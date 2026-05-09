मुलांसाठी पोलीस मुख्यालयात समर कॅम्प; पोलिसांविषयीची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न, 133 विद्यार्थ्यांचा सहभाग

उन्हाळा आला की, मुलांसाठी उन्हाळी शिबिरांचं आयोजन केलं जातं. या शिबिराच्या माध्यमातून त्यांच्यातील सुप्तगुणांना चालना दिली जाते. नागपूर पोलीस मुख्यालयात उन्हाळी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलंय.

उन्हाळी शिबीर (ETV Bharat Reporter)
Published : May 9, 2026 at 5:02 PM IST

नागपूर - शाळांना उन्हाळी सुट्ट्या लागल्यानंतर काही विद्यार्थी मामाच्या किंवा काकांच्या गावी जातात, तर काहीजण उन्हाळी शिबिरांमध्ये सहभागी होऊन वेळ घालवतात. या सुट्टीच्या काळात मुलांनी व्यग्र राहावं, कला आणि क्रीडा क्षेत्रात प्राविण्य मिळवावं, अशी प्रत्येक पालकांची इच्छा असते. मात्र, कामाच्या व्यापामुळं अनेक पालकांना मुलांच्या आवडी-निवडी जपण्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. विशेषतः पोलीस विभागात कार्यरत असलेल्या पालकांसमोर मुलांची दिवसभर काळजी घेण्याचा प्रश्न निर्माण होतो.

पोलीस मुख्यालयात उन्हाळी शिबिराचं आयोजन : यावर उपाय म्हणून नागपूर शहारचे पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंघल यांनी पुढाकार घेत पोलीस मुख्यालयात उन्हाळी शिबिराचं आयोजन केलंय. या समर कॅम्पमध्ये केवळ पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांनाच नव्हे, तर समाजातील इतर मुलांनाही प्रवेश देण्यात आला आहे. या माध्यमातून पोलीस आयुक्तांनी नवीन संकल्पना मांडली आहे. या कॅम्पमध्ये केवळ खेळचं खेळले जाणार नाही, तर या सर्व मुलांना पोलीस विभागाच्या कार्यशैलीला जवळून बघता आणि अनुभवता येणार आहे.

पोलीसांची कार्यशैली विद्यार्थ्यांना समजून घेता येईल : या समर कॅम्पमध्ये विद्यार्थ्यांना पोलीस ठाण्यांना भेट देऊन तेथील कामकाजाची माहिती दिली जाणार आहे. तसंच पोलीस आयुक्त कार्यालयातील कार्यपद्धतीचाही अनुभव मुलांना घेता येणार असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंघल यांनी दिली. या समर कॅम्पला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून विविध उपक्रमांद्वारे मुलांचा सर्वांगीण विकास साधला जात आहे.

पोलिसांची इमेज सुधारण्याचा प्रयत्न : लहान मुलांच्या मनात पोलिसांविषयी अनेकदा भीती निर्माण केली जाते. पोलीस वाईट असतात असा गैरसमज दूर करण्यासाठी या समर कॅम्पचा उपयोग होणार आहे. पोलीस हे समाजाच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर असतात, हा संदेश मुलांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून केला जात आहे. विद्यार्थ्यांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढावा आणि त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण नाते निर्माण व्हावे, यासाठीही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. तसंच मुलांचा विश्वास संपादन करण्याच्यादृष्टीनं देखील प्रयत्न करा, अशा सूचना पोलीस आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

133 विद्यार्थ्यांचा सहभाग : या समर कॅम्पमध्ये 4 ते 7 वर्षे आणि 8 ते 14 वर्षे अशा दोन गटांमध्ये एकूण 133 विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. मुलांसाठी विविध इनडोअर आणि आउटडोअर उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमांमुळं मुलांमध्ये शारीरिक तंदुरुस्ती, आत्मविश्वास, संघभावना, नेतृत्वगुण आणि नवीन कौशल्यांचा विकास होत आहे. तसंच नवीन मित्र मिळाल्यानं सामाजिक संवादही वाढत आहे. टर्फ ग्राउंडवर अनुभवी प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली क्रिकेट, पिकलबॉल आणि डॉजबॉल या खेळांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. मुलांनी या उपक्रमामध्ये उत्साहाने सहभाग घेत नवीन खेळांचा अनुभव घेत आनंद लुटला.

खेळाबरोबरच शिस्त : खेळांबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, बौद्धिक आणि सर्जनशील विकासासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, सहकार्याची भावना आणि सकारात्मक विचारसरणी विकसित करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. नागपूर शहर पोलीस यांच्या या अभिनव उपक्रमामुळं मुलांची उन्हाळी सुट्टी आनंददायी, सुरक्षित आणि कौशल्यविकासासाठी उपयुक्त ठरत असून पालकांकडूनही या समर कॅम्पचे कौतुक केलं जात आहे.

