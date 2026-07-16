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वर्ध्यात चिमुकलीची दगडानं ठेचून हत्या, मृतदेह विवस्त्र असल्याने अत्याचाराचा संशय, तीन आरोपींना अटक केल्याची गृहराज्यमंत्र्यांची माहिती

सावंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात 12 वर्षीय मुलीची दगडाने ठेचून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे.

wardha girl murder
प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 11:55 AM IST

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वर्धा - जिल्ह्यात एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सावंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात 12 वर्षीय मुलीची दगडाने ठेचून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. शेतातील घरात मुलीचा विवस्त्र मृतदेह आढळल्याने अत्याचाराचा देखील संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, गावात देखील तणावपूर्ण वातावरण आहे.

तीन संशयित आरोपींना अटक - दरम्यान, "या घटनेत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तीन संशयित आरोपींना अटक करण्यात आली आहे," अशी माहिती गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली. तसंच मुलीवर अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात आल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.

वर्धा शहराच्या अगदी शेजारी असलेलं हे गाव सावंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आहे. गावाच्या शेजारील शेतातील घरात बुधवारी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास मुलीचा मृतदेह मिळून आला आहे. हा मृतदेह विवस्त्र अवस्थेत असल्याने अत्याचाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली.

"वर्धा जिल्ह्यातील एका गावात एका नराधमाने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात आली. ही अत्यंत दुर्देवी घटना आहे. पोलीस प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करत गुन्हा दाखल केला आहे. यातील तीन संशयित आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. अधिकचा तपास डीआयएसपी करत आहेत." - पंकज भोयर, गृहराज्यमंत्री

इतर फरार आरोपींचा शोध सुरू - घटनेची गंभीर दखल घेत वर्धा जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अप्पर पोलीस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला असून, आरोपीचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

गावात पोलीस बंदोबस्त तैनात - मृत मुलीच्या कुटुंबाचा शेतमजुरीवर उदरनिर्वाह आहे. मुलीच्या हत्येमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. या घटनेनंतर गावात संतापाची लाट उसळली असून, पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची अनेक पथकं कामाला लागली आहेत.

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TAGGED:

GIRL NAKED BODY WARDHA
वर्धा मुलीची हत्या
सावंगी पोलीस ठाणे
WARDHA GIRL MURDER

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