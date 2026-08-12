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शिर्डीत अध्यात्मासोबत राष्ट्रभक्तीचा अनोखा संगम; साई मंदिरासमोर दिमाखात फडकतोय भव्य तिरंगा

शिर्डीतील साई मंदिराच्या गेट क्रमांक एकसमोर 110 फूट उंच ध्वजस्तंभावर 30 बाय 45 फूट आकाराचा भव्य राष्ट्रध्वज फडकत आहे.

Tricolor Hoisted at Shirdi Sai Baba
साई मंदिरासमोर दिमाखात फडकतोय भव्य तिरंगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 3:21 PM IST

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अहिल्यानगर (शिर्डी) : सर्वधर्मसमभाव आणि मानवतेचा संदेश देणाऱ्या साईबाबांच्या पावन शिर्डीनगरीत आता राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचं सुंदर दर्शन घडत आहे. साईबाबा मंदिराच्या प्रवेशद्वार क्रमांक एकच्या मुख्य प्रांगणात डौलानं फडकणारा भव्य तिरंगा राष्ट्रध्वज देश-विदेशातून येणाऱ्या लाखो साईभक्तांचं विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. साईबाबांच्या 'सबका मालिक एक' या आध्यात्मिक संदेशासोबतच हा राष्ट्रध्वज प्रत्येक भाविकाच्या मनात देशभक्ती, अखंडता आणि एकतेची ज्योत प्रज्वलित करत आहे. शिर्डीत दर्शनासाठी येणारे लाखो साईभक्त या भव्य राष्ट्रध्वजासमोर उभं राहून आदर व्यक्त करत आहेत, ज्यामुळे धार्मिक पर्यटनाला राष्ट्रीय एकात्मतेची एक अनोखी जोड मिळाली आहे.

110 फूट उंच ध्वजस्तंभावर 30 बाय 45 फूटाचा राष्ट्रध्वज : साईबाबांनी आपल्या जीवनकार्यातून जात-पात, धर्म, पंथ आणि भेदाभेदाच्या पलीकडे जाऊन मानवतेला सर्वोच्च स्थान दिलं. त्यांच्या सर्वधर्मसमभावाच्या विचारांची प्रचिती शिर्डीत येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला येते. आता साई मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ अभिमानानं फडकणारा तिरंगा या अध्यात्मिक विचारांना राष्ट्रीय एकतेची जोड देत आहे.

साई मंदिरासमोर दिमाखात फडकतोय भव्य तिरंगा (ETV Bharat)

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून तसेच परदेशातून शिर्डीत येणारे लाखो भाविक साईबाबांच्या दर्शनासोबतच या तिरंग्याला वंदन करतात. ‘एक देश, एक भावना आणि एकतेची शक्ती’ याची प्रचिती हा राष्ट्रध्वज करून देतो. साईबाबांचा ‘सबका मालिक एक’ हा संदेशही याच एकतेची शिकवण देतो. विविध जाती, धर्म आणि भाषांचे नागरिक गुण्यागोविंदानं एकत्र राहणाऱ्या भारताच्या एकतेचं प्रतीक म्हणून हा तिरंगा उभा आहे.

साई मंदिराच्या गेट क्रमांक एकसमोर 110 फूट उंच ध्वजस्तंभावर 30 बाय 45 फूट आकाराचा भव्य राष्ट्रध्वज फडकत आहे. गेल्या वर्षी फ्लॅग फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांच्या सहकार्यानं हा भव्य ध्वजस्तंभ उभारण्यात आला, अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

साईबाबांच्या दर्शनातून भाविकांना अध्यात्मिक ऊर्जा मिळते, तर राष्ट्रध्वजाकडे पाहिल्यानंतर देशभक्ती आणि राष्ट्रीय अभिमानाची भावना जागृत होते. त्यामुळे साईबाबांच्या सर्वधर्मसमभावाच्या विचारांसोबतच देशाची शान आणि अभिमान असलेल्या या भव्य तिरंग्याचं दर्शन भाविकांसाठी विशेष आकर्षण आणि प्रेरणास्थान ठरत आहे. साईनगरीत अनुभवायला मिळणारा अध्यात्म आणि राष्ट्रभक्तीचा हा अनोखा संगम शिर्डीत येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताच्या स्मरणात कायमचा कोरला जात आहे.

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TAGGED:

साई मंदिर
TRICOLOR HOISTED SHIRDI TEMPLE
SAI BABA TEMPLE
110 FOOT HIGH TRICOLOR
TRICOLOR HOISTED AT SHIRDI

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