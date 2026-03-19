68 लाखांचं बक्षीस असलेल्या 11 नक्षलवाद्यांनी टाकली शस्त्रं; गडचिरोली पोलिसांचं मोठं यश
गडचिरोली जिल्ह्यात गुरुवारी 5 वरिष्ठ नक्षलवाद्यांसह एकूण 11 नक्षलवाद्यांनी पोलीस आणि सीआरपीएफ समोर आत्मसमर्पण केलं. त्यांच्यावर सुमारे 68 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं.
Published : March 19, 2026 at 8:56 PM IST
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलविरोधी मोहिमेला मोठं यश मिळालं असून 11 वरिष्ठ नक्षलवाद्यांनी पोलीस आणि सीआरपीएफसमोर आत्मसमर्पण केलं आहे. आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांमध्ये डिव्हीसीएम, एरिया कमिटी सचिव, पीपीसीएम, कमांडर व एसीएम पदावरील नेत्यांचा समावेश असून शासनानं त्यांच्यावर एकूण 68 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं.
'या' नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण : आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये सोनी उर्फ बाली मट्टामी (डिव्हीसीएम), बुदरी उर्फ रामबत्ती मट्टामी (एरिया कमिटी सचिव), सुखलाल कोक्सा (कमांडर), शांती उर्फ सोमरी तेलामी (पीपीसीएम), यमुनक्का पोट्टी पेंदाम (एसीएम) यांच्यासह इतर सहा सदस्यांचा समावेश आहे. हे सर्व नक्षलवादी गडचिरोली आणि छत्तीसगड सीमावर्ती भागात सक्रिय होते. गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादी चळवळ आता जवळपास संपुष्टात येत असून पूर्वी 10 उपविभागांत सक्रिय असलेली चळवळ सध्या भामरागडच्या सीमावर्ती भागापुरती मर्यादित राहिली आहे. शासनाच्या आत्मसमर्पण धोरणामुळं आणि पोलीस-सीआरपीएफच्या सातत्यपूर्ण कारवाईमुळं अनेक नक्षलवादी मुख्य प्रवाहात येत आहेत.
नक्षलवादी मोहिमेला मोठं यश : सन 2025 पासून आतापर्यंत 123 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. आजपर्यंत एकूण 794 नक्षलवादी पोलीस दलासमोर शरण आले आहेत. विशेष म्हणजे ऑक्टोबर 2025 मध्ये वरिष्ठ नक्षलवादी नेता भूपती उर्फ सोनू याच्यासह 61 नक्षलवाद्यांनी शस्त्रांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केलं होतं. त्यामुळं नक्षलवादी चळवळीला मोठा धक्का बसला होता. पोलीस प्रशासनानं आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनावर भर दिला असून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादी चळवळ आता पूर्णपणे संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. भूपतीच्या आत्मसमर्पणानंतर देशभरातील एकूण 897 नक्षलवाद्यांनी 545 शस्त्रांसह शस्त्रं खाली ठेवली आहेत. या कारवाईमुळं नक्षलविरोधी मोहिमेला मोठं यश मिळाल्याचं मानलं जात आहे.
