लाडक्या जावयासाठी कायपण! धोंड्याच्या महिन्यात सासऱ्यानं बनवून घेतली दीड किलो चांदीची कोल्हापुरी चप्पल!
कोल्हापूरमध्ये एका सासरेबुवांनी आपल्या लाडक्या जावयासाठी चांदीच्या कोल्हापुरी चपलांची जोडी खास बनवून घेतली असून, त्याची किंमत सुमारे 4 लाख रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे.
Published : May 19, 2026 at 10:37 AM IST
कोल्हापूर : 'हौस करायची ती कोल्हापूरकरांनीच' असं उगाच म्हटलं जात नाही, याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली आहे. चांदीच्या दरानं प्रति किलो दोन लाख रुपयांचा टप्पा गाठलेला असतानाच कोल्हापुरातील एका हौशी सासऱ्यानं आपल्या लाडक्या जावयासाठी तब्बल दीड किलो चांदीची कोल्हापुरी चप्पल बनवून घेतली आहे. सुमारे 4 लाख रुपये किमतीची ही अनोखी चप्पल सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
विशेष म्हणजे, वाढत्या महागाईच्या या काळात, जरी सोनं आणि चांदी खरेदी सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जात असली, तरी मनाची इच्छा आणि नात्यांमधील जिव्हाळा एकत्र येतात, तेव्हा पैशाला मोल उरत नाही. सोबतच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना एक वर्ष सोनं-चांदी खरेदी करू नका, असं आवाहन केलं आहे. पण नागरिकांच्या मनाची हौस आणि परंपरेचा उत्साह अजिबात कमी झालेला दिसत नाही.
कारागिर विक्रांत माळी यांनी बनवली चांदीची कोल्हापूरी : दरम्यान, चांदीची कोल्हापुरी चप्पल कोल्हापुरातील कारागीर विक्रांत माळी यांनी तयार केली असून ती बनवण्यासाठी त्यांना 8 दिवस मेहनत घ्यावी लागली. पारंपरिक कोल्हापुरी चपलेचा बाज कायम ठेवत आकर्षक पद्धतीनं ही कलाकृती साकारण्यात आली आहे. या चांदीच्या पादत्राणांची किंमत अंदाजे 4 लाख रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे, तर ते घडवणाऱ्या कारागिराला 22 हजार रुपये मोबदला देण्यात आला.
धोंड्याच्या महिन्यात भेटवस्तू देण्याची परंपरा : सध्या अधिक मास (धोंड्याचा महिना) सुरू असून पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली भागात जावयाला विशेष भेटवस्तू देण्याची परंपरा जुनी आहे. 'अधिक मास'ला 'धोंड्याचा महिना' असंही म्हटलं जातं. या काळात धार्मिक विधींसह जावयाला कपडे, दागिने किंवा इतर भेटवस्तू देण्याची प्रथा अनेक कुटुंबांमध्ये पाळली जाते. याच पारंपरिक प्रथेला हटके स्वरूप देत संबंधित कुटुंबानं चांदीची कोल्हापुरी चप्पल भेट देण्याचा निर्णय घेतला. साध्या भेटींपेक्षा वेगळं आणि लक्षवेधी काहीतरी द्यावं या उद्देशातून ही कल्पना साकारण्यात आली असून, या अनोख्या भेटीची सध्या सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.
दीड किलो चांदीचा वापर : जगप्रसिद्ध कोल्हापुरी चपलेला अनोखा आणि आकर्षक लुक देत दीड किलो चांदीचा वापर करून ही खास चप्पल तयार करण्यात आली आहे. सांगलीतील एका ग्राहकाकडून हे काम पुढे कोल्हापुरातील प्रसिद्ध कारागीर विक्रांत माळी यांच्याकडे सोपवण्यात आलं होतं.
कोल्हापुरी चप्पल तयार करण्यात आणि त्यावर नक्षीकाम करण्यात प्राविण्य असलेल्या विक्रांत माळी यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह या चांदीच्या चपलेवर अत्यंत बारकाईनं काम केलं. पारंपरिक कोल्हापुरी चपलेचा आकार, रचना आणि वैशिष्ट्यपूर्ण बांधणी कायम ठेवत त्यावर आकर्षक कोरीव कलाकुसर करण्यात आली आहे. रेखीव नक्षीकाम आणि देखणी बांधणी पाहिल्यानंतर ही चप्पल प्रत्यक्षात कोल्हापुरीच आहे यावर सहज विश्वास बसत नाही. आठ दिवसांच्या मेहनतीनंतर ही चांदीची कलाकृती पूर्ण करण्यात आल्याचे विक्रांत माळी यांनी सांगितलं.
विशेष म्हणजे, याच महिन्यात विक्रांत माळी यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी चांदीची पिंपेही तयार केली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अनोख्या कारागिरीची सध्या मोठी चर्चा होत आहे. कोल्हापूरच्या पारंपरिक चांदीकामाला आधुनिक कल्पकतेची जोड मिळाल्यानं स्थानिक कारागिरांचे कौशल्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे.
कोल्हापुरी चपलेला मिळतंय जागतिक अधिष्ठान : जगप्रसिद्ध फॅशन ब्रँड 'प्राडा'ने कोल्हापुरी चपलेची हुबेहूब नक्कल केल्यानंतर निर्माण झालेला वाद देशभर चर्चेत आला होता. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली तसेच कर्नाटकातील काही कारागिरांना प्राडासोबत काम करण्याची संधी मिळाली. या घडामोडींमुळे जागतिक बाजारपेठेत कोल्हापुरी चपलेचं महत्त्व अधिक अधोरेखित झालं.
याच पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील एका कारागिरानं लाखमोलाची चांदीची कोल्हापुरी चप्पल तयार करून या पारंपरिक कलाकृतीचं जागतिक स्थान पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. पारंपरिक कलाकुसर, आकर्षक बांधणी आणि रुबाबदार शैली जपत तयार करण्यात आलेली ही चप्पल सध्या विशेष चर्चेत आहे. या माध्यमातून कोल्हापुरी चपलेला देशासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळत असल्याची भावना स्थानिक कारागिरांकडून व्यक्त केली जात आहे. पारंपरिक कौशल्य आणि आधुनिक कल्पकतेची सांगड घातल्यास कोल्हापुरी चपलेला आगामी काळात आणखी मोठी बाजारपेठ मिळेल, अशी अपेक्षाही कारागीर व्यक्त करत आहेत.