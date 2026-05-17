नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण :आरोपी विरोधात 1100 पानाचं दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल
नसरापूर अत्याचार प्रकरणी न्यायालयात 1100 पानाचं दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. यातील आरोपी भीमराव कांबळे याच्या विरोधात हे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे.
Published : May 17, 2026 at 11:49 AM IST
पुणे : जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर इथं 1 मे रोजी घडलेल्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवरील लैंगिक अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेनं राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकरणातील आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून करण्यात येत आहे. अशातच आता या प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळे याच्याविरोधात पोलिसांनी अवघ्या 15 दिवसांत तब्बल 1100 पानांचं दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केलं आहे. या संवेदनशील प्रकरणाचा वेगानं तपास करत पोलिसांनी महत्त्वाचे पुरावे आणि साक्षी संकलित करून चार्जशीट सादर केली. घटनेच्या पहिल्या दिवसापासूनच आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार पोलीस प्रशासनानंही या प्रकरणाचा जलदगतीने तपास पूर्ण करत न्यायालयीन प्रक्रियेला गती दिली आहे. या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील अजय मीसार हे काम पाहणार आहेत.
पोलिसांनी दिला होता शब्द : दरम्यान, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांनी यापूर्वीच नागरिकांना तपास जलदगतीने पूर्ण करून 15 दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येईल, असं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगानं फिरवत न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केलं आहे.
तपासादरम्यान आरोपीचे सीसीटीव्ही फुटेज, घटनास्थळावरील पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब, तसेच सर्व डिजिटल आणि वैद्यकीय पुरावे संकलित करण्यात आले. या सर्व पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी सविस्तर दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केलं असून, प्रकरणाच्या पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेला आता गती मिळणार आहे.
आरोपीविरोधात 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये कलम 137(2) (अपहरण), 64 आणि 65 (बलात्कार), 103(खून), 74 (स्त्रीची लज्जा भंग करण्याच्या उद्देशाने केलेला हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर) आणि 140 (1) या कलमांचा समावेश आहे. याशिवाय बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत कलम 4, 6, 8 आणि 12 यांसारख्या तरतुदींनुसारही त्याच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय? : 1 मे रोजी ही घटना घडली. त्या दिवशी 65 वर्षीय आरोपीनं बालिकेला खाऊ देण्याचं आमिष दाखवून आपल्यासोबत नेलं. त्यानंतर जनावरांच्या गोठ्यातील एका शेडमध्ये नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले आणि तिची हत्या केली होती.
संबंधित बालिका बेपत्ता झाल्याचं लक्षात येताच, तिच्या नातेवाईकांनी तिचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. या शोधादरम्यान, एका घराच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी त्या बालिकेसोबत असल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर काही वेळातच आरोपीला अटक करण्यात आली.
घटनेनंतर बालिकेचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठविण्यात आला होता. त्यात मुलीच्या शरीरावर जखमा आढळल्या. श्वास गुदमरून तिचा मृत्यू झाल्याचं तपासात निष्पन्न झालं. यानंतर संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करत विविध ठिकाणी आंदोलनं केली होती.