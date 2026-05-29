पुणे हादरलं; विषारी दारू पिल्यानं तब्बल 17 जणांचा मृत्यू, अनेक जण अत्यवस्थ, परिसरात मोठी खळबळ
पुणे परिसरात विषारी दारू पिल्यानं तब्बल 17 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. पुणे परिसरात विषारी दारू पिल्यानं आणखी काही जण अत्यवस्थ असल्याची माहिती रुग्णालय सूत्रांनी दिली.
Published : May 29, 2026 at 11:41 AM IST|
Updated : May 29, 2026 at 12:50 PM IST
पुणे : हडपसर, दापोडी-फुगेवाडीत एकाच दिवशी 17 जणांचा विषारी दारू पिल्यानं मृत्यू झाल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. विषारी दारूमुळे अनेकजण अत्यवस्थ असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान या विषारी दारू प्रकरणाला नवं वळण मिळालं असून राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं या प्रकरणातील मुख्य संशयित योगेश वानखेडे याला अटक केली आहे. प्राथमिक तपासात वानखेडे यानेच पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे परिसरात विषारी स्पिरिट पुरवठा केल्याची माहिती समोर आली आहे. या स्पिरिटपासून तयार झालेली दारू पिऊन नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मृत्यूंच्या मालिकेनंतर परिस्थिती गंभीर बनताच योगेश वानखेडे स्वतःहून अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाला. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं केली अटक : राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं या प्रकरणातील मुख्य संशयित योगेश वानखेडे याला ताब्यात घेऊन औपचारिक अटक केली. सध्या त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी काही जणांचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यानं तपास यंत्रणा विविध दिशांनी तपास करत आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं असून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या घटनेमुळे फुगेवाडी आणि दापोडी परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून, सत्य लवकरात लवकर समोर यावं, अशी मागणी जोर धरत आहे.
काय आहे प्रकरण : हडपसर आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील दापोडी आणि फुगेवाडी परिसर अक्षरशः हादरून गेला. या परिसरात एकाच दिवशी तब्बल 17 नागरिकांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीती, चिंता आणि संतापाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मृत्यूंच्या या मालिकेमुळे प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. या प्रकरणातील अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, मृतांच्या परिसरातील आणखी दोन नागरिक सध्या वेगवेगळ्या रुग्णालयांत उपचार घेत असून त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या घटनेचं गांभीर्य अधिक वाढलं आहे. स्थानिक नागरिकांनी या सर्व मृत्यूंसाठी बंदी असलेल्या हातभट्टीच्या विषारी दारूला जबाबदार धरलं आहे. परिसरात अवैधरीत्या गावठी दारूची विक्री मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला असून, या धंद्याकडं पोलिसांनी दुर्लक्ष केल्याचा संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेनंतर राजकीय वातावरणही तापलं असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी महापौर योगेश बहल यांनी सखोल आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करून अशा अवैध धंद्यांना आळा घालावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मृत्यू वेगवेगळ्या कारणांनी झाल्याचा पोलिसांचा दावा : पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी या प्रकरणावर वेगळी भूमिका मांडली आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये झालेल्या आठपैकी पाच जणांचा मृत्यू वेगवेगळ्या कारणांनी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. मात्र, मृत्यूपूर्वी अनेकांना तीव्र चक्कर येण्याची लक्षणं दिसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या स्पष्टीकरणावर संशय व्यक्त होत आहे. सध्या या मृत्यूंचं नेमकं कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू असून, संबंधितांनी विषारी दारूचं सेवन केलं होतं का याबाबत वैद्यकीय अहवालाची प्रतीक्षा आहे. सर्व मृत व्यक्ती एकाच परिसरातील असल्यानं हा प्रकार गंभीर असल्याचं नागरिकांचं मत आहे.
घटनेतील मृतांची नावं :
1 राहुल शरद क्षीरसागर, ( वय 45 वर्षे राहणार पांढरे मळा सर्वे नंबर 257 हडपसर पुणे )
2 विजय. भू कुरलाल शर्मा ( वय 45 वर्षे राहणार पांढरी मळा ससाणे नगर हडपसर पुणे )
3 अरुण डाडर ,हडपसर
4 अशोक रमेश चव्हाण ,काळेपडळ
5 विजय भूकुरलाल शर्मा , पांढरे मळा ससाणे नगर हडपसर
6 राजेश राजपूत, फुगेवाडी
7 पांडुरंग फुगे, फुगेवाडी
8 आनंद देसाई, फुगेवाडी
9 अकबर पठाण, फुगेवाडी
10 आनंद निकाळजे, फुगेवाडी
11 सुभाष डिगीकर , पिंपरी
12 अक्षय अवसरमल , पिंपरी
13 बाबा शेख, पिंपरी
14 राजेंद्र राठोड
15 विजय राठोड
