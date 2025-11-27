भारतीय हवामान विभागाची दीडशे वर्ष, मुंबईत विशेष टपाल तिकिटाचं अनावरण
150 वर्षानिमित्त मुंबईतील कुलाबा येथील वेधशाळेत गुरुवारी (27 नोव्हेंबर) विशेष टपाल तिकिटाचं अनावरण करण्यात आलं.
Published : November 27, 2025 at 9:04 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 9:27 PM IST
मुंबई : भारतीय हवामान विभाग... ज्याच्या सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात एक महत्त्वाचा वाटा आहे. मात्र, नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेला असा हा शासकीय विभाग. या शासकीय विभागानं 2025 मध्ये दीडशे वर्षे पूर्ण केली आहेत. 1875 मध्ये भारतीय हवामान विभागाची स्थापना करण्यात आली. या 150 वर्षानिमित्त मुंबईतील कुलाबा येथील वेधशाळेत गुरुवारी (27 नोव्हेंबर) विशेष टपाल तिकिटाचं अनावरण करण्यात आलं. यासोबतच शालेय विद्यार्थ्यांना हवामान विभागाकडून कसं काम केलं जात? याची विशेष प्रदर्शनाच्या माध्यमातून माहिती देण्यात आली.
लोकांना अलर्ट करण्याचं काम : ऊन, वारा, पाऊस असो अथवा भूकंप किंवा वादळ प्रत्येक परिस्थितीत लोकांना अलर्ट करण्याचं काम हाच हवामान विभाग आतापर्यंत करत आला आहे. पावसाळ्यात शेतकऱ्यांनी कधी पेरणी करावी? कोणत्या काळात पावसाचा जोर कसा राहील? कुठल्या भागात किती पाऊस झाला? इथपासून ते विमान उड्डाणासाठी वातावरण हवामान अनुकूल आहे की नाही? मच्छीमारांनी मासेमारीसाठी समुद्रात जावं की जाऊ नये? याबाबतच्या सर्व सूचना हवामान विभागामार्फतच दिल्या जातात. या सूचनांचा फायदा केवळ शेतकरी मच्छीमार नाही तर, हवाई वाहतूक, भारतीय वायुदल, भारतीय नौदल आणि भारतीय सैन्य दलासाठी देखील केला जातो.
देशाच्या सेवेची 150 वर्षे पूर्ण : दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाच्या कुलाबा वेधशाळेचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर विक्रम सिंह यांच्याशी "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला. यावेळी हवामान विभागाचा इतिहास आणि सध्याच्या कामगिरीबाबत त्यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, "1875 मध्ये स्थापन झालेला भारतीय हवामान विभाग 2025 देशाच्या सेवेची 150 वर्षे पूर्ण करत आहे. हवामान विभाग संपूर्ण देशाला हवामान सेवा प्रदान करते. सोबतच अचूक हवामान अंदाज देते. हवामानाशी संबंधित ही एक प्रमुख सरकारी संस्था आहे. ब्रिटिश काळात स्थापन झालेला हा विभाग देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देणाऱ्या प्रमुख क्षेत्रांना हवामान अंदाज सेवा प्रदान करत आहे."
वैज्ञानिक आणि तांत्रिक नवोपक्रमांचा वापर : पुढं डॉक्टर विक्रम सिंह यांनी सांगितलं की, "आपत्ती व्यवस्थापन, शेती आणि मत्स्यव्यवसाय, उद्योग, जलसंपदा, सागरी, ऊर्जा, विमान वाहतूक आणि भूपृष्ठ वाहतूक या सर्वांना भारतीय हवामान विभागाकडून सेवा दिली जाते. हवामान विभाग रडार, उपग्रह उच्च-कार्यक्षमता संगणकीय प्रणाली, संख्यात्मक हवामान अंदाज मॉडेल आणि जलद संप्रेषण नेटवर्क यांसारख्या वैज्ञानिक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान-आधारित तंत्रांचा कार्यक्षमतेनं वापर करून हवामान निरीक्षण आणि अंदाजात नवीन उंची गाठत आहे. तसंच उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे, उष्णतेच्या लाटा आणि थंड लाटा, गारपीट आणि गारपीट यासारख्या अत्यंत हवामान आणि हवामान घटनांसाठी बहु-धोकादायक पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करण्यासाठी स्वदेशी वैज्ञानिक आणि तांत्रिक नवोपक्रमांचा वापर करत आहे," अशी माहिती डॉक्टर विक्रम सिंह यांनी दिली.
