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पाण्याअभावी मेळघाटात महिन्याभरात 13 जणांचा मृत्यू, टँकरचं पाणी विहिरींऐवजी टाक्यांमध्ये सोडण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश

टँकरनं पाणीपुरवठा केला जाणाऱ्या गावांची यादी प्रशासनाला सादर होताच त्यावर तातडीनं उपाययोजना करण्याचे हायकोर्टाकडून आदेश देण्यात आलेत.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 10:08 PM IST

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मुंबई : स्वच्छ आणि पुरेसं पाणी न मिळाल्यानं महिन्याभरात मेळघाटातील 13 जणांचा जीव गेलाय, अशी धक्कादायक माहिती जुगलकिशोर गिल्डा यांनी मंगळवारी न्यायालयाला दिली. पाणी न मिळाल्यानं नागरिकांचा मृत्यू होत असेल हे अतिशय गंभीर आणि खेदजनक आहे. राज्य सरकारनं प्रत्येकाला पाणी मिळेल असं नियोजन करायला हवं, असं मत यावेळी हायकोर्टानं नोंदवलंय.

टँकरचं पाणी विहिरीऐवजी टाक्यांमध्ये सोडा - मेळघाटातील दुष्काळग्रस्त भागात टँकरचं पाणी विहिरींमध्ये टाकून त्याचा पुरवठा करण्यापेक्षा पाण्याच्या टाक्यांमध्ये हे पाणी तिथं साठवून ते लोकांना द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी राज्य सरकारला दिलेत. विदर्भासह राज्यातील अनेक भागांत अजूनही टँकरनं नियमित पाणीपुरवठा करावा लागतो. तिथं टँकरचं पाणी हे विहिरींमध्ये सोडलं जातं. मग स्थानिक लोक तिथं एकत्र येऊन ते पाणी भरून घेतात, अशी माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली. त्यावर सुक्या विहिरींमध्ये पाणी टाकल्यास पाणी मोठ्या प्रमाणात जमिनीत मुरेल, परिणामी नागरिकांना कमी पाणी मिळेल. त्यापेक्षा पाण्याच्या टाक्यांमध्ये हे टँकरचं पाणी जमा करा. तिथून नागरिक पाणी नागरिक घेतील, अशी सूचना हायकोर्टानं केलीय.

गुरुवारपर्यंत टाक्यांबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश - या पाण्यााच्या टाक्या तयार करण्यात काही अडचण असल्यास आम्हाला गुरुवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सांगा. मात्र पाणी हे सर्वांना मिळायलाच हवं, असं न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं सोमवारी स्पष्ट केलंय. तसेच टँकरनं पाणीपुरवठा होत नसलेल्या गावांची यादी अमायकस क्युरी वकील जुगलकिशोर गिल्डा यांनी राज्य सरकारला द्यावी, जेणेकरून तिथं प्रशासन पाणीपुरवठा करेल, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं मंगळवारची सुनावणी तहकूब केली.

पाणीपुरवठ्याबाबत प्रशासनाचा दावा फोल - महाराष्ट्रात प्रत्येकाला पाणी मिळेल, अशी व्यवस्था केलेली आहे. हा राज्य सरकारचा दावा कोर्टानं अमान्य केलाय. मात्र अमरावती आणि अन्य भागात अजूनही पाण्यासाठी लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दिवसभर भटकंती करावी लागते, अशी माहिती जुगलकिशोर गिल्डा यांनी हायकोर्टाला दिली.

काय आहे प्रकरण? - अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट आणि इतर आदिवासी भागातील कुपोषण, बालमृत्यू आणि गर्भवती महिलांच्या आरोग्यासंदर्भातील जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. पाणी देणं हा उपकार नाही, तर नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे खंडपीठाने सरकारला सुनावले. याबाबत उत्तर देताना सरकारी वकिलांनी टंचाईग्रस्त भागात टँकर्स तयार ठेवण्यात आल्याची माहिती कोर्टात दिली. तसेच नागरिकांकडून मागणी येताच टँकर्सद्वारे पाणी पुरवलं जातं, असं सरकारी वकिलांनी सांगताच न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आवश्यकता असेल म्हणजे काय, प्रत्येकाला पाणी हे मिळायलाच हवं. पाण्याची मागणी म्हणजे काही सबसिडीची विनंती नाही. पाणी मिळणे हा प्रत्येकाचा संविधानिक अधिकार आहे हे विसरू नका, असेही ताशेरे न्यायालयाने राज्य शासनावर ओढले. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी कोर्टात यावे लागतं ही शोकांतिका आहे. तुम्ही टँकर पुरवून जनतेवर उपकार करत नाही. माणसाला पाण्याची गरज रोज असते, त्यासाठी 24 तास वाट पाहावी लागणं चुकीचं आहे, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.

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TAGGED:

MELGHAT WATER PROBLEM
TANKER WATER
पाण्याअभावी मेळघाटात 13 जण दगावले
MELGHAT MANUTRITION

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