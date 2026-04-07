17 वर्षांचा अखंड पंचगंगा आरतीचा सोहळा; कोणत्याही परिस्थितीत खंड न पडलेली श्रद्धेची अनोखी परंपरा
महापूर, कोविड महामारीसारख्या संकटांमध्येही न डगमगता 17 वर्षे पूर्ण करून शहराच्या धार्मिक-सांस्कृतिक वारशाला अनन्यसाधारण योगदान दिलंय.
Published : April 7, 2026 at 10:46 PM IST
कोल्हापूर- पंचगंगा नदी ही कोल्हापूरची जीवनदायिनी मानली जाते. दक्षिणकाशी म्हणून ओळख असलेल्या करवीर नगरी पंचगंगा नदीमुळे अनेक धार्मिक गोष्टींशी जोडली गेलीय. याच पंचगंगा नदीची दैनंदिन आरतीची परंपरा 2009 सालापासून अखंडरीत्या घाटावरून चालू आहे. रोज सायंकाळी 6 वाजता केली जाणारी ही आरती पंचगंगा आरती भक्त मंडळाकडून केली जाते. महापूर, कोविड महामारीसारख्या संकटांमध्येही न डगमगता 17 वर्षे पूर्ण करून शहराच्या धार्मिक-सांस्कृतिक वारशाला अनन्यसाधारण योगदान दिलंय.
पवित्र संगमाची प्रेरणादायी सुरुवात : पंचगंगा ही कुंभी, कासारी, तुळशी, भोगावती आणि गुप्त सरस्वती या पाच नद्यांचा प्रयाग चिखली येथील पवित्र संगम आहे. 83 किलोमीटर लांबीचा हा प्रवास ही नदी कोल्हापूरकरांची तहान भागवत आणि शेतीला सुपीक करत कृष्णा नदीला जाऊन मिळते. काशी-हरिद्वारप्रमाणे या पंचगंगा नदीचे ऋण व्यक्त करण्यासाठी पांडुरंग चिले आणि राजाभाऊ कुंभार यांनी 2009 मध्ये नदीची आरती करण्यास सुरुवात केलीय. करवीर पीठाचे शंकरायार्च, वेदमूर्ती सुहास जोशी, मूर्ती अभ्यासक उमांकात राणिंगा यांच्या मार्गदर्शनाने बुधवार पेठ, शनिवार पेठ, शुक्रवार पेठ, उत्तरेश्वर पेठेतील भक्तांना एकत्र आणून पंचगंगा आरती भक्त मंडळ स्थापन झालंय. घाटावरील शिवलिंग, श्रीकृष्ण, अंबाबाई, माऊली, जोतिबा, नागमूर्ती आणि पद्मनाभ स्वामींच्या पादुकांजवळील मंदिर हे आरतीचे केंद्र ठरलंय आणि नदीची रोज सायंकाळी आरती पार पडू लागलीय.
संकटांतही अडगळ न पडणारी निष्ठा : पंचगंगा नदीची आरतीची सुरुवात घंटानाद, दीपप्रज्वलन, आरतीपाठ करून होते आणि प्रसाद वाटपाने शेवट होतो. 'दक्षिण काशी देशी कोल्लापूरग्राम... शोभे मुक्तापूर जे विश्वेश्वरी धाम' ही आरती संपन्न झाल्यानंतर नदीला द्रोणातून दिवाही अर्पण केला जातो. श्रीकृष्ण जिल्हेदार यांनी सुरुवातील तीन वर्षे जबाबदारी सांभाळली. 2013 मध्ये त्यांचे आणि 2015 मध्ये आरतीची सुरुवात करणारे पांडुरंग चिले यांचे निधन झालंय. शालन भुर्के, स्वप्नील मुळे यांनी परंपरा पुढे नेली. सध्या चंद्रकांत हांडे हे सर्व पूजाविधी सांभाळतात. तर सुधाकर भांदिगरे (अध्यक्ष), अवधूत भाट, प्रफुल्ल भाट, राजेंद्र बुचडे, माणिकलाल विभुते आणि 20 हून अधिक जण आरतीसाठी आणि मंडळाकडून राबवल्या जाणाऱ्या इतर उपक्रमांमध्ये सक्रिय आहेत. कोल्हापूरला बसलेल्या पंचगंगेच्या महापुरातदेखील पाणी थांबलेल्या जागी पावसाळ्यात संजय गायकवाड पुतळ्याजवळ ही आरती केली जाते. कोरोना काळात मास्क घालूनही आरती करत खंड पडू दिलेला नाही.
उत्सवांचा भव्य संगम आणि लोकसहभाग : पंचगंगा आरती भक्त मंडळाकडून फक्त आरतीच नाही, दर बुधवारी पोहे, संकष्टी चतुर्थीला खिचडी वाटपही केले जाते. त्रिपुरारी पौर्णिमेला 51 हजार दिव्यांनी घाट उजळला जातो. दिवाळीत आतषबाजी आणि रांगोळ्या काढून घाट सजवला जातो. गणेशोत्सव, छटपूजा, रामप्रतिष्ठा उत्सवात घाट हा नेहमी केंद्रबिंदू ठरत असतो. तर नोकरदार-सेवानिवृत्त सदस्य घरची जबाबदारी सांभाळून या ठिकाणी हजर राहतात. भक्त मंडळ नदीत निर्माल्य टाकणाऱ्यांनाही अटकाव करत घाट स्वच्छता करीत असतात. पर्यटक, वाढदिवस साजरा करणाऱ्या सर्वांना देखील आरतीत सहभागी करून घेतले जाते, त्यांना आरतीचा मान दिला जातो. नुकतीच पोलंडच्या महिला पर्यटकांनी कोल्हापूरला हजेरी लावली होती. तेव्हाही या पोलंडच्या महिला पर्यटकांच्या हस्ते पंचगंगेची आरती करण्यात आली.
भाविकांसाठी घाटावर शॉवरची सोय : "नदीच्या आरतीतून आम्हाला निसर्गसंवर्धनाची अनुभूती मिळते. आमच्या भक्त मंडळाकडून मोठ्या प्रमाणावर विविध उपक्रम राबवले जातात. जोतिबा डोंगरावर राज्यातील मोठी चैत्र यात्रा पार पडत असते. या काळात पंचगंगा नदीत अंघोळ करून जाणाऱ्या भाविकांसाठी घाटावर आम्ही शॉवरची सोय केली होती. त्यांना आंघोळीनंतर नाश्त्याची व्यवस्था देखील करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रशासनाने या आरतीच्या आणि इतर उपक्रमांना प्रोत्साहन द्यावे," असे पंचगंगा आरती भक्त मंडळ अध्यक्ष सुधाकर भांदिगरे म्हणालेत. दरम्यान, येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आणि कोल्हापूरकरांसाठी सध्या घाटाच्या सुशोभीकरणाचे खास प्रयत्न केले जाताहेत. दरवर्षी 10 लाख पर्यटक कोल्हापूरला भेट देतात. त्यामुळे कोल्हापूरच्या पंचगंगा नदीच्या आरतीची ही परंपरा श्रद्धा-भक्तीचे प्रतीक असून, आजही मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, याची ख्याती सर्वदूर पोहोचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
