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चिमुकला अंगणात खेळत होता, हल्लेखोर आले अन् डायरेक्ट डोक्यात गोळ्या झाडल्या, घटनेनं सांगली हादरली!

घरात घुसून गोळीबार करत एका 14 वर्षीय चिमुरड्याची हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. हा प्रकार सांगलीत घडला आहे.

sangli balasaheb bandgar firing
सांगलीत गोळीबार झालेलं घटनास्थळ (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 12, 2026 at 11:08 AM IST

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सांगली - शहरातील अभयनगर येथील भरवस्तीमध्ये घरात घुसून गोळीबार करत एका 14 वर्षीय चिमुरड्याची हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. वेदांत बंडगर असं ठार झालेल्या चिमुरड्याचं नाव आहे. वेदांत हा माथाडी नेते बाळासाहेब बंडगर यांचा नातू होता. व्यावसायिक वादातून हल्लेखोरांनी बंडगर यांच्या घरामध्ये घुसून हा हल्ला केल्याचं प्राथमिक अंदाज पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

चिमुरड्यावर झाडल्या गोळ्या - घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, शहरातल्या अभयनगर येथे माथाडी कामगार नेते बाळासाहेब बंडगर हे राहतात. सायंकाळी सात वाजल्याच्या सुमारास बंडगर यांच्या घरामध्ये अचानकपणे चार ते पाच अज्ञात व्यक्ती शिरले. त्यानंतर त्यांनी बाळासाहेब बंडगर कुठं आहेत? असे जोराने ओरडत,घरात घुसून पिस्तूल काढून हवेत गोळीबार केला. या घटनेमुळे धावपळ सुरु झाली. दरम्यान, घराच्या बाहेरच अंगणामध्ये बाळासाहेब बंडगर यांचा 14 वर्षीय नातू वेदांत हा मोबाईल घेऊन खेळत बसला होता. यावेळी हल्लेखोरांपैकी एकाने थेट वेदांत याच्या डोक्यात गोळ्या झाडल्या, ज्यामुळे वेदांत रक्ताच्या थारोळयात अंगणातच पडला. काही वेळात हल्लेखोर घटनास्थळावरून पसार झाले. या घटनेमुळे आसपासच्या नागरिकांनी बंडगर यांच्या घराजवळ धाव घेतली. त्यावेळी वेदांत याचा डोक्यात गोळी झाडल्याने जागीच मृत्यू झाला होता.

पोलिसांकडून आरोपींचा शोध सुरू - घटनेची माहिती मिळताच संजयनगर पोलिसांच्यासह पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांनी घटनास्थळी तातडीनं धाव घेतली. या घटनेची बातमी पसरताच नागरिकांनी देखील मोठी गर्दी केली होती. घटनेचं गांभीर्य पाहता बंडगर यांच्या घराच्या परिसरामध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथकं रवाना - या प्रकरणी पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी म्हणाले, "अभयनगर या ठिकाणी राहणाऱ्या बाळासाहेब बंडगर यांच्या घरामध्ये सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास चार ते पाच अज्ञात हल्लेखोर दाखल झाले. त्यानंतर त्यांनी हवेत गोळीबार केला आणि त्या ठिकाणी असणाऱ्या बंडगर यांच्या नातूच्या डोक्यात गोळ्या झाडल्या, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेची सर्व माहिती घेण्यात आली आहे. संशयित हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथकं देखील तातडीने रवाना करण्यात आली असून, जिल्ह्यामध्ये नाकेबंदी देखील करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासामध्ये बंडगर व हल्लेखोरांमधील व्यावसायिक वादातून ही घटना घडल्याचं समोर आलं आहे."

रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणी संजयनगर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

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TAGGED:

VEDANT BANDGAR SHOT DEAD SANGLI
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SANGLI BALASAHEB BANDGAR FIRING

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