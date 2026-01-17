ETV Bharat / state

नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत 12 टक्के मतदारांनी वापरला नोटा, 'इतक्या' उमेदवारांच्या हातातून निसटला विजय

नाशिक महापालिका निवडणुकीत यंदा मतदारांनी उमेदवारांवर नाराजी व्यक्त करत मोठ्या प्रमाणावर ‘नन ऑफ द अबोव्ह’ अर्थात ‘नोटा’ या पर्यायाचा वापर केलाय.

Voters Used NOTA Option
नाशिकच्या निवडणुकीत 12 टक्के मतदारांनी वापरला नोटा (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

January 17, 2026

नाशिक : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत 12 टक्के मतदारांनी त्यांचे उमेदवार नाकारत नोटा पर्याय निवडला. त्यात प्रभाग क्रमांक 25 मध्ये सर्वाधिक 4 हजार 715 मतदारांनी नोटा पर्यायाचा वापर केला. त्यामुळं दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या 11 उमेदवारांना त्यांच्या प्रभागात नोटा पेक्षा कमी मतांनी पराभूत व्हावं लागलं. त्यामुळं मतदारांनी नाकारल्यानं 11 उमेदवारांचा निसटता पराभव झाला आहे.


निवडणुकीत 11.80 टक्के मतदारांनी नोटाला दिली पसंती : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपा 72 जागा जिंकून निर्विवाद वर्चस्व दाखवून देत भाजपाला एकहाती सत्ता मिळाली. शिवसेनेनं 108 जागांवरून भाजपाला कडवी झुंज देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पक्षाला केवळ 26 जागांवर त्यांना समाधान मानावं लागलं. तसेच उबाठा 15, राष्ट्रवादीला 4, काँग्रेसला 3 आणि मनसेला एक जागा मिळाली. या निवडणुकीत 13 लाख 60 हजार 722 मतदारांपैकी 56.67 टक्के अर्थात 7 लाख 71 हजार 132 मतदारांनी 122 जागांसाठी मतदान केलं होतं. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत 11.80 टक्के म्हणजेच 90 हजार 938 मतदारांनी त्यांच्या समोरील उमेदवारांना नाकारत ‘नन ऑफ द अबोव्ह’ (नोटा) या पर्यायाला पसंती दिली. अशात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या 11 उमेदवारांना त्यांच्या प्रभागात नोटा पेक्षा कमी मतांनी पराभूत व्हावं लागलं.



विभागनिहाय नोटा मतदान
पंचवटी - 20 हजार 512
नाशिक पूर्व - 12 हजार 943
नाशिक पश्चिम - 9 हजार 785
सिडको - 20 हजार 671
सातपूर - 9 हजार 262


'या' प्रभागामध्ये सर्वाधिक नोटा वापर
प्रभाग 1-3 हजार 729
प्रभाग 3- 3 हजार 601
प्रभाग 5 -3 हजार 601
प्रभाग 25- 4 हजार 715
प्रभाग 29- 3 हजार 618


नोटा मतदान म्हणजे काय? : नोटा मतदान म्हणजे None Of The Above. मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवारांच्या यादीखाली नोटा पर्याय दिलेला असतो. वरीलपैकी एकही उमेदवार योग्य वाटला नसल्यास या पर्यायाला मतदान करून मतदार आपली असहमती दर्शवत असतात. सर्वांत खाली एक बटण असतं. ते दाबलं तर वरीलपैकी कोणताच उमेदवार पसंत नाही असं मत देता येते. 2013 मध्ये कोर्टाच्या निर्णयानंतर पहिल्यांदा नोटाचा वापर राजस्थान, छत्तीसगड, दिल्ली आणि मध्यप्रदेश या ठिकाणी मतदानाच्यावेळी झाला.



कुठे कोण निवडून आलं?


प्रभाग 1
रूपाली नन्नवरे - (भाजपा)
प्रवीण जाधव - (उबाठा)
दिपाली गीते - (भाजपा)
रंजना मानसी - (भाजपा)


प्रभाग 2
ऐश्वर्या जेजुरकर - (भाजपा)
रिद्धीश निमसे - (भाजपा)
इंदूबाई खेताडे - (भाजपा)
नामदेव शिंदे - (भाजपा)


प्रभाग 3
प्रियंका माने - (भाजपा)
गौरव गोवर्धने - (भाजपा)
जुई शिंदे - (भाजपा)
मच्छिंद्र सानप - (भाजपा)


प्रभाग 4
मोनिका हिरे - (भाजपा)
सरिता सोनवणे - (भाजपा)
सागर लामखडे - (भाजपा)
हेमंत शेट्टी - (भाजपा)


प्रभाग 5
कमलेश बोडके - (शिवसेना)
चंद्रकला धुमाळ - (भाजपा)
नीलम पाटील - (भाजपा)
गुरमीत बग्गा - (भाजपा)


प्रभाग 6
चित्रा तांदळे - (भाजपा)
वाळू काकड - (भाजपा)
रोहिणी पिंगळे - (भाजपा)
प्रमोद पालवे - (शिवसेना)


प्रभाग 7
हिमगौरी आडके - (भाजपा)
स्वाती भामरे - (भाजपा)
अजय बोरस्ते - (शिवसेना)
सुरेश पाटील - (भाजपा)


प्रभाग 8
उषा बेंडकुळी - (भाजपा)
कविता लोखंडे - (भाजपा)
विलास शिंदे - (शिवसेना)
अंकिता शिंदे - (भाजपा)


प्रभाग 9
दिनकर पाटील - (भाजपा)
भारती धिवरे - (भाजपा)
संगीता घोटेकर - (भाजपा)
अमोल पाटील - (भाजपा)


प्रभाग 10
विश्वास नागरे - (भाजपा)
समाधान देवरे - (भाजपा)
माधुरी बोरकर - (भाजपा)
इंदुमती नागरे - (भाजपा)


प्रभाग 11
सविता काळे - (भाजपा)
मानसी शेवरे - (भाजपा)
सोनाली भंदुरे - (भाजपा)
नितीन निगळ - (भाजपा)


प्रभाग 12
राजेंद्र आहेर - (भाजपा)
सीमा ठाकरे - (राष्ट्रवादी)
डॉ.हेमलता पाटील - (राष्ट्रवादी)
समीर कांबळे - (शिवसेना)


प्रभाग 13
आदिती पांडे - (भाजपा)
मयुरी पवार - (मनसे)
राहुल शेलार - (भाजपा)
शाहू खैरे - (भाजपा)


प्रभाग 14
जागृती गांगुर्डे - (राष्ट्रवादी)
नाझिया अत्तार - (काँग्रेस)
सामिया खान - (काँग्रेस)
सुफी जीन - (काँग्रेस)



प्रभाग 15
प्रथमेश गीते - (उबाठा)
सीमा पवार - (उबाठा)
सचिन मराठे - (भाजपा)


प्रभाग 16
राहुल दिवे - (शिवसेना)
अशा तडवी - (शिवसेना)
पूजा नवले - (शिवसेना)
ज्योती आंधळे - (शिवसेना)


प्रभाग 17
प्रशांत दिवे - (भाजपा)
मंगला आढाव - (उबाठा)
शैलेश ढगे - (उबाठा)
प्रमिला मैंद - (उबाठा)


प्रभाग 18
शरद मोरे - (भाजपा)
रंजना बोराडे - (शिवसेना)
सुनिता भोजने - (शिवसेना)
विशाल संगमनेर - (भाजपा)


प्रभाग 19
योगेश भोर - (उबाठा)
भारती ताजनपूरे - (उबाठा)
रुचिता साळवे - (उबाठा)


प्रभाग 20
सीमा ताजाणे - (भाजपा)
सतीश निकम - (भाजपा)
जयश्री गायकवाड - (भाजपा)
कैलास मुदलियार - (शिवसेना)


प्रभाग 21
रमेश धोंगडे - (शिवसेना)
श्वेता भंडारी - (भाजपा)
कोमल मेहेरोलिया - (भाजपा)
जयंत जाचक - (शिवसेना)


प्रभाग 22
वैशाली दाणी - (उबाठा)
योगेश गाडेकर - (उबाठा)
केशव पोरजे - (उबाठा)
संजीवनी हांडोरे - (उबाठा)


प्रभाग 23
रूपाली निकुळे - (भाजपा)
मंगला नन्नावरे - (भाजपा)
चंद्रकांत खोडे - (भाजपा)
संध्या कुलकर्णी - (भाजपा)


प्रभाग 24
पल्लवी गणोरे - (भाजपा)
प्रवीण तिदमे - (शिवसेना)
डॉ पुनम महाले - (शिवसेना)
राजेंद्र महाले - (भाजपा)

प्रभाग 25
सुधाकर बडगुजर - (भाजपा)
साधना मटाले - (भाजपा)
मुरलीधर भामरे - (उबाठा)
कविता नाईक - (शिवसेना)


प्रभाग 26
निवृत्ती इंगोले - (शिवसेना)
हर्षदा गायकर - (शिवसेना)
नयना जाधव - (शिवसेना)
भागवत आरोटे - (शिवसेना)


प्रभाग 27
प्रियंका दोंदे - (शिवसेना)
किरण राजवाडे - (शिवसेना)
किरण दराडे - (शिवसेना)
नितीन दातीर - (शिवसेना)


प्रभाग 28
दीपक दातीर (शिवसेना)
प्रतिभा पवार (भाजपा)
सुवर्णा मटाले ( शिवसेना)
शरद फडोळ(भाजपा)

प्रभाग 29
मुकेश शहाणे (अपक्ष)
योगिता हिरे (भाजपा)
छाया देवांग(भाजपा)
भूषण राणे(भाजपा)


प्रभाग 30
श्याम बडोदे - (भाजपा)
सुप्रिया खोडे- (भाजपा)
दिपाली कुलकर्णी - (भाजपा)
अजिंक्य साने - (भाजपा)


प्रभाग 31
भगवान दोंदे - (भाजपा)
माधुरी डेमसे - (उबाठा)
वैशाली दळवी - (उबाठा)
बाळकृष्ण शिरसाठ - (भाजपा)


