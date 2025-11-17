शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज 13 वा स्मृतीदिन; देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह यांच्याकडून आदरांजली
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज 13 वा स्मृतिदिन आहे. या निमित्तानं गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियात पोस्ट करून त्यांना आदरांजली वाहिली.
Published : November 17, 2025 at 10:55 AM IST
मुंबई : हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज (17 नोव्हेंबर) 13 वा स्मृतिदिन आहे. या निमित्तानं, शिवसेनाप्रमुखांना आदरांजली वाहण्यासाठी राज्यभरातून शिवसैनिक आणि नागरिक मुंबईतील शक्तीस्थळाकडे येत आहेत. संपूर्ण परिसरात भावनिक वातावरण निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. 17 नोव्हेंबरला 2012 ला वयाच्या 86 व्या वर्षी बाळासाहेब ठाकरे यांनी या जगाचा निरोप घेतला होता.
दरम्यान, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सृती दिनानिमित्त देशातील तसेच, राज्यातील राजकीय नेत्यांनी त्यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आदरांजली अर्पण केली आहे. यामध्ये शिवसेना (उबाठा) संजय राऊत यांच्यापासून ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे.
ज्यांच्यामुळे मी घडलो
असे एकमेव शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मानवंदना!
असा पुरुष सिंह होणे नाही!
मराठी माणसाने एकजुटीने राहावे
आणि महाराष्ट्र शत्रूंशी लढावे हीच त्यांना आदरांजली!
साहेब,
जय महाराष्ट्र! pic.twitter.com/j77ALrc7vv
- संजय राऊत : "ज्यांच्यामुळे मी घडलो असे एकमेव शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मानवंदना! असा पुरुष सिंह होणे नाही! मराठी माणसाने एकजुटीने राहावे आणि महाराष्ट्र शत्रूंशी लढावे हीच त्यांना आदरांजली"! अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी बाळासाहेबांना आदरांजली वाहिली.
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे.— Ambadas Danve (@iambadasdanve) November 16, 2025
एक नाव..जे ऐकून अनेक पिढ्यांच्या मनगटात १०० हत्तीचे बळ संचारत राहील!
सदैव नतमस्तक.. #BalThackeray pic.twitter.com/TTwq3B7z7V
- देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री) : वंदनीय शिवसेनाप्रमुख, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना स्मृतिदिनी भावपूर्ण आदरांजली…
Humble tributes to HinduHruday Samrat Balasaheb Thackeray on his SmrutiDin...
वंदनीय शिवसेनाप्रमुख, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना स्मृतिदिनी भावपूर्ण आदरांजली…#हिंदूहृदयसम्राट #बाळासाहेब_ठाकरे #BalaSahebThackeray #Balasaheb #Maharashtra pic.twitter.com/qlnae8vkd4
- अजित पवार (उपमुख्यमंत्री) : मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाला आणि प्रादेशिक अस्मितेला नवी दिशा देणारे, आपल्या व्यंगचित्रांतून आणि प्रभावी वक्तृत्वानं मराठी माणसाच्या मनात न्याय-हक्काच्या लढ्याची भावना जागरूक करणारे, शिवसेनाप्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांना पुण्यतिथीनिमित्त भावपूर्ण आदरांजली!
- एकनाथ शिंदे (उपमुख्यमंत्री) : साहेब, आपले विचार आणि स्मृती सदैव आमच्या मनात...
मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाला आणि प्रादेशिक अस्मितेला नवी दिशा देणारे, आपल्या व्यंगचित्रांतून आणि प्रभावी वक्तृत्वानं मराठी माणसाच्या मनात न्याय-हक्काच्या लढ्याची भावना जागरूक करणारे, शिवसेनाप्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांना पुण्यतिथीनिमित्त भावपूर्ण आदरांजली!
- अमित शाह (केंद्रीय गृहमंत्री): राष्ट्रवादी विचारसरणीचे प्रखर ध्वजवाहक आणि सनातन संस्कृतीचे अढळ रक्षक आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेजी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मी त्यांना आदरपूर्वक आदरांजली अर्पण करतो.
व्यंगचित्रकार ते महाराष्ट्राचे नेते : बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्म 23 जानेवारी 1926 रोजी पुणे येथे झाला. बाळासाहेबांनी 'द फ्री प्रेस जर्नल'मधून पत्रकार आणि व्यंगचित्रकार म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. यानंतर 'टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्येही त्यांची व्यंगचित्रं प्रसिद्ध झाली. 1960 मध्ये त्यांनी ही नोकरी सोडली आणि 'मार्मिक' नावानं स्वतःचं राजकीय मासिक सुरू केलं.
राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर ध्वजवाहक और सनातन संस्कृति के अडिग प्रहरी आदरणीय बालासाहेब ठाकरे जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
राष्ट्रविरोधी ताकतों के खिलाफ मजबूत ढाल बनकर खड़े रहने वाले बालासाहेब ठाकरे जी ने आजीवन संस्कृति और स्वधर्म की रक्षा के लिए… pic.twitter.com/J9pxuaJIAz
1966 मध्ये शिवसेना पक्षाची स्थापना : बाळासाहेबांनी 1966 मध्ये शिवसेना पक्षाची स्थापना केली. त्यांची विचारधारा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी 1989 मध्ये 'सामना' हे वृत्तपत्रदेखील सुरू केलं. 2012 मध्ये त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच मुंबईत सर्वत्र ठप्प झाली होती. यावरून त्यांच्या राजकीय उंचीचा अंदाज लावता येतो. त्यांच्या अंत्ययात्रेला लाखाो लोकांनी गर्दी केली होती.