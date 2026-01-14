बायडिंग तारेनं पतंग उडवणं जीवावर बेतलं, विद्यूत वाहिनीच्या संपर्कात आल्यानं 15 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; एकजण गंभीर जखमी
शिर्डीतून एक अतिशय वाईट बातमी समोर आली आहे. पतंग उडवताना विद्यूत वाहिनीच्या संपर्कात आल्यानं एका 15 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला आहे.
Published : January 14, 2026 at 8:11 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : संक्रांती सणाच्या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव शहरात घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेनं संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. लक्ष्मीनगर भागात गच्चीवर पतंग उडवत असताना धाग्याऐवजी धोकादायक बायडिंग तार वापरल्यामुळे वीज वाहिनीच्या संपर्कात येऊन 15 वर्षीय मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेत मृत मुलाचा मित्र गंभीर जखमी झाला आहे.
नेमकं काय घडलं? : पुणे येथून संक्रांतीच्या सुट्टीनिमित्त कोपरगाव इथं आपल्या नातेवाइकांकडे आलेला अर्णव महेश व्यवहारे (वय 14 ) हा आपल्या मित्रासोबत पतंग उडवत होता. पतंग उडवण्यासाठी त्यांनी धाग्या ऐवजी बायडिंग तारेचा वापर केला. अशा स्थितीत उत्साहाच्या भरात त्यांनी वापरलेल्या बायडिंग तारेचा स्पर्ष जवळून जाणाऱ्या हाय-व्होल्टेज विद्यूत वाहिनीसोबत झाला. यामुळे अर्णवला तीव्र विजेचा धक्का बसला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्याच्यासोबत असलेला ऋषिकेश संजय वाघमारे (वय 19 ) हा गंभीर जखमी झाला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी तातडीनं मदतकार्य सुरू केलं.
अर्णवला तत्काळ कोपरगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला आहे. गंभीर जखमी ऋषिकेशला पुढील उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आलं असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
'सणासुदीच्या काळात नियमांचं पालन करावं' : या घटनेनंतर लक्ष्मीनगर परिसरात शोककळा पसरली आहे. संक्रांतीच्या काळात पतंग उडवताना बायडिंग तार, नायलॉन धागा किंवा धातूच्या तारा वापरणं अत्यंत धोकादायक असल्याबाबत प्रशासनानं वारंवार जनजागृती केली आहे. तरीदेखील अशा प्रकारच्या निष्काळजीपणामुळे जीवघेणे अपघात घडत असल्याचं समोर येत आहे. या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पालकांनी आपल्या मुलांवर लक्ष ठेवावं, तसेच, नागरिकांनी सुरक्षिततेच्या नियमांचं काटेकोर पालन करावे असे आवाहन प्रशासन व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा