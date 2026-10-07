अंगात भूत शिरल्याची भीती दाखवून 14 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार, अटक केलेल्या भोंदूबाबाला पाच दिवस कोठडी
साताऱ्यात अल्पवयीन मुलीवर भोंदूबाबांने लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर फलटण शहरात खळबळ उडाली आहे
Published : October 7, 2026 at 10:42 PM IST
सातारा - अंगात भूत शिरल्याची भीती दाखवून 14 वर्षीय मुलीवर भोंदूबाबाने लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना फलटणमध्ये घडली आहे. या प्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी भोंदूबाबाच्या मुसक्या आवळून त्याला गजाआड केले आहे. सौरभ नाना मदने (25), असं संशयित आरोपीचं नाव आहे. न्यायालयाने त्याला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील दोन डॉक्टरांच्या आत्महत्या, हनी ट्रॅप यांसारख्या घटना ताज्या असतानाच आता भोंदूबाबाच्या संतापजनक कृत्याने फलटण शहर हादरले आहे.
दरम्यान, पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून भोंदूबाबाला पोलिसांनी अटक करताच पीडित कुटुंबाला धमकीचे पत्र मिळाले आहे. सौरभ गुरूवरची केस मागे घ्या, नाहीतर अमावास्येच्या आत सर्व कुटुंब संपवणार, अशी धमकी पत्रात देण्यात आली आहे. पत्रांवर लिंबू ठेवून ते पत्र पीडित मुलीच्या घराबाहेरील झाडाच्या कुंडीत ठेवण्यात आले होते. ते पत्रही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. फलटण शहरातील बुधवार पेठेत वास्तव्यास असणारा सौरभ नाना मदने हा अवघ्या 25 वर्षांचा तरुण जादूटोणा करून लोकांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेत होता. फलटण शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सौरभ मदने याची पीडित मुलीच्या कुटुंबासोबत ओळख होती. त्याने त्या कुटुंबाच्या भोळेपणाचा गैरफायदा घेतला. मुलीच्या अंगात भूत शिरल्याचे सांगून जादूटोणा करत ते काढल्याचा बनाव केला.
मुलीला शाळेत सोडण्याच्या बहाण्याने एका जुन्या घरी नेले. तिथे तिला आई-वडिलांना मारून टाकण्याची धमकी देत तिच्यावर बळजबरीने लैंगिक अत्याचार केले आणि हा प्रकार कोणाला न सांगण्याची धमकी दिली. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत या घटना घडल्या. बदनामी आणि भोंदूबाबाने दिलेल्या धमकीमुळे पीडित मुलगी घरातून निघून वाईला गेली होती. तेथील एका अनोळखी व्यक्तीने तिला वाई पोलीस ठाण्यात नेले. पोलिसांनी मुलीच्या पालकांशी संपर्क साधल्यानंतर तिने घडलेला सर्व प्रकार कुटुंबीयांना सांगितला.
मुलीवर गुदरलेला प्रसंग ऐकून पीडितेचे कुटुंब हादरून गेले. त्यानंतर आईने फलटण शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन फलटण शहर पोलिसांनी तातडीने संशयिताविरुद्ध पोक्सो आणि महाराष्ट्र जादूटोणा विरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. भोंदू बाबाला अटक करून न्यायालयात हजर केले असता त्याला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. उपनिरीक्षक सचिन शिंदे या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची पोलिसांनी गंभीर नोंद घेतली आहे. भोंदूबाबाला तातडीने अटक करून त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली आहे. या गुन्ह्यातील सर्व पुरावे आम्ही गोळा करत आहोत, अशी माहिती तपास अधिकारी उपनिरीक्षक सचिन शिंदे यांनी दिली.
फलटणधील घटना अत्यंत धक्कादायक आणि वेदनादायी आहे. यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अशा घटना परत घडू नयेत म्हणून जादूटोणा विरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. बुवाबाजी, जादूटोणा, अशा स्वरूपाच्या गोष्टींवर लोकांनी विश्वास ठेवू नये.
-डॉ. हमीद दाभोलकर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, अंनिस, महाराष्ट्र