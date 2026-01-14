ETV Bharat / state

अंत्यसंस्कार सुरू असताना १०३ वर्षाची आजी अचानक जिवंत झाली, कुटुंबानं साजरा केला वाढदिवस!

अंत्यसंस्कार सुरू असताना शोकाकूल वातावरणात अचानक 103 वर्षाची आजी अचानक जिवंत झाल्याची घटना सोमवारी रामटेकमध्ये घडली आहे. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कुटुंबानं आजीचा वाढदिवस साजरा केला.

103 year old grandmother suddenly comes alive
१०३ वर्षाची आजी अचानक जिवंत झाली (Source- ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

January 14, 2026

January 14, 2026

नागपूर- ऐकावं ते नवलच अशी घटना नागपूर जिल्ह्यात घडली आहे. 103 वर्षाच्या वयोवृद्ध आजीच्या अंत्यसंस्काराची तयारी सुरू असताना ती जिवंत असल्याचं आढळलं आहे. अंत्यसंस्कार सुरू असताना आजीनं हातपाय हलवण्यास सुरुवात केली. गंगाबाई साखरे असे या वृद्ध आजीचं नाव आहे. 103 वर्षांच्या गंगाबाई साखरे चक्क मृत्यूला हुलकावणी देऊन परत आल्याची घटना सोमवारी (12 जानेवारी) घडली आहे. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कुटुंबातील सदस्यांनी आजीचा वाढदिवस साजरा केला.

गेल्या काही दिवसांपासून गंगाबाई साखरे यांची तब्येत अस्वस्थ होती. मध्यंतरी त्यांची तब्येत आणखीच खालावलेली होती. 103 वर्षांच्या या आजीवर उपचार सुरू असताना गंगाबाई यांनी अन्नपाणी सुद्धा सोडले. त्यातच दोन दिवसापूर्वी त्यांच्या शरीराची हालचाल पूर्णतः थांबली होती. त्यामुळेच गंगाबाई साखरे यांचे निधन झाल्याची माहिती नातेवाईकांना कळवण्यात आली होती. रामटेक तालुक्यातील सर्वात वयोवृद्ध महिलेचं निधन झाल्याची माहिती संपूर्ण पंचक्रोशीतीलच वाऱ्यासारखी पसरली. त्यामुळे नातेवाईकासह परिसरातील नागरिकदेखील अंत्यसंस्काराच्या क्रियेसाठी गोळा झाले.

मृत्यूला हुलकावणी देऊन परत आल्या आजी (Source- ETV Bharat Reporter)

अंत्यसंस्काराच्या वेळी गंगाबाई जिवंत झाल्या-नागपूरसह आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील नातलग गंगाबाई यांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कारासाठी गोळा झाले होते. गंगाबाईच्या शेवटच्या प्रवासासाठी तिरडी फुलांनी सजवण्यात आली. त्यांचा मृतदेह तिरडीवर ठेवण्यात आला. अंत्यदर्शनासाठी लोकांनी गर्दी केली होती. कुटुंबीय आणि नातेवाईक अश्रूंना वाट मोकळी करून देत एकमेकांना धीर ही देत होते. त्याचवेळी काहींनी आजीच्या शरीरात हालचाल होत असल्याचं जाणवलं. काहींना हा भास तर काहींना नजरेचा धोका वाटला. मात्र, गंगाबाई यांच्या शरीरातील हालचाली अधिकच वाढू लागल्या होत्या. एक नातेवाईकाने गंगाबाईला अंघोळ घालण्यासाठी नाकातील कापसाचा बोळा काढला. त्यावेळी गंगाबाईंनी जोरात श्वास घेतला. मृत झाल्याचा समज झालेली आजी जिवंत झाल्याचं लक्षात आले. अंत्यविधीसाठी तिथे जमलेल्या लोकांना यावरती विश्वास बसत नव्हता. वृद्ध आजी परत जिवंत असल्याचं कळल्यानंतर कुटुंबानं तर अक्षरशः आनंदोत्सव साजरा केला आहे.

  • आजीचा वाढदिवस साजरा केला:- गंगाबाई जिवंत असल्याची शाश्वती पटल्यानंतर साखरे कुटुंबात वातावरण क्षणात बदलले. अंत्यंसंस्कारासाठी आलेली शववाहिनी परत पाठवण्यात आलीय. तसेचशोक मंडप गुंडाळण्यात आला. कुटुंबानं हा क्षण साजरा करण्यासाठी आजीचा 103 वा वाढदिवसही उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला.
