टेरेसवर जाऊन येते म्हणाली, अन् दिला जीव : बारामतीत 16 वर्षीय विद्यार्थिनीनं संपवलं जीवन
बारामतीत 16 वर्षीय विद्यार्थिनीनं इमारतीच्या टेरेसवरून उडी घेतल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी पहाटे घडली. अभ्यासाच्या तणावातून तिनं आत्महत्या केल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे.
Published : September 4, 2026 at 3:00 PM IST
बारामती : भिगवण रोड परिसरात 16 वर्षीय विद्यार्थिनीनं इमारतीच्या टेरेसवरून उडी घेतल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी पहाटे घडली. गंभीर जखमी अवस्थेत तिला वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती इथं उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान पहाटे सुमारे पाच वाजता तिचा मृत्यू झाला. मृत विद्यार्थिनी बारामतीतील एका महाविद्यालयात अकरावी सायन्सचं शिक्षण घेत होती. सध्या तिच्या परीक्षा सुरू होत्या. मागील काही दिवसांपासून अभ्यास आणि परीक्षेचा ताण असल्याचं ती आई-वडिलांना सांगत होती, अशी प्राथमिक माहिती तिच्या पालकांनी पोलिसांना दिली आहे.
टेरेसवर जाऊन येते म्हणाली, अन् दिला जीव : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "गुरुवारी रात्री ही विद्यार्थिनी साडेबारा वाजेपर्यंत अभ्यास करत होती. त्यानंतर टेरेसवर जाऊन येते असं सांगून ती चौथ्या मजल्यावरील गच्चीवर गेली. बराच वेळ होऊनही ती खाली न आल्यानं वडील तिला पाहण्यासाठी टेरेसवर गेले. त्यावेळी ती टेरेसच्या कड्यावर बसलेली दिसली. वडिलांनी आवाज दिल्यानंतर तिनं अचानक खाली उडी घेतल्याची माहिती प्राथमिक चौकशीत समोर आली आहे. इमारतीच्या समोरील भागात पडल्यानं तिला गंभीर दुखापत झाली. पालक आणि शेजाऱ्यांनी तातडीनं तिला रुग्णालयात दाखल केलं. उपचारादरम्यान काही काळ ती शुद्धीवर होती," अशी माहिती पालकांनी दिली. मात्र त्यानंतर तिची प्रकृती खालावली आणि उपचार सुरू असतानाच तिचा मृत्यू झाला. या घटनेबाबत विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांनी सध्या कोणत्याही व्यक्तीविरोधात तक्रार किंवा संशय व्यक्त केलेला नाही. अभ्यास व परीक्षेचा ताण हे प्राथमिक कारण पालकांनी सांगितलं. मात्र या घटनेमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
विद्यार्थिनी घरातून निघून गेल्याची नोंद : यापूर्वीही संबंधित विद्यार्थिनी घरातून निघून गेल्याची नोंद बारामती शहर पोलीस ठाण्यात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्या प्रकरणातील कागदपत्रं, जबाब आणि तपासातील बाबींचीही सध्याच्या घटनेच्या अनुषंगानं पडताळणी केली जात आहे. विद्यार्थिनीकडं स्वतःचा सेलफोन नसल्याची प्राथमिक माहिती असून, ती गरजेनुसार आई-वडिलांच्या सेलफोनचा वापर करत होती. संबंधित डिजिटल माहितीची कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पडताळणी करण्यात येणार आहे. घटनास्थळाचा पंचनामा, सीसीटीव्ही फुटेज, वैद्यकीय कागदपत्रं आणि डिजिटल माहितीची तपासणी करण्याबरोबरच पालक, नातेवाईक, मैत्रिणी, सहाध्यायी, शिक्षक तसेच संबंधित व्यक्तींचे जबाब नोंदवले जात आहेत. अभ्यासाच्या तणावाबरोबरच वैयक्तिक, शैक्षणिक, कौटुंबिक किंवा अन्य कोणती पार्श्वभूमी होती का, तसेच कोणाकडून त्रास, दबाव किंवा प्रवृत्त करण्यासारखी बाब घडली होती का, आदी बाबींचाही तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. या प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, बारामती शहर पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
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