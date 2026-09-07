ना नाव सांगता येते, ना पत्ता... आई-बाबांच्या शोधात चिमुकली व्याकूळ; डोंगरावर सापडली चिमुकली, आता पोलीस घेतात काळजी
पिंपरी चिंचवडमधील भंडारा डोंगरावर दीड वर्षाची चिमुकली आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या चिमुकलीचा पोलीस शिपाई मायेनं सांभाळ करत आहेत.
Published : September 7, 2026 at 8:42 PM IST
पुणे : ना नाव सांगता येतं... ना घराचा पत्ता सांगता येतो... ना आई-बाबांचं नाव घेता येते... पण या दीड वर्षांच्या चिमुकलीची नजर मात्र सतत आई-बाबांना शोधत आहे. देहूच्या भंडारा डोंगरावर एक दीड वर्षांची गोंडस चिमुकली एकटी आढळून आली आणि या घटनेनं परिसरात खळबळ उडाली. सध्या ही चिमुकली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयात सुरक्षित आहे. डॉक्टर तिच्यावर उपचार आणि तपासण्या करत आहेत, तर महिला पोलीस कर्मचारी राणी राऊत या चिमुकलीचा अगदी आईप्रमाणं सांभाळ करत आहेत. देहूच्या भंडारा डोंगरावर हे बाळ एकटं आढळून आल्यानंतर नागरिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीनं बाळाला ताब्यात घेतलं आणि पुढील काळजीसाठी वायसीएम रुग्णालयात आणलं. मात्र, बाळाचं वय अवघं दीड वर्ष असल्यामुळे तिला स्वतःचं नाव सांगता येत नाही... घर कुठं आहे हे सांगता येत नाही... आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या आई-बाबांचं नावही सांगता येत नाही.
आई-बाबांपासून अचानक दूर : आई-बाबांपासून अचानक दूर झालेल्या या चिमुकलीला पाहून कोणाचंही काळीज हेलावून जाईल. अनोळखी लोकांमध्ये असूनही ती घाबरलेली नाही. उलट, रुग्णालयात आल्यानंतर ती खेळताना दिसतेय. तिच्या चेहऱ्यावर निरागस हास्य आहे... मात्र तिच्या या निरागस चेहऱ्यामागे आईच्या कुशीची आणि बाबांच्या आधाराची उणीव दडलेली आहे. रात्री साधारण नऊच्या सुमारास चिमुकलीला वायसीएम रुग्णालयात आणण्यात आलं. डॉक्टरांनी तिची संपूर्ण तपासणी केली. तिच्या शरीराची बारकाईनं तपासणी करण्यात आली. आवश्यक वाटणाऱ्या वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या आणि त्यांचे अहवालही प्राप्त झाले आहेत.
महिला पोलीस कर्मचारी घेतात मायेनं काळजी : सध्या तिची प्रकृती चांगली असून ती अॅक्टिव्ह आहे, खेळत आहे. आवश्यकतेनुसार पुढील औषधोपचार सुरू करण्यात येणार आहेत. या काळात महिला पोलीस कर्मचारी राणी राऊत या चिमुकलीसाठी जणू काही आईचीच माया बनल्या आहेत. बाळाला जेवण भरवणं असो, तिची काळजी घेणं असो किंवा डॉक्टरांकडं तपासणीसाठी घेऊन जाणं असो... राणी राऊत प्रत्येक गोष्ट मायेनं करत आहेत. आईच्या कुशीत असायला हवं त्या वयात ही चिमुकली रुग्णालयाच्या बेडवर आहे आणि एका अनोळखी पोलीस कर्मचाऱ्याच्या मायेवर विसंबून आहे, हे दृश्य मन हेलावून टाकणारं आहे. दरम्यान, पोलिसांकडून या चिमुकलीच्या आई-बाबांचा शोध घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ती भंडारा डोंगरावर कशी पोहोचली? ती हरवली की तिला तिथं कोणी सोडलं? तिचे आई-बाबा सध्या कुठं आहेत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचं काम पोलिसांकडून सुरू आहे.
हेही वाचा :