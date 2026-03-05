ETV Bharat / state

मुंबई मनपामध्ये 11 प्रभाग समिती अध्यक्ष बिनविरोध, भाजपाच्या वाट्याला आठ जागा

11 बिनविरोध निवडींपैकी 8 पदांवर भाजपा बिनविरोध निवडून येणार आहे. तर उर्वरित 6 प्रभाग समित्यांसाठी 5, 6 आणि 9 मार्च रोजी मतदान होणार आहे.

मुंबई महापालिका (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 10:57 AM IST

Updated : March 5, 2026 at 11:51 AM IST

मुंबई- महानगरपालिकेच्या 17 प्रभाग समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मोठा लाभ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. याचे कारण म्हणजे 11 बिनविरोध निवडींपैकी 8 पदांवर भाजपा बिनविरोध निवडून येणार आहे. तर उर्वरित 6 प्रभाग समित्यांसाठी 5, 6 आणि 9 मार्च रोजी मतदान होणार आहे. संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत होते. यावेळी 17 पैकी 11 समित्यांमध्ये केवळ एकच अर्ज आल्याने या ठिकाणी निवडणूक होणार नाही. यात भाजपाचे आठ, शिवसेना एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाचा एक, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून येणार आहेत.

गणेश खणकर, गटनेते, भाजपा (Source- ETV Bharat)

यांची झाली बिनविरोध निवड

  • सी-डी - आकाश पुरोहित, भाजपा
  • के पश्चिम - रोहन राठोड, भाजपा
  • के-दक्षिण/उत्तर - प्रकाश मुसळे, भाजपा
  • पी-दक्षिण - श्रीकला पिल्ले, भाजपा
  • आर दक्षिण - लीना देहरकर, भाजपा
  • आर-मध्य/उत्तर - प्रकाश दरेकर, भाजपा
  • एम पश्चिम - आशा मराठे, भाजपा
  • एन - अश्विनी मते, भाजपा
  • जी दक्षिण - पद्मजा चेंबूरकर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
  • एच पूर्व/पश्चिम - रोहिणी कांबळे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
  • एल - विजेंद्र शिंदे, शिवसेना

येथे होणार निवडणूक

  • एबीई - ज्ञानराज निकम, काँग्रेस / रोहिदास लोखंडे, भाजपा
  • एफ दक्षिण/उत्तर - मानसी सातमकर, शिवसेना / श्रद्धा जाधव, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
  • जी उत्तर - जोसेफ कोळी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) / यशवंत किल्लेदार, मनसे
  • पी उत्तर-पूर्व - अजित रावराणे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) / हैदरअली अस्लम शेख, काँग्रेस
  • एम पूर्व - खैरनुसा हुसेन, एमआयएम / प्रज्ञा सदाफुले, शिवसेना
  • एस आणि टी - साक्षी दळवी, भाजपा / सुरेश शिंदे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)

आवश्यक ती खबरदारी आम्ही निवडणुकीसाठी घेतलीय : येत्या काही दिवसांत ज्या निवडणुका होतील, त्याविषयी मुंबई महानगरपालिकेचे भाजपा गटनेते गणेश खणकर यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, आवश्यक ती खबरदारी आम्ही निवडणुकीसाठी घेतलेली आहे. भाजपा म्हणून आम्ही आमच्या पक्षाला विशेष त्या सूचना केल्या आहेत.

