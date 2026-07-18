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गणेशोत्सवापूर्वी माणगाव बायपासची 1 लेन सुरू करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु, आदिती तटकरे गडकरींबाबत काय म्हणाल्या?

गणेशोत्सवापूर्वी माणगाव बायपासची एक लेन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम सुरू असल्याने कोकणात जाणाऱ्या लाखो प्रवाशांना यंदा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

Aditi Tatkare
आदिती तटकरेंकडून कामाची पाहणी (ETV BHARAT REPORTER)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 5:10 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 6:09 PM IST

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माणगाव : कोकणवासियांची गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होण्याची प्रतिक्षा कायम आहे. राज्यात गेल्या दशकभरात अनेक बदल झाले. अवघ्या काही वर्षांत समृद्धी मार्ग सुरु झाला. मात्र मुंबई-गोवा महामार्ग अजूनही तयार झालेला नाही. त्यामुळे कोकणकरांना दरवेळेस नवी डेडलाईन मिळतेय. गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. बुकींगही झाल्या आहेत. कोकणकर गणेशोत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणात आपल्या गावी जातात. प्रवासादरम्यान कोकणकरांना हा बहुप्रतिक्षित महामार्ग पूर्ण न झाल्याचा त्रास सहन करावा लागतो. काही ठिकाणी वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. तर कुठे खड्ड्यांचा अडथळा पार करावा लागतो. मात्र कोकणकरांसाठी हा गेल्या काही वर्षांपासूनचा शिरस्ताच झाला आहे. अशात आता महिला बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी कोकणकरांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आदिती तटकरेंकडून कामाची पाहणी (ETV BHARAT REPORTER)

आदिती तटकरे यांनी गणेशोत्सवापूर्वी माणगाव बायपासची किमान 1 लेन वाहतुकीसाठी खुली करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं म्हटलं. तसेच उर्वरित कामही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचं आदिती तटकरे यांनी म्हटलं. आदिती तटकरे यांनी आज 18 जुलै रोजी मुंबई–गोवा महामार्गावरील माणगाव बायपासच्या कामाची पाहणी केली. त्यांनतर त्यांनी माध्यमांसह संवाद साधताना याबाबतची माहिती दिली.

यंत्रणांसोबत माणगाव बायपासच्या कामाची पाहणी : आदिती तटकरे यांनी संबंधित यंत्रणांसोबत माणगाव बायपासच्या कामाची सविस्तर पाहणी केली. तसेच कामाबाबत अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. गणेशोत्सवाआधी माणगाव बायपासची किमान 1 बाजू सरु करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु असल्याचं, आदिती तटकरे म्हणाल्या. तसेच उर्वरित कामही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

आदिती तटकरे काय म्हणाल्या: "मुसळधार पावसामुळे गेल्या काही दिवसांत कामाच्या वेगावर परिणाम झाला. मात्र आता हवामान अनुकूल होत असल्याने कामाला वेग देण्यात आला आहे. गणेशोत्सवापूर्वी मोठ्या प्रमाणात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांची आणि चाकरमान्यांची गर्दी लक्षात घेऊन माणगाव बायपासची किमान 1 लेन सुरू करण्यासाठी प्रशासन आणि ठेकेदार कंपनी युद्धपातळीवर काम करत आहे", असं आदिती तटकरे यांनी सांगितलं.

बायपास अत्यंत महत्त्वाचा : माणगाव आणि इंदापूर शहरांमध्ये दररोज होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा बायपास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा बायपास सुरू झाल्यानंतर हजारो वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. उर्वरित रखडलेल्या कामांबाबतही सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय अडचणी सोडवण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचं यावेळेस आदिती तटकरे म्हणाल्या.

केंद्रासह राज्यातील मंत्र्यांसह समन्वय : आदिती तटकरे यांनी महामार्गाबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याशी सातत्याने समन्वय साधत असल्याचं म्हटलं. समन्वयद्वारे महामार्गाच्या कामातील अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही आदिती तटकरे यांनी नमूद केलं. महामार्गाचे संपूर्ण काम लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी शासन गंभीर असून संबंधित सर्व यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्याचंही आदिती तटकरे यांनी सांगितलं.

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Last Updated : July 18, 2026 at 6:09 PM IST

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