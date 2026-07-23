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इंग्रजांविरुद्ध मानहानिकारक पराभवानंतर अय्यर पहिला सामना जिंकणार? आजपासून सुरु होणार नवी मालिका

झिम्बाब्वे आणि भारत क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळवली जाणार आहे. यातील पहिला सामना आज, 23 जुलै रोजी खेळला जाईल.

ZIM vs IND T20I Series
इंग्रजांविरुद्ध मानहानिकारक पराभवानंतर अय्यर पहिला सामना जिंकणार? (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 9:35 AM IST

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हरारे ZIM vs IND T20I Series : झिम्बाब्वे आणि भारत क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळवली जाणार आहे. यातील पहिला सामना आज, 23 जुलै रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील सामना हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 4:30 वाजता सुरु होईल.

भारतीय संघ विजयी मार्गावर परतणार : नुकत्याच झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यावरील टी-20 मालिकेतील मानहानिकारक पराभवानंतर, भारतीय संघ नवीन कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली नव्या पर्वाची सुरुवात करण्याच्या प्रयत्नात असेल. दरम्यान, सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखालील झिम्बाब्वे संघ घरच्या मैदानातील परिस्थितीचा फायदा घेऊन जोरदार आव्हान उभं करेल. या मालिकेत श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल, तर सिकंदर रझा झिम्बाब्वेचं कर्णधारपद भूषवेल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघात आतापर्यंत एकूण 14 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतीय संघानं 11 सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेनं केवळ तीन सामने जिंकले आहेत. झिम्बाब्वेच्या भूमीवर या दोन संघांमध्ये 12 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात भारतीय संघानं नऊ सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेनं तीन सामने जिंकले आहेत.

दोन्ही संघात दमदार खेळाडू : इंग्लंड दौऱ्यावरील पराभवानंतर भारतीय संघ नव्या जोमानं या मालिकेत उतरेल. कर्णधार श्रेयस अय्यर, युवा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी आणि स्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्मा यांच्याकडून संघाला दमदार सुरुवात करुन देण्याची जबाबदारी असेल. मधल्या फळीत तिलक वर्मा, रिंकू सिंग आणि शिवम दुबे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. गोलंदाजीत मयंक यादव, यश ठाकूर आणि प्रिन्स यादव हे प्रमुख लक्ष्य असतील. दुसरीकडे, सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखालील झिम्बाब्वे संघ, ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल आणि ब्लेसिंग मुझारबानी यांच्यावर अवलंबून घरच्या मैदानावर अनपेक्षित विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.

हरारेची खेळपट्टी कशी असेल : हरारे स्पोर्ट्स क्लबची खेळपट्टी टी-20 क्रिकेटमध्ये संतुलित मानली जाते. वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूनं चांगला स्विंग आणि उसळी मिळते. मात्र, फलंदाज एकदा स्थिरावले की सहजपणे मोठे फटके खेळू शकतात. सामना जसजसा पुढं जातो, तसतशी खेळपट्टी थोडी मंदावते, ज्यामुळं फिरकी गोलंदाजांना फायदा होतो. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या सुमारे 155 धावा आहे. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना आज, 23 जुलै रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 4:30 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक अर्धातास आधी म्हणजेच 4 वाजता होईल. या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण आणि थेट स्ट्रीमिंग भारतात फॅनकोड ॲपवर उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, रवि बिश्नोई.
  • झिम्बाब्वे : सिकंदर रजा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन करन, ब्रॅड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तडिवनाशे मरुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहूरी, मिल्टन शुम्बा, तफाद्जवा त्सिगा.

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