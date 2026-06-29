शिरवळमध्ये 15 ग्रॅम ड्रग्ज जप्त: पोलिसांनी थरारक पाठलाग करून तस्कराला पकडलं
सातारा जिल्ह्यातील शिरवळ इथं 15 ग्रॅम ड्रग्ज पकडण्यात पोलिसांना यश आलं. पोलिसांनी थरारक पाठलाग करुन या तस्कराला पकडलं आहे.
Published : June 29, 2026 at 10:26 AM IST
सातारा : शिरवळ इथं पोलिसांनी थरारक पाठलाग करून ड्रग्ज तस्कराला पकडलं आहे. त्याच्याकडून 15 ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आलं. याप्रकरणी मंदार मंगेश शहाणे (रा. शिरवळ) या संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून दुचाकी देखील जप्त करण्यात आली आहे.
शिरवळ पोलिसांनी अमली पदार्थ विरोधी कारवाई करत एका संशयिताला एक किलोमीटर अंतर पाठलाग करून ताब्यात घेतलं आहे. त्याच्याकडं आढळून आलेला पदार्थ हा मेफेड्रीन ड्रग्ज आहे. संशयिताला अटक करण्यात आली आहे. आज त्याला न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. अमली पदार्थ विक्रीची साखळी आहे का, हे पुढील तपासात निष्पन्न होईल. - यशवंत नलावडे, पोलीस निरीक्षक, शिरवळ
शिरवळमध्ये 15 ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त : अमली पदार्थांच्या व्यापाराविरोधात महाराष्ट्रात धडक मोहीम राबवण्यात येत असतानाच सातारा जिल्ह्यातील शिरवळमध्ये ड्रग्ज विक्रीसाठी आलेल्या संशयिताला पोलिसांनी पाठलाग करून पकडलं. शिरवळचे पोलीस निरीक्षक यशवंत नलावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक महादेव शिद, हवालदार सचिन वीर, नितीन नलावडे, अंमलदार अरविंद बाऱ्हाळे, सूरज चव्हाण, अजित बोराटे व भाऊसाहेब दिघे हे पेट्रोलिंग करत होते. यावेळी एक तस्कर ड्रग्ज विक्रीसाठी येणार असल्याची खबर पोलिसांना मिळाली होती.
पोलिसांनी थरारक पाठलाग करून पकडला तस्कर : गोपनीय माहितीच्या आधारे शिरवळ पोलिसांनी सापळा रचला. मंदार मंगेश शहाणे (रा. शिरवळ) हा अमली पदार्थ विक्रीसाठी आला असताना पोलिसांची चाहूल लागताच त्यानं पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी थरारक पाठलाग करून त्याला दुचाकीसह ताब्यात घेतलं. झडतीदरम्यान त्याच्याकडं 15 ग्रॅम एमडी ड्रग्जची पावडर आढळून आली. पोलिसांनी तस्कर मंदार शहाणे याच्याकडून अमली पदार्थ आणि दुचाकी जप्त केली आहे.
तस्कराविरोधात गुन्हा दाखल : "संशयिताकडं सापडलेला अमली पदार्थ नेमका कोणत्या प्रकारचा आहे, हे न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे," असं शिरवळ पोलिसांनी सांगितलं. या प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला असून शिरवळ पोलीस पुढील तपास करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी खंडाळा आणि शिरवळ परिसरात अमली पदार्थांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला होता. त्यानंतर आता पुन्हा शिरवळमध्ये संशयिताकडं एमडी ड्रग्ज सापडल्यानं खंडाळा तालुक्यात अमली पदार्थांच्या तस्करीची पाळंमुळं घट्ट रोवली गेल्याचं स्पष्ट होत आहे. पोलीस किरकोळ विक्रेत्यांना पकडून गुन्हे दाखल करत आहेत. परंतु, ड्रग्ज रॅकेटमागील मुख्य सूत्रधार, पुरवठादार आणि त्यांची आर्थिक साखळी उघड करण्याचे कष्ट पोलीस घेणार का? असा सवाल शिरवळकरांनी केला आहे.
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