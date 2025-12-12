क्वीन मेरी स्कूलची 150 वर्ष; 'ब्रोकन इमेजेस' सादर करण्यासाठी शबाना आझमी थेट लंडनवरुन मुंबईत
मुंबईतील प्रसिद्ध शाळा क्वीन मेरी स्कूल दीडशे वर्षांचा प्रवास पूर्ण करत आहे. ही फक्त मुलींची शाला असून अनेक विद्यार्थिनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपलं नाव उंचावत आहेत.
Published : December 12, 2025 at 8:32 PM IST
मुंबई : अभिनेत्री शबाना आझमी नोव्हेंबरपासून युनायटेड किंग्डममधील वॉस्टरशायरमध्ये एका इंग्रजी चित्रपटाचं चित्रीकरण करत आहेत. त्यांनी क्वीन मेरी स्कूलच्या कार्यक्रमाला येण्यासाठी चित्रपटाच्या शूटिंगचं वेळापत्रक बदललं. नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए) इथं होणाऱ्या शाळेच्या शतकोत्तर समारंभासाठी त्या वेळेत भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी दिवंगत अलेक पदमसी दिग्दर्शित 'ब्रोकन इमेजेस' हे नाटक सादर केलं. त्यानंतर इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या चित्रीकरणासाठी रवाना झाल्या.
"या जगात मी आज रात्रीचा कार्यक्रम कधीच चुकवला नसता. वन्स ए क्वीन मेरियन अलवेज क्वीन मेरियन"असं शबाना आझमी म्हणाल्या. यानंतर त्यांनी शाळेचं गाणं म्हणायला सुरुवात केली. तेव्हा प्रेक्षकांमधील सर्वजण त्यांच्यासोबत गाणं म्हणत उभे राहिले. एनसीपीएमध्ये संध्याकाळी क्वीन मेरी शाळेच्या माजी विद्यार्थिनी, पत्रकार आणि लेखिका शोभा डे यांचं भाषण झालं. त्यांनी बोलताना सांगितलं, "शाळेत बंडखोर असल्यानं खूप शक्तिशाली बनले. शाळेनं मला शिस्त शिकवली आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मी या संस्थेत राणीचं इंग्रजी शिकले."
क्वीन मेरी शाळेच्या माजी विद्यार्थी संघटनेनं एक गायन, शायना एनसी यांचा फॅशन शो आणि जमात आर्ट गॅलरीच्या संस्थापक प्रविणा मेक्लाई यांनी डॉ. शिरीन इराणी (महिला आरोग्य समस्यांचे सल्लागार), जलतरणपटू पर्सिस मदन वाचा, देविता सराफ (वू टेलिव्हिजनच्या संस्थापक) आणि रिया दांडिकोर्ला यांच्यासोबत चर्चा आयोजित केली होती.
अशी झाली शाळेची सुरूवात : "1875 दरम्यान भारतात काम करणारे ब्रिटिश डॉक्टर जेव्हा इंग्लंडला गेले तेव्हा त्यांनी लेडी मेरी किनायर्ड यांना भारतात स्त्रियांच्या मृत्यूचं प्रमाण जास्त असल्याचं सांगितलं. त्याला कारण भारतातील बुरखा पद्धत असून भारतीय महिला आजारी पडल्या तरी कोणत्याही पुरुष डॉक्टरनं हात लावू नये, अशीच भारतीयांची मानसिकता असल्यानं आजार बळावतो. त्यामुळं महिलांचा मृत्यू होतो. गरोदरपणातदेखील आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्यानं त्यांच्या मृत्यूचं प्रमाण जास्त असल्याचं डॉक्टरांनी लेडी मेरी किनायर्ड यांना सांगितलं. यावर उपाय म्हणून आपण भारतातील मुलींना शिकवून त्यातून डॉक्टर निर्माण केले पाहिजेत, असा विचार लेडी मेरी किनायर्ड यांनी केला. यानंतर त्यांनी त्यांच्या पतीच्या मदतीनं देणग्या गोळा करण्यास मदत केली. त्यानंतर हॅरीयेट बट यांच्या सहकार्यानं झेनाना बायबल अँड मेडिकल मिशन अंतर्गत सुरू केलेल्या या शाळेनं शिक्षणाचा हा अखंड महायज्ञ सुरू केला. गुरुबाई करमरकर, सुंदरबाई पवार आणि निकांबे या शाळेच्या पहिल्या तीन विद्यार्थिनी होत्या," असं शाळेच्या प्रिन्सिपल ग्रेस मॅथियस यांनी सांगितलं.
तीनवेळा बदललं शाळेचं नाव : सर्वात आधी शाळेचं नाव बॉम्बे इंडियन फिमेल नॉर्मल स्कूल होतं. त्यानंतर गिरगाव गर्ल्स हायस्कूल असं शाळेचं नाव केलं गेलं. क्वीन मेरी यांनी 1911 साली शाळेला भेट दिली. त्यावेळी क्वीन मेरी यांच्या नावावरून त्यांच्या परवानगीनं 1914 साली शाळेचं नाव क्वीन मेरी स्कूल असं करण्यात आलं. या शाळेत दिवंगत सुरैया, नर्गिस दत्त, अझीम प्रेमजी यांच्या पत्नी यास्मिन प्रेमजी, शबाना आझमी, शोभा डे, सूनी तारापोरवाला, उद्योगपती उर्वी पिरामल, देविता सराफ आणि कल्पना सिंघानिया अशा नामवंत माजी विद्यार्थिनींचा समावेश आहेत.
सध्या शाळा ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणाहून काही अंतरावर सुप्रसिद्ध काँग्रेस हाऊस आहे. या काँग्रेस हाऊसला अनेक काँग्रेस नेत्यांनी भेट दिली आहे. याच काँग्रेस हाऊसला पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहमी भेट देत असत. तसंच इथं महात्मा गांधी यांनी देखील वास्तव्य केलं होतं. त्याशिवाय तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी शाळेसमोरच असलेल्या एका जागेत मुंबई संगीत कलाकार मंडळ याअंतर्गत उत्तर भारतातील मुजरे करणाऱ्या महिलांना आश्रय देत त्यांचं पुनर्वसन केलं होतं. मात्र, त्याप्रकाराला नंतर वेगळं वळण लागून तिथं रेडलाईट एरिया सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. असं असलं तरी मुली शाळेत सर्वाधिक सुरक्षित आहेत. विद्यार्थिनी बाहेरच्या कसल्याही वातावरणाकडं दुर्लक्ष करत आपलं शिक्षण पूर्ण करू शकतात हा आत्मविश्वास शाळेनं निर्माण केला, असं सांगण्यात आलं.
"अगदी लहान वयातच आम्हाला शाळेच्या परिसरात अनेक गंगूबाई दिसल्या. त्यामुळं आम्हाला वास्तवाची ओळख झाली आणि जीवनासाठी तयार होण्यास मदत झाली. आमच्या शाळेबद्दल काही वेगळे पैलू होते जे शहरातील इतर शाळांमध्ये दिसत नव्हते. आमची शाळा कदाचित एकमेव शाळा असेल जिथं पालकांना मुलीच्या जन्माच्या दिवशी तिचं नाव नोंदवायला लागायचं. या शाळेनं आम्हाला खूप काही शिकवलं आहे. ज्यामुळं आम्हाला अधिक जागरूक आणि सहानुभूतीशील मानव बनण्यास मदत झाली," असं माजी विद्यार्थिनी दीपा मेहता यांनी सांगितलं.
मुंबई दंगलींमध्येही शाळा सुरू होती. त्यावेळी अनेक मुली शाळेत चालत जात होत्या. 1896 ला मुंबईत प्लेगची साथ आली होती. त्यावेळी शहराचा बराचसा भाग बंद होता तेव्हाही शाळा सुरू होती, असं असं शाळेच्या प्रिन्सिपल ग्रेस मॅथियस यांनी सांगितलं.
