गणेशभक्तांसाठी मोठी गुड न्यूज! अटल सेतूसह मुंबई-गोवा, मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर 17 दिवस टोलमाफी
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग आणि मुंबई-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील संबंधित मार्गांवर ही सवलत लागू राहणार आहे.
Published : September 8, 2026 at 10:36 PM IST
मुंबई : गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. गणेशभक्तांच्या वाहनांना 11 सप्टेंबर ते 27 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत टोलमाफी देण्यात आली आहे. यंदाच्या निर्णयाचे विशेष आकर्षण म्हणजे मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूचाही टोलमाफीच्या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. गणेशोत्सवासाठी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे तसेच राज्याच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने नागरिक कोकणाकडे रवाना होतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्रमुख मार्गांवरील टोलमाफीचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 आणि मुंबई-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील संबंधित मार्गांवर ही सवलत लागू राहणार आहे.
टोलमाफीसाठी पास अनिवार्य : टोलमाफीचा लाभ घेण्यासाठी वाहनांवर ‘गणेशोत्सव 2026 कोकण दर्शन’ असा विशेष पास किंवा स्टिकर लावणे आवश्यक आहे. या पासवर वाहन क्रमांक आणि चालकाचे नाव नमूद केले जाणार आहे. संबंधित पास पोलीस ठाणे, वाहतूक पोलीस चौक्या आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कोकणात जाताना घेतलेला हा पास केवळ जाण्यासाठीच नाही, तर परतीच्या प्रवासासाठीही वैध राहणार आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवानंतर मुंबईकडे परतताना पुन्हा स्वतंत्र पास घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
एसटी बसनाही टोलमाफी : खासगी वाहनांबरोबरच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसनाही या कालावधीत टोलमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे खासगी वाहनाने तसेच एसटीने कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई-गोवा महामार्गासह कोकणाकडे जाणाऱ्या मार्गांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक वाढते. त्यामुळे टोलमाफीसोबतच वाहतूक व्यवस्थापनाचे आव्हानही प्रशासनासमोर असणार आहे. गणेशभक्तांना प्रवासादरम्यान अडचणी येऊ नयेत, तसेच टोलनाक्यांवर गर्दी होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 14 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी असल्याने त्यापूर्वीच म्हणजे 11 सप्टेंबरपासून टोलमाफी सुरू होत आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना या निर्णयामुळे आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
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