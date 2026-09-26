अल्पवयीन आरोपीची धिंड काढणं भोवलं : पुण्यातील 'त्या' १५ पोलिसांची तडकाफडकी बदली : अगोदर दाखल झाला आहे गुन्हा
पुणे पोलिसांनी अल्पवयीन आरोपींची धिंड काढल्याची दखल मानवाधिकार आयोगानं घेतली. याप्रकरणी पुण्यातील 15 पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. आता या पोलिसांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली.
Published : September 26, 2026 at 1:48 PM IST
पुणे : पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलिसांकडून काही दिवसांपूर्वी अल्पवयीन आरोपीची धिंड काढण्यात आली होती. यानंतर त्याचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाल्यावर या प्रकरणाची दखल राज्य मानवाधिकार आयोगानं घेतली. त्यामुळे भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची उचलबांगडी करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास झाल्यावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशानं पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. आता गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या 'त्या' पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे.
पंधरा पोलिसांची तडकाफडकी बदली : पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यातील अकरा पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ते अकरा पोलीस आणि त्यांच्यासोबत काम करणारे आणखी चार पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी अशा एकूण पंधरा पोलिसांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी अल्पवयीन मुलांना कारच्या बोनोटला बांधून त्यांची धिंड काढली. तर दुसऱ्या एका प्रकरणात आरोपींना बेकायदेशीर डांबून त्यांना मारहाण केल्याबद्दल राज्य मानवाधिकार आयोगानं कारवाईचा बडगा उगारला. आयोगानं पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यासह 13 पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. अमितेशकुमार आणि पोलीस आयुक्तांनी या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवली. मात्र त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अकरा पोलिसांवर सीआयडीनं गुन्हा दाखल केला आहे. सीआयडीनं या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असतानाच पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गुन्हा दाखल असलेले अकरा पोलीस आणि त्यांच्यासोबत काम करणारे आणखी चार अशा पंधरा जणांची तडकाफडकी बदली केली आहे.
या विभागात करण्यात आली बदली : या कारवाईत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांची विशेष शाखेत, तर पोलीस अंमलदारांची पोलीस मुख्यालयात बदली करण्यात आली आहे. यात सहायक पोलीस निरीक्षक स्नेहल संभाजी थोरात, पोलीस उपनिरीक्षक नीलेश राजेंद्र मोकाशी, पोलीस उपनिरीक्षक अण्णा मधुकर दराडे, पोलीस उपनिरीक्षक सद्दाम हुसेन दस्तगीर फकीर या अधिकाऱ्यांची विशेष शाखेत बदली करण्यात आली आहे. पोलीस हवालदार सुनिल दादा हनवते, पोलीस हवालदार दिनेश विनायक तापके, पोलीस अंमलदार मितेश दत्तात्रय चोरमले, पोलीस अंमलदार सागर चंद्रकांत बोरगे, पोलीस अंमलदार सोहम कैलास शेंडकर, पोलीस अंमलदार मंगेश जयसिंग पवार, पोलीस अंमलदार राहुल अशोक औंधकर, पोलीस अंमलदार रवींद्र शंकर गायकवाड, पोलीस अंमलदार संदिप लक्ष्मण आगळे, पोलीस अंमलदार तुकाराम पंडित सुतार, पोलीस अंमलदार सुवर्णा दत्तात्रय भिसे यांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
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