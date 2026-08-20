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धक्कादायक : सोलापुरात १७ पिस्तुलांसह ४७ काडतूस जप्त, मध्य प्रदेश कनेक्शन उघड, आरोपीला पोलीस कोठडी

खुनाच्या गुन्ह्यातील फरार आरोपीकडून 17 पिस्तूलसह 47 जिवंत काडतूस जप्त केल्यानं खळबळ उडाली. विकास वजाळे असं पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसांसह पोलिसांनी पकडलेल्या आरोपीचं नाव आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 8:32 PM IST

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सोलापूर : पोलिसांनी खुनाच्या गुन्ह्यातील फरार आरोपीकडून 17 पिस्तूलसह 47 जिवंत काडतूस जप्त केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. विकास कैलास वजाळे (वय ३१, रा. परीते, ता. माढा) असं पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसांसह पोलिसांनी पकडलेल्या आरोपीचं नाव आहे. त्याच्यासह पोलिसांनी एकून 8 आरोपींना अटक केली आहे.

सोलापुरात १७ पिस्तुलांसह ४७ काडतूस जप्त : विकास कैलास वजाळे हा देशी बनावटीची बंदुक विक्रीसाठी अकलूज-टेंभूर्णी रोडवरील संगम (ता. माळशिरस) येथील पतंगे हॉटेलमध्ये येणार असल्याची खबर पोलिसांना मिळाली होती. अकलूज पोलिसांनी ताबडतोब सापळा लावून त्याला ताब्यात घेतलं. त्याच्याकडील तपासात सोलापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यात अवैध बंदुका विकणारी साखळीच पोलिसांनी अवघ्या पाच दिवसात शोधून काढली. यात १७ बंदुका व ४७ जिवंत काडतूस जप्त करत पोलिसांनी आठ जणांना अटक केली आहे. मोठा शस्त्र साठा पोलिसांनी सोलापुरात जप्त केल्यानं राज्यात खळबळ उडाली आहे.

इतर जिल्ह्यात बेकायदा बंदूक विकणारी : सोलापूरसह इतर जिल्ह्यात बेकायदा बंदूक विकणारी साखळीच पकडली -अकलूज पोलीस ठाण्यातील हवालदार श्रीराम पोरे यांना खबऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांनी विकास वजाळे याला कारसह (एमएच ४५, एई ७००२) पकडलं. सांगली जिल्ह्यातील खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीला विकासनंच विनापरवाना बंदुक विकली होती. त्याला अटक केल्यावर त्याच्याकडील बंदुक मिरज येथील माजी सैनिक वसाहतीतील राहुल सतीश माने यानं दिल्याचं समोर आलं. पोलिसांना त्याच्याकडं तब्बल ६ बंदुका सापडल्या. याशिवाय राहुलनं शनि भारत बनसोडे (रा. अकोले खुर्द, ता. माढा), महादेव बाळासाहेब कोरके (रा. कोरके वस्ती, करकंब, ता. पंढरपूर), प्रदिप पांडुरंग माने (रा. चिकमहूद, ता. सांगोला), विजय सदाशिव किरणगी (रा. शिवणूर, ता. आटणी, कर्नाटक), सुमित नाना लवटे (रा. भुईटे वस्ती, सांगोला) यांनाही बंदुका विकल्या होत्या.

सोलापुरात बंदूक विक्री प्रकरणात मध्य प्रदेश कनेक्शन : पोलिसांनी या सर्वांना अटक करून मध्य प्रदेश कनेक्शन उघड केलं आहे. मुख्य संशयित राहुल माने हा मध्यप्रदेशातील अनिल पंचलाल मेहता याच्याकडून विनापरवाना बंदुका आणत होता. पोलीस अधीक्षकांचं विशेष पथक व अकलूज पोलिसांनी मेहताला धुळे येथे अटक केली. त्याच्याकडंही चार बंदुका सापडल्या. या कारवाईत ग्रामीण पोलिसांनी आठ लाखांच्या कारसह १० लाख रुपयांच्या १७ बंदुका व ४७ हजारांची ४७ जिवंत काडतुसं जप्त केली आहेत. संशयितांना न्यायालयानं २१ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली आहे.

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TAGGED:

AMMUNITION SEIZED IN SOLAPUR
SOLAPUR COURT ORDER POLICE CUSTODY
सोलापुरात १७ पिस्तूल जप्त
आरोपीला पोलीस कोठडी
17 PISTOLS SEIZE IN SOLAPUR

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