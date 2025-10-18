मालाडच्या मालवणीत 10 हजार अतिक्रमणांचा डोंगर; सरकारच्या अहवालातून धक्कादायक बाब उघड
अतिक्रमणांमुळे स्थानिक रहिवाशांचं जीवनमान बिकट झालं असून, पर्यावरणीय संतुलनही धोक्यात आलंय, यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिले आहेत.
मुंबई : मालाडच्या मालवणी परिसरातील अनधिकृत बांधकामे आणि घुसखोरीच्या समस्येनं चिंता वाढवली आहे. शासनानं गठीत केलेल्या विशेष समितीच्या ताज्या अहवालानं या परिसरात तब्बल 10 हजारांहून अधिक अतिक्रमणं झाल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आणलं आहे. या अतिक्रमणांमुळे स्थानिक रहिवाशांचं जीवनमान बिकट झालं असून, पर्यावरणीय संतुलनही धोक्यात आलं आहे. यावर तातडीने कारवाई करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिले आहेत.
नेमकं काय झालंय? : मालवणी परिसरात गेल्या काही वर्षांत अतिक्रमणे आणि घुसखोरीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. मंगल प्रभात लोढा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री असताना 2022 मध्ये याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठीत केली होती. या समितीच्या अहवालातून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. या अहवालानुसार, मालवणी परिसरात जवळपास 10 हजारांहून अधिक अवैध बांधकामं आणि घरं उभारली गेली आहेत. यातील बहुतांश बांधकामं रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांनी केल्याचा दावा मंत्री लोढांनी केलाय. या अतिक्रमणांमुळं स्थानिक रहिवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या सुविधांवर याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.
पर्यावरणावर संकट : मालवणी परिसरातील कांदळवन (मॅन्ग्रोव्हज) क्षेत्रावरही अतिक्रमणांचा गंभीर परिणाम झाला आहे. अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे की, घुसखोरांनी कांदळवन तोडून तिथं अवैध बांधकामे उभारली आहेत. कांदळवन हे पर्यावरणीय संतुलनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यांचं संरक्षण हा कायदेशीर बंधनकारक मुद्दा आहे. या अतिक्रमणांमुळं जैवविविधता धोक्यात आली असून, यावर तातडीने कारवाईची गरज आहे.
अंगणवाड्यांवरही अतिक्रमण : मालवणी परिसरात 20 पेक्षा जास्त अंगणवाड्या असून, त्यापैकी बहुतांश ठिकाणी अतिक्रमणं झाल्याचं समोर आलं आहे. या अंगणवाड्या लहान मुलांच्या शिक्षण आणि पोषणासाठी महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, अतिक्रमणांमुळे त्यांचं कार्य प्रभावित झाले आहे. स्थानिक रहिवाशांनी याबाबत वारंवार तक्रारी केल्या असून, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी माजी नगरसेवक सुनील कोळी यांनी केली आहे.
स्थानिकांना होतोय त्रास : मालवणीतील स्थानिक रहिवाशांनी या अतिक्रमणांमुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "आमच्या परिसरात रस्ते अरुंद झाले आहेत, पाणीपुरवठा खंडित होतो आणि कचऱ्याची समस्या वाढली आहे. प्रशासनानं यावर तातडीनं कारवाई करावी," अशी मागणी स्थानिक रहिवासी संजय भुवड यांनी केली. कांदळवनातील अतिक्रमणांमुळे समुद्रकिनाऱ्यावरील पर्यावरणीय संतुलन बिघडत असल्याचंही ते म्हणाले.
27 ऑक्टोबरला कारवाईबाबत निर्णय घेणार - मंत्री लोढा : याविषयी मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, "मालवणीचा विषय हा अतिशय गंभीर आणि धोकादायक आहे. रोहिंग्या आणि बांगलादेशींनी इथे सरकारी जमिनींवर कब्जा केला आहे. कांदळवनांवर देखील अतिक्रमण करण्यात आलं आहे हे आम्ही कधीही सहन करणार नाही. मागे जी समिती गठीत केली होती, तिचा अहवाल आला आहे. या अहवालानुसार इथे 10 हजारांहून अधिक अतिक्रमणं झाल्याचं दिसत आहे. याबाबत काय कारवाई करायची, याबाबत नियोजन करण्यासाठी आणखी एक समिती गठित करण्याचे आदेश मी दिले आहेत. 27 ऑक्टोबरला मंत्रालयात याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत कारवाईची पुढील दिशा ठरवली जाईल", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
