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कोल्हापुरातील कागल परिसरात सापडला 12व्या शतकातील 'वीरगळ', शिलाहार आणि यादव यांच्यातील संघर्षाचा ऐतिहासिक पुरावा

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामादरम्यान 12व्या शतकातील एक अत्यंत दुर्मिळ 'वीरगळ' सापडला आहे.

Veergal Hero Stone Found in Kagal Kolhapur
कोल्हापुरातील कागल परिसरात सापडला 12व्या शतकातील 'वीरगळ' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 4:58 PM IST

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Updated : September 2, 2026 at 6:04 PM IST

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कोल्हापूर : 'दक्षिण काशी' अशी ओळख असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक पौराणिक आणि इतिहासकालीन पुरावे सापडतात. शिलालेख, वीरगळ, सुवर्णमुद्रा आणि दगडी शिल्पं यांतून अनेक ऐतिहासिक नोंदी पाहायला मिळतात. शिलाहार राजे आणि सिंघणदेव यादव यांच्यात 12व्या शतकात दीर्घकालीन युद्ध झालं होतं. या युद्धात वीरगती मिळालेल्या योद्ध्याच्या सन्मानार्थ वीरगळ उभारला जातो. कोल्हापूरच्या कागल परिसरात सापडलेल्या वीरगळामुळे राजर्षी शाहू महाराजांची जन्मभूमी असलेल्या कागलच्या प्राचीन इतिहासाचा एक महत्त्वपूर्ण दुवा प्रकाशात आला आहे.

वीरगळ म्हणजे काय?

वीरगळ (Hero Stone) म्हणजे युद्धात किंवा गावाच्या, महिलांच्या वा गायींच्या रक्षणासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या पराक्रमी वीर योद्ध्याच्या स्मरणार्थ उभारलेली एक ऐतिहासिक स्मारक शिळा (दगड) होय. 'वीर' (योद्धा) आणि कन्नड भाषेतील 'कल्लु' म्हणजे दगड (ज्याचा अपभ्रंश 'गळ' किंवा 'कल' असा झाला) या दोन शब्दांपासून 'वीरगळ' हा शब्द तयार झाला आहे.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना इतिहास अभ्यासक उमाकांत राणींगा (ETV Bharat)

कराड ते कागल मार्गावर राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचं काम सुरू असताना 12व्या शतकातील ऐतिहासिक वीरगळ (वीरशिळा) पुन्हा उजेडात आलाय. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी हा वीरगळ आढळून आला, त्याच ठिकाणी 12व्या शतकात पायदळ युद्ध झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. साम्राज्यविस्तारासाठी किंवा आपल्या लोकांच्या रक्षणासाठी झालेल्या या युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या योद्ध्याच्या स्मरणार्थ हा वीरगळ उभारण्यात आली असल्याचं इतिहास अभ्यासकांनी सांगितलं.

सापडलेल्या वीरगळाबद्दल...

कागल शहरातील मुरगूड नाक्याजवळ राष्ट्रीय महामार्गाला लागून सुमारे साडेतीन फूट उंचीच्या या वीरगळावर तत्कालीन युद्धप्रसंग आणि योद्ध्याच्या वीरमरणानंतरच्या प्रवासाचं चित्रण विविध शिल्पांमधून करण्यात आलं आहे. वीरगळाच्या खालच्या भागात पायदळ युद्ध सुरू असल्याचं आणि त्यामध्ये योद्धा मरण पावल्याचं चित्रण दिसतं. त्यानंतरच्या भागात वीर योद्ध्याला स्वर्गात नेण्यासाठी अप्सरा आल्याचं भासवण्यात आलं आहे. तिसऱ्या टप्प्यात योद्ध्याला मोक्षप्राप्ती झाल्याचं तसंच तो पूजा करत असल्याचं शिल्पातून दाखवण्यात आलं आहे.

वीरगळाच्या सर्वांत वरच्या भागात सूर्य आणि चंद्राच्या प्रतिमा कोरण्यात आल्या आहेत. सूर्य-चंद्र असेपर्यंत या योद्ध्याची आणि त्याच्या पराक्रमाची स्मृती कायम राहावी, असा संदेश या शिल्पातून देण्यात आल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे केवळ एका योद्ध्याच्या स्मृतीचं स्मारक म्हणून नव्हे, तर 12व्या शतकातील युद्धपद्धती, तत्कालीन समाजजीवन आणि वीरमरणाबद्दलची श्रद्धा यांची साक्ष देणारा ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून या वीरगळाकडे पाहता येईल, अशी माहिती इतिहास अभ्यासक उमाकांत राणींगा यांनी दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील खिद्रापूरचं मंदिर येथेही वीरगळ

12व्या शतकात बांधले गेलेलं कोल्हापूर जिल्ह्यातील खिद्रापूरचं मंदिर येथेही अशाच वीरगळ आढळतात. या वीरगळांवर मात्र इ. स. 1247 असा स्पष्ट उल्लेख आहे. मंदिरात विष्णूची मूर्ती आणि उत्तरेकडे तोंड असलेलं शिवलिंग पाहायला मिळतं. हे भारतातील एकमेव मंदिर आहे, जिथं विष्णूची मूर्ती पाहायला मिळतं. हे मंदिरही याच कालखंडातील असल्याचं उमाकांत राणींगा यांनी सांगितलं. तर कोल्हापुरातील आरे गावातही अशा वीरगळ आढळतात. या इतिहासाच्या पाऊलखुणा आता जपल्या गेल्या पाहिजेत, अशी मागणी इतिहासप्रेमींनी केली आहे.

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Last Updated : September 2, 2026 at 6:04 PM IST

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