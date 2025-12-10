11 नक्षलवाद्यांचं पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यासमोर आत्मसमर्पण; कुख्यात नक्षलवाद्यांनी टाकली शस्त्रं खाली
छत्तीसगडमध्ये गेल्या काही दिवसांत अनेक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. महाराष्ट्रातही शनिवारी 11 नक्षलवाद्यांनी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केलं.
Published : December 10, 2025 at 9:05 PM IST
नागपूर : गडचिरोलीत 11 जहाल नक्षलवाद्यांनी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि अप्पर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) डॉ. छेरिंग दोरजे यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केलं. शासनानं जाहीर केलेल्या आत्मसमर्पण योजनेमुळं तसेच हिंसाचाराला कंटाळून 11 जहाल नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. महत्त्वाचं म्हणजे या वर्षात आत्तापर्यंत 112 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. आजपर्यंत एकूण 783 नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली पोलीस दलासमोर आत्मसमर्पण केल आहे.
शासनाच्या योजनेमुळं नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण : गडचिरोली पोलीस दलानं प्रभावीपणे नक्षलवादविरोधी अभियान राबवलं. शासनानं नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पणाची सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली. त्यामुळं सन्मानानं जीवन जगण्यासाठी 2022 ते आतापर्यंत एकूण 146 जहाल नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे.
आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये यांचा समावेश : 1) रमेश ऊर्फ भिमा ऊर्फ बाजु गुड्डी लेकामी (डिव्हीसीएम- भामरागड दलम) 2) भिमा ऊर्फ सितु ऊर्फ किरण हिडमा कोवासी (डिव्हीसीएम/ पश्चिम बस्तर डिव्हीजन कमिटी सदस्य), 3) पोरीये ऊर्फ लक्की अडमा गोटा (पीपीसीएम/ सेक्शन कमांडर पीएलजीए बटालीयन क्र. 01), 4) रतन ऊर्फ सन्ना मासु ओयाम (पीपीसीएम कंपनी क्र. 07), 5) कमला ऊर्फ रागो इरिया वेलादी (पीपीसीएम कंपनी क्र. 07), 6) पोरीये ऊर्फ कुमारी भिमा वेलादी (एसीएम कान्हा भोरमदेव दलम,एमएमसी झोन), 7)रामजी ऊर्फ मुरा लच्छु पुंगाटी (एसीएम, कुतूल एरीया कमिटी), 8) सोनु पोडीयाम ऊर्फ अजय सानू कातो (सदस्य, कंपनी क्र. 01 मधील प्लाटुन क्र. 02), 9) प्रकाश ऊर्फ पांडू कुंड्रा पुंगाटी (सदस्य, प्लाटून क्र. 32), 10) सिता ऊर्फ जैनी तोंदे पल्लो (सदस्य, प्लाटून क्र. 32), 11) साईनाथ शंकर मडे, (सदस्य, एओबी (आंध्रा-ओरीसा बॉर्डर) दलम) (सीसीएम उदय याचा गार्ड) यांचा समावेश आहे. महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यासमोर सर्वांनी आत्मसमर्पण केलं. यावेळी 4 नक्षलवाद्यांनी गणवेशात आपल्या शस्त्रांसह पोलीस महासंचालक यांच्या समोर आत्मसर्पण केलं आहे.
यावर्षी मोठ्या प्रमाणात आत्मसमर्पण : विशेष म्हणजे यावर्षी 1 जानेवारी 2025 रोजी दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीची सदस्य ताराक्का सिडाम हिच्यासह एकूण 11 जहाल नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं होतं. तर 15 ऑक्टोंबर 2025 रोजी पॉलीट ब्युरो सदस्य, केंद्रीय समिती सदस्य, प्रवक्ता- सिपीआय माओवादी तसंच सचिव-केंद्रीय रिजनल ब्युरो मल्लोजुला वेनुगोपाल राव ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर आत्मसमर्पण केलं. त्यामुळं गडचिरोली आणि संपूर्ण दंडकारण्य विभागातील नक्षलवादी चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादी चळवळ संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.
रश्मी शुक्ला यांनी केलं अधिकारी, जवानांचं कौतुक : विशेष अभियान पथकातील अधिकारी आणि जवानांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता अतिदुर्गम लाहेरी जंगल परिसरात मोहीम राबवली. या कारवाईत केंद्रीय समिती, पॉलीट ब्युरो सदस्य तसंच केंद्रीय रिजनल ब्युरोचा सचिव मल्लोजुला वेनुगोपाल राव ऊर्फ भूपती याच्यासह 02 डिकेएसझेडसीएम, 10 डिव्हीसीएम दर्जाच्या वरिष्ठ कॅडरसह एकूण 61 नक्षलवाद्यांनी 54 शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केलं. तसंच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अभियान पथकातील अधिकारी आणि जवानांचा पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पोलीस महासंचालक यांनी आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात सी-60 चे अधिकारी आणि जवान यांच्या उत्कृष्ठ कामगिरीबद्दल कौतुक केलं. तसंच उर्वरीत नक्षलवाद्यांनी हिंसेचा त्याग करुन सन्मानानं जीवन जगण्यासाठी लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचं आवाहन केलं.
