महाराष्ट्राला हादरा : सामूहिक बलात्कार करुन नराधमांनी विवस्त्र सोडलं, पीडित 14 वर्षीय बालिका नग्नावस्थेत गेली गावात चालत
पीडितेला उसाच्या शेतात नेऊन सामूहिक बलात्कार केलेल्या नराधमांनी तिला विवस्त्र सोडून पळ काढला. त्यामुळे पीडितेनं तसंच एक किलोमीटर पायी चालत गाव गाठलं.
Published : December 18, 2025 at 3:31 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 4:50 PM IST
सांगली : 14 वर्षाच्या बालिकेवर दोन नराधमांनी सामूहिक बलात्कार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या पीडितेला मारहाण करत उसाच्या शेतात बलात्कार करुन विवस्त्र सोडून नराधमांनी पळ काढला. त्यानंतर एक किलोमीटरपर्यंत पीडित बालिका ही विवस्त्रपणे चालत गावात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना वाळवा तालुक्यातील एका गावात गुरुवारी रात्री घडली आहे. ऋतिक महापुरे व आशिष खांबे असं बलात्कार करणाऱ्या दोन नराधमांची नावं आहेत. या प्रकरणी दोन्ही नराधमांना ईश्वरपूर पोलिसांनी अटक केली आहे. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या धक्कादायक प्रकारानं सांगली जिल्ह्यात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे अवघा महाराष्ट्र हादरुन गेला आहे.
दोन नराधमांनी उसाच्या शेतात नेऊन केला बलात्कार : 16 डिसेंबरला रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास वाळवा तालुक्यातील एका गावातील उसाच्या शेतामध्ये इयत्ता आठवीत शिकणाऱ्या बालिकेवर दोन तरुणांनी सामूहिक बलात्कार केला. ही पीडित मुलगी सायंकाळी घरामध्ये असताना, संशयित नराधम ऋतिक महापुरे यानं पीडित मुलीला फोन करुन घराबाहेर बोलवलं. ऋतिक महापुरे हा ओळखीचा असल्यानं पीडित मुलगी ही ऋतिकच्या गाडीवर बसली. त्यानंतर ऋतिक पीडित मुलगी आणि ऋतिकचा मित्र असे तिघेजण दुचाकीवरुन गावाबाहेरील एका उसाच्या शेताजवळ पोहोचले.
पीडितेनं कपडे काढण्यास नकार दिल्यानं बेल्टनं मारहाण : यावेळी ऋतिक यानं पीडित मुलीला अंगावरील कपडे काढण्यास सांगितले. त्याला नकार देताच ऋतिक यानं आपल्या कमरेचा पट्टा काढून पीडित मुलीला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. मुलीकडून आरडा-ओरड सुरू करण्यात आला. तेव्हा संशयित आशिष खांबे यानं पीडित मुलीचं तोंड दाबत जीवे मारण्याची धमकी देऊन जबरदस्तीनं अंगावरील कपडे काढायला लावले. त्यानंतर ऋतिक महापुरे आणि आशिष खांबे या दोघांनी पीडित मुलीवर आळीपाळीनं बलात्कार केला. अत्याचाराच्या घटनेनंतर दोन्ही नराधमांनी विवस्त्र अवस्थेतच पीडित मुलीला सोडून पळ काढला.
हादरलेली पीडिता विवस्त्र आली गावात : रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास हा सर्व निर्दयी प्रकार घडला. त्यानंतर काळ्याकुट्ट अंधारातच भेदरलेल्या पीडित बालिकेनं काही वेळ उसाच्या शेतात काढली. साडेअकरा ते बारा वाजताच्या सुमारास पीडित बालिका विवस्त्र अवस्थेतच उसाच्या शेतातून बाहेर पडत आपल्या घराकडं चालू लागली. एक किलोमीटरचा पायी प्रवास केल्यानंतर पीडित मुलगी गावात पोहोचली. यावेळी आसपासच्या नागरिकांना ही बाब खटकली. त्यांनी त्या मुलीला कपडे देऊन ईश्वरपूर पोलिसांना सदर घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर महिला पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत पीडित मुलीला ताब्यात घेऊन पोलीस ठाणे गाठलं.
पीडित बालिकेनं सांगितली आपबिती : पोलीस ठाण्यामध्ये पोलिसांकडून सदर पीडित बालिकेला घडलेल्या घटनेबाबत विचारण्यात आलं. यावेळी मन सुन्न करणारी आपबिती पीडित बालिकेनं कथन केली. त्यानंतर ईश्वरपूर पोलिसांनी संशयित ऋतिक महापुरे ( वय 27 ) आणि आशिष खांबे ( वय 31 ) या दोघांच्या विरोधात पोक्सो कायद्यासह विविध गुन्हे पीडित बालिकेच्या आईच्या तक्रारीवरुन दाखल केले. त्यानंतर तत्काळ ईश्वरपूर पोलिसांनी दोघांना बेड्या ठोकत अटक केली आहे.
बलात्कारी नराधम मोक्काचा आरोपी : याबाबत ईश्वरपूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सोमनाथ वाघ म्हणाले, "16 डिसेंबरच्या रात्री साडेबाराच्या दरम्यान काही नागरिकांनी 112 क्रमांकावर फोन केला. त्यानंतर आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांनी त्या ठिकाणी धाव घेतली असता, सदर मुलगी आढळून आली. त्यानंतर तिला पोलीस ठाण्यात आणलं असता तिची अधिक चौकशी केली. तिनं तिच्यावर तिच्याच ओळखीच्या असणाऱ्या ऋतिक महापुरे आणि आशिष खांबे या दोन तरुणांनी आळीपाळीनं बलात्कार केल्याचं सांगितलं आहे. या सर्व प्रकरणी पीडित मुलीच्या आईकडून तक्रार दाखल करण्यात आली असून त्यानुसार ऋतिक महापुरे आणि आशिष खांबे या दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना अटक देखील करण्यात आली आहे. याप्रकरणी लवकरच न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल केलं जाईल." संशयित नराधाम ऋतिक महापुरे व पीडित मुलीची ओळख असून ओळखीचा फायदा घेत ऋतिक महापुरे व त्याच्या मित्रानं हा अत्याचार केला. ऋतिक महापुरे हा पोलीस रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर मोक्का अंतर्गत या आधी कारवाई देखील झाली आहे. त्याच्यावर खून, मारामारी खुनाचे प्रयत्न, चोरी असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे देखील दाखल आहेत, अशी माहितीही पोलिसांनी दिली आहे.
हेही वाचा :