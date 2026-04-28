मुंबई महानगरपालिका हद्दीत तब्बल 164 अनधिकृत शाळा; शिक्षण समितीचं पुढचं धोरण काय?
Published : April 28, 2026 at 8:40 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत 164 शाळा अनधिकृत असल्याचं समोर आलं आहे. महानगरपालिकेनं नुकतीच या अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली असून त्यातून ही आकडेवारी स्पष्ट झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या शाळांमध्ये मराठी, हिंदी, उर्दू आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे. चेंबूर, मानखुर्द, गोवंडी, मालाड आणि मालवणी या भागांत अशा अनधिकृत शाळांची संख्या अधिक असल्याचं आढळलं आहे. या 164 शाळांपैकी 48 शाळांनी राज्य सरकारकडून मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या सर्व शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सर्वाधिक अनधिकृत शाळा कुठे? : शहरात सर्वाधिक अनधिकृत शाळा गोवंडी परिसरात आढळल्या असून इथं 43 शाळा अनधिकृत आहेत. त्यानंतर मानखुर्दमध्ये 16, मालवणीमध्ये 15, कांदिवलीमध्ये 12 शाळा अनधिकृत असल्याचे समोर आलं आहे. विक्रोळी आणि मालाड इथं प्रत्येकी 9, धारावीमध्ये 9, जोगेश्वरीमध्ये 7, तर कुर्ला, अंधेरी आणि ट्रॉम्बे इथं प्रत्येकी 5 शाळा अनधिकृत असल्याचं आढळलं आहे.
एकूण 164 शाळांपैकी 95 शाळा 2013 पूर्वी सुरू झालेल्या आहेत, तर 69 शाळा 2013 नंतर सुरू झालेल्या आहेत. यापैकी 48 शाळांमध्ये पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग अनधिकृत असून पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांना राज्य शासनाची मान्यता आहे.
'...ही बाब अत्यंत गंभीर बाब' : या प्रकरणावर बोलताना भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक नवनाथ बन यांनी ही बाब अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक असल्याचं म्हटलं आहे. विशेषतः मानखुर्दसारख्या भागात 16 शाळा अनधिकृतपणे सुरू असल्याचं त्यांनी धक्कादायक असल्याचं नमूद केलं.
मानखुर्द परिसरात मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या असल्यानं अनेक पालक आर्थिक अडचणींमुळे कमी फीच्या शाळांकडे वळतात. याचा गैरफायदा घेत काहीजण परवानगीशिवाय शाळा सुरू करतात. मात्र अशा शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक आणि सुरक्षा नियमांचा अभाव असल्यानं विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा व शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होतो.
या अनधिकृत शाळांवर तातडीनं कारवाई करण्याची मागणी होत असली तरी विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेणं आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांना तत्काळ पर्यायी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचंही सांगितलं जात आहे. तसेच, अनेक भागांमध्ये अधिकृत शाळांची कमतरता असल्यामुळे पालकांना पर्याय उपलब्ध नसल्याने ते अशा शाळांकडे वळतात. त्यामुळे मानखुर्दसारख्या भागांत नवीन शाळा उभारण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
महानगरपालिकेचं स्पष्टीकरण : दरम्यान, महानगरपालिकेनं 164 शाळा अनधिकृत असल्याचं स्पष्ट केलं असून सर्व शाळांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 95 शाळा 2013 पूर्वीच्या, तर 69 शाळा 2013 नंतर सुरू झालेल्या आहेत. यापैकी 48 शाळांमध्ये पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग अनधिकृत असून पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांना राज्य शासनाची मान्यता आहे. अशा शाळांसंदर्भात विशेष प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला असून, विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीनं ठोस धोरण तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.