नागपुरातील एसीबीएल एनर्जी लिमिटेड कंपनीत झालेल्या स्फोटात 12 ते 15 कामगार ठार
मृतकांमध्ये बहुतांश महिलांचाच समावेश आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनीसुद्धा प्रशासनाकडून स्फोटाची माहिती जाणून घेतल्यानंतर तात्काळ मदत करण्याचे निर्देश दिलेत.
Published : March 1, 2026 at 10:23 AM IST|
Updated : March 1, 2026 at 10:30 AM IST
नागपूर- आज सकाळी नागपूर जिल्हा स्फोटाने हादरलाय. काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील बारूद कंपनीत आज पहाटेच्या सुमारास मोठा स्फोट झालाय. ज्यामध्ये 12 ते 15 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की, ज्या ठिकाणी हा ब्लास्ट झालाय तेथील सर्व वस्तू आणि इमारतीचा मलबा पाचशे ते सातशे मीटर दूरपर्यंत फेकला गेलाय. मृतकांमध्ये बहुतांश महिलांचाच समावेश आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनीसुद्धा प्रशासनाकडून स्फोटाची माहिती जाणून घेतल्यानंतर तात्काळ मदत करण्याचे निर्देश दिलेत.
चार तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात : सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेले असून हा परिसर सील करण्यात आला आहे. कुणालाही तिथे जाण्याची परवानगी नाही. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक हे घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. स्फोटानंतर त्या ठिकाणी भीषण आग लागली होती, सुमारे चार तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर आग सुद्धा आटोक्यात आली आहे आणि, त्यामुळे बचाव कार्यालाही वेग आलेला आहे. कळमेश्वर पोलिसांच्या ठाण्याअंतर्गत राहुळगाव या ठिकाणी 'एसबीएल एनर्जी लिमिटेड' ही बारूद कंपनी आहे. ही औद्योगिक स्फोटके बनवणारी कंपनी आहे. खाणकाम आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणारी स्फोटके, डिटोनेटर्स आणि संबंधित उत्पादने तयार करते.
सविस्तर वृत्त लवकरच...