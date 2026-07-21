कात्रजमध्ये अल्पवयीन तरुणाची कोयत्याने निर्घृण हत्या, पोलिसांनी भर पावसात गाडीला बांधून आरोपींची काढली धिंड
कात्रजमध्ये तरुणाची कोयत्याने निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी काही तासातच आरोपींनी पकडलं. त्यांची भर पावसात धिंड काढण्यात आली.
Published : July 21, 2026 at 8:59 PM IST
पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात विविध गुन्ह्यात वाढ झालेली असून काल मध्यरात्री पुण्यातील कात्रज परिसरात जुन्या वादातून 17 वर्षीय तरुणाची सात जणांनी धारदार शस्त्रांनी सपासप वार करून निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. मोबाईल दुरुस्त करून घेण्यासाठी मित्रासह गेलेल्या गणेश रविंद्र माळवे (वय 17, रा. कात्रज गाव) याच्यावर भररस्त्यात कोयते, लोखंडी शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला. गंभीर जखमी झालेल्या गणेशला भारती रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे कात्रज परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी तत्काळ तपास करत आरोपींना अटक करून त्यांची त्या परिसरात भर पावसात धिंड काढली.
या प्रकरणी राज गौतम, प्रथमेश दामगुडे, राजप्पा पाटील, साई बोंडारे, कृष्णा पांजणाळ, आकाश गायकवाड आणि सागर खरात यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भारती विद्यापीठ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी गणेश रामदास चव्हाण हा मयत गणेश माळवेचा मित्र आहे. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी मयताचा आरोपी आकाश गायकवाडच्या बहिणीसोबत वाद झाला होता. त्याच रागातून आकाशने गणेशला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. काल रात्री दोघेही कात्रज कट्टा परिसरात मोबाईल घेण्यासाठी गेले असताना दोन दुचाकींवरून आलेल्या सात जणांनी त्यांना गाठले. गणेश पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना आरोपींनी त्याचा पाठलाग करून पकडले आणि डोके, चेहरा तसंच हातावर धारदार शस्त्रांनी सपासप वार केले. गणेश रक्ताच्या थारोळ्यात पडूनही आरोपी त्याच्यावर वार करत राहिले. त्यानंतर भारती विद्यापीठ पोलिसांनी त्यापैकी चार जणांना अटक केली असून त्यातील तिघांची भर पावसात गाडीला बांधून धिंड काढली. यावेळी मृताच्या नातेवाईकांनी आक्रोश करत गुन्हेगारांचे तोंड दाखवण्याची मागणी केली.
हेही वाचा...