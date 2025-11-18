नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील 10 बंदीवानांनी 4 दिवसांत साकारला 'किल्ले रायगड'; खासदार सांस्कृतिक महोत्सव स्पर्धेत पटकावले तिसरे बक्षीस
नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधिकारी आनंद पानसरे, कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे तसेच कारागृह उपाधीक्षक दीपा आगेंच्या विशेष प्रयत्नातून अवघ्या चार दिवसांत किल्ले रायगड तयार झाला आहे.
Published : November 18, 2025 at 3:20 PM IST
नागपूर- नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील 10 बंदीवानांनी कारागृहात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रति आदर, सन्मान व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने 'किल्ले रायगड' किल्ला साकारला आहे. निमित्त होत ते म्हणजे खासदार सांस्कृतिक उत्सवाचे. कधी ही किल्ले रायगडवर जाण्याची संधी न मिळालेल्या बंदीवानांची केवळ फोटो बघून किल्ले रायगडची अगदी हुबेहूब प्रतिकृती साकारली आहे. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधिकारी आनंद पानसरे आणि कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे तसेच कारागृह उप अधीक्षक दीपा वैभव आगे यांच्या विशेष प्रयत्नातून अवघ्या चार दिवसांत अतिशय आकर्षक आणि सुंदर किल्ले रायगड तयार झाला आहे.
राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग - महत्त्वाचे म्हणजे कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे यांनी संकल्पना मांडली आणि त्यानंतर अवघ्या चारच दिवसांत आधुनिकतेची जोड असणारा भव्य किल्ले रायगड तयार झाला आहे. बहुदा राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग आहे. खासदार सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किल्ले स्पर्धेत नागपूर कारागृहा तयार झालेल्या 'किल्ले रायगड'ला तिसऱ्या क्रमांकाचे बक्षीस जाहीर झाले आहे.
किल्ले रायगडच का?- ज्यावेळी खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीकडून शिवकालीन किल्ले स्पर्धेमध्ये कारागृहाच्या वतीने सहभाग नोंदवला जाणार का? याबाबतची विचारण्यात झाली, तेव्हा कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे यांनी तात्काळ उपअधीक्षक आणि तुरुंग अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून होकार कळवळा होता. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा विषय होता तो म्हणजे कोणता किल्ला तयार करावा, महाराजांचा प्रत्येक किल्ला गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देतो. चर्चेदरम्यान पहिल्या किल्ल्याचे नाव पुढे आले ते म्हणजे 'किल्ले रायगड' हे होते. रायगड छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेली मराठा साम्राज्याची पहिली राजधानी होती. तर रायगडावरच महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळादेखील संपन्न झाला होता. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या फोटोच्या आधारे किल्ल्यावर असलेले वास्तू या प्रतीकात्मक किल्ल्यात तयार करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न बंदीवानांनी केले आहेत.
महाराजांचे विचार बंदीवानांसाठी प्रेरणादायी - छत्रपती शिवाजी महाराज हे संपूर्ण देशाचं नाही तर जगाचे आराध्य दैवत आहेत. जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज नाव घेतले जाते, आपसूकच मनामध्ये एक ऊर्जा येऊन जाते, महाराजांचे विचार आणि महाराजांची विचारसरणी बंदिवानांना भावलीय. त्यानंतर बंदीवानांची छत्रपती शिवाजी महाराजांचे एक प्रतीकात्मक चित्र डोळ्यांसमोर ठेवून या 'किल्ले रायगड'ची निर्मिती केल्याचं तुरुंग अधिकारी आनंद पानसरे यांनी सांगितले आहे.
ते मनाने रायगडावर जाऊन आलेत- कारागृहातील बंदीवान हे समाजाला एक संदेश देऊ इच्छितात की, कळत न कळत आमच्या हातून असं काही घडलं की जे घडायला नको होतं. परंतु आजही आमच्यातला माणूस जिवंत आहे आणि ज्याला समाजात परतण्याची आस आहे. या परतीच्या मार्गावर समाजाची उपेक्षा नाही तर समाजाची सहानुभूतीची गरज आहे, त्यामुळे कारागृहात बंदी असलेले हे कैदी आज जरी प्रत्यक्षात ते रायगडावर नाही जाऊ शकत असले तरी छत्रपती शिवरायांचे विचार प्रत्येक बंदीच्या मनामध्ये आहेत आणि आज शरीराने जरी ते कारागृहामध्ये असले तरी मनाने मात्र ते रायगड किल्ल्यावर जाऊन आलेले आहेत.
कारागृहातील टाकाऊ ते टिकाऊ वस्तू- कारागृहातील टाकाऊ वस्तूंचा उपयोग करूनच किल्ले रायगड साकारण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या 10 बंदीवानांनी हा रायगड किल्ला साकारला आहे. त्यांनी यापूर्वी कधीही किल्ले रायगडला साधी भेट ही दिलेली नव्हती. केवळ तुरुंग अधिकारी आनंद पानसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी हा किल्ला साकारलाय.
खासदार सांस्कृतिक महोत्सवात सहभाग - सध्या नागपुरात खासदार सांस्कृतिक महोत्सव सुरू आहे, त्याअंतर्गतच शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची प्रतिकृती साकारली जात आहे. या स्पर्धेत नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या बंदीवानांनी देखील सहभाग नोंदवू शकतात अशी सूचना प्राप्त झाल्यानंतर लगेच नागपूर कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे यांच्या मार्गदर्शनात कारागृहातील १० कैद्यांनी शिवकालीन रायगड किल्ल्याची अगदी हुबेहूब प्रतिकृती साकारलेली आहे.
कलागुणांना वाद देत व्यावसायिक प्रशिक्षण - कारागृहाचे ब्रीदवाक्य सुधारणा आणि पुनर्वसन आहे. कारागृहातील आलेल्या प्रत्येक कैद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने कारागृह प्रशासन बंदीवानांमध्ये असलेले उपजतच कला आणि कौशल्य गुण ओळखून त्याला व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्या कैद्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याचा एक भाग म्हणजेच हा किल्ले रायगड किल्ला साकारणे आहे.
बंदीवान सकारात्मक कामात व्यस्त - एमटी माईंड डेव्हिल्स वर्कशॉप म्हणजेच खाली दिमाग शैतान का घर, असं कायमच म्हटलं जातं. त्याच्यामुळे कारागृहातील बंदीवानांना कुठल्या न कुठल्या सकारात्मक कामकाजामध्ये गुंतवून ठेवने हे आमचं ध्येय आहे. वेगवेगळे प्रशिक्षण देत असतो, वेगवेगळे शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध आहेत, त्यांच्या कौशल्य विकासाच्या संधी आहेत, वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करीत असतो, बंदीवानामध्ये असलेल्या सुप्त कलागुण विकसित करण्याचे काम कारागृहात सातत्याने सुरू असल्याची माहिती कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे यांनी दिली आहे.
