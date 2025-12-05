बीड जिल्हा परिषदेतील 14 शिक्षक निलंबित, शिक्षण विभागात खळबळ, UDID कार्ड सादर न करणे भोवले
बीड जिल्हा परिषदेतील 14 शिक्षक निलंबित करण्यात आले आहेत. दिलेल्या वेळेत UDID कार्ड सादर न केल्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे.
Published : December 5, 2025 at 7:53 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 8:12 PM IST
बीड - जिल्हा शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. वाढवून दिलेल्या वेळेत UDID कार्ड सादर करण्याच्या आदेशानंतरही काही शिक्षकांनी आपली प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने कडक निर्णय घेत 14 शिक्षकांना निलंबित केलं आहे. दिव्यांग कल्याण विभाग, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत कार्यरत दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी तसंच शिक्षक–शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या UDID कार्ड पडताळणी मोहीमेत प्रमाणपत्रांची वैधता तपासली विशेष पडताळणी शिबिर पार पडले. यात UDID कार्ड न सादर केल्याप्रकरणी 14 शिक्षक निलंबित केले.
प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे की, UDID कार्ड पडताळणीसाठी पुन्हा पुन्हा नोटिसा देऊनही अनुपस्थिती दाखवणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई अनिवार्य आहे. प्रमाणपत्रे न सादर करणाऱ्या संबंधित सर्व शिक्षकांवर विभागीय चौकशी सुरू केली जाणार असून, पुढील आदेश येईपर्यंत ते निलंबित राहतील.
ही बोगस प्रमाणपत्रं नाहीत तर जी प्रमाणपत्रं जुनी आहेत ती ऑनलाईन हवी आहेत. हे UDID कार्ड काढण्यासाठी 23 जूनपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर आपण 25 जूनपर्यंत मुदत वाढवली. मात्र विहित कालावधीमध्ये त्यांनी ही आयडी कार्ड सादर केलेली नाहीत. ते अपंग असू शकतात, मात्र जो कालावधी दिला होता त्या कालावधीत त्यांनी ती कार्डं आमच्याकडे सादर केलेली नाहीत. त्याच्यामुळे आपण त्यांच्यावर कारवाई केलेली आहे. अशी माहिती जिल्हापरिषद मुख्याधिकारी जतिन रहेमान यांनी दिली. तसंच अशी कारवाई केलेले 14 शिक्षक आहेत. अजून 4 लोकांच्या विरोधात देखील निलंबनाची कार्यवाही केली आहे. 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या अपंग कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत आणि ज्यांनी अपंग प्रमाणपत्राचा फायदा घेत नोकरी मिळवली आहे किंवा प्रमोशनसाठी त्याचा फायदा घेतलेला आहे किंवा इतर गोष्टींमध्ये ज्या सवलती घेतल्या आहेत या प्रक्रियेमध्ये 400 लोकांची तपासणी केली आहे. हे लोक संशयास्पद आहेत असं सांगू शकत नाही. मात्र त्यांना पुन्हा एकदा संधी आपण देत आहोत शासनाने अधिग्रहित केलेल्या रुग्णालयामध्ये त्यांना पाठवण्यात येईल आणि त्यांची पुन्हा तपासणी करण्यात येईल. यामध्ये आपण पारदर्शकता ठेवणार आहोत असंही रहेमान यांनी स्पष्ट केलं. तसंच 2016 दिव्यांग कायद्यानुसार जर यामध्ये कोणी बोगस आढळले तर आपल्याला त्याच्यावर गुन्हा नोंद करता येईल.
