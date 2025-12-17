ETV Bharat / state

जिल्ह्यात शिक्षण विभागाची धुरा प्रभारींवर; १३ पैकी ११ गट शिक्षणाधिकारी पदं रिक्त

बुलढाण्यात १३ पैकी ११ गट शिक्षणाधिकारी पदं रिक्त आहेत. प्रभारी व्यवस्थेमुळं शाळा प्रशासन आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.

प्रशासकीय भवन बुलढाणा (ETV Bharat Reporter)
Published : December 17, 2025 at 3:41 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 3:47 PM IST

बुलढाणा : बुलढाणा जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राथमिक शिक्षण विभागाची जबाबदारी प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे. जिल्ह्यात एकूण १३ तालुके असून त्यापैकी तब्बल ११ तालुक्यामध्ये गटशिक्षणाधिकारी पद रिक्त आहे. फक्त सिंदखेड राजा आणि मोताळा या दोन तालुक्यातच नियमित गट शिक्षणाधिकारी कार्यरत आहेत. इतर सर्व ठिकाणी विस्तार अधिकारी किंवा कनिष्ठ प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांकडं प्रभारी म्हणून पदभार देण्यात आला आहे.

शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम : ही रिक्त पदं भरण्यासाठी वारंवार वरिष्ठ कार्यालयांकडं पाठपुरावा केला जातो, तरीही पदं भरली जात नाहीत. यामुळं प्रभारी अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कामाचा भार सहन करावा लागतो. त्यांचं मूलभूत कामकाज प्रभावित होत असताना, गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येतो. याचा थेट परिणाम शाळा व्यवस्थापन, शिक्षकांच्या देखरेखी, योजनांच्या अंमलबजावणीवर आणि एकूण शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे.

प्रतिक्रिया देताना शिक्षणाधिकारी विकास पाटील (ETV Bharat Reporter)


रिक्त पदे भरण्यात अपयश : जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात अशा रिक्त पदांचा मुद्दा नवीन नाही. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गट शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी पदांवरील अधिकाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात टंचाई आहे. बुलढाण्यातील ही स्थिती धक्कादायक असून, यामुळं प्रशासनावर समुपदेशन आणि मार्गदर्शनाचा अतिरिक्त भार पडत आहे. प्रभारी अधिकारी पूर्णवेळ काम करू शकत नसल्यानं शाळांमध्ये तक्रारी वाढल्या आहेत. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितलं की, "रिक्त पदं भरण्यासाठी आम्ही सतत वरिष्ठांकडं प्रस्ताव पाठवतो. मात्र, भरती प्रक्रिया राज्य पातळीवरून होत असल्यानं आम्हाला प्रतीक्षा करावी लागते. प्रभारींवर अतिरिक्त भार पडत असला तरी आम्ही प्रयत्न करतो की, शैक्षणिक कामकाज सुरळीत चालावे."



भरती प्रक्रिया राबवणं गरजेचं : अधिकारीच नसल्यानं ग्रामीण भागातील शाळांचा विकास आणि विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता वाढली आहे. शिक्षण विभागातील ही रिक्त पदं लवकर भरली नाही तर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होईल, अशी चिंता पालकांच्याकडून व्यक्त होत आहे. यासाठी सरकारनं तातडीनं भरती प्रक्रिया राबवणं गरजेचं आहे.

