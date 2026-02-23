ETV Bharat / sports

'जायंट किलर' झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजचा विजयरथ थांबवणार? सामन्यावर टीम इंडियाची असेल नजर

ZIM vs WI Super-8 Match
'जायंट किलर' झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजचा विजयरथ थांबवणार? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
मुंबई ZIM vs WI Super-8 Match : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील 44 वा सामना आज 23 फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात खेळला जाणार आहे. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता हा सामना खेळला जाईल. सुपर-8 च्या गट 1 मधील हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असेल. वेस्ट इंडिजनं गट टप्प्यात शानदार कामगिरी केली, त्यांचे सर्व सामने जिंकले आणि गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं. झिम्बाब्वेनंही सुपर-8 मध्ये प्रवेश करण्यासाठी दमदार कामगिरी केली. या स्पर्धेत शाई होप वेस्ट इंडिजचं नेतृत्व करत आहे, तर सिकंदर रझाच्या खांद्यावर झिम्बाब्वेची कमान असेल.

दोन्ही संघ आतापर्यंत अपराजित : वेस्ट इंडिज संघानं त्यांच्या गट टप्प्यात अपराजित राहून सुपर-8 मध्ये प्रवेश केला, इंग्लंड, नेपाळ आणि इटली सारख्या संघांना पराभूत केलं. कॅरिबियन संघाची फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये कामगिरी संतुलित होती. दुसरीकडे, झिम्बाब्वेनंही गट टप्प्यातही चांगली कामगिरी केली आणि महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये कठीण स्पर्धा केली. सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखाली, संघानं सामूहिक कामगिरीच्या आधारे पुढील फेरीत स्थान निश्चित केलं आहे. सुपर-8 मध्ये विजय मिळवल्यास दोन्ही संघांना उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजनं आतापर्यंत चार टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. वेस्ट इंडिजनं वरचढ कामगिरी केली आहे. त्यांनी तीन सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेनं एक जिंकला आहे. झिम्बाब्वेचा एकमेव विजय 16 वर्षांपूर्वी आला होता, जेव्हा त्यांनी 105 धावांचा यशस्वी बचाव केला होता. वेस्ट इंडिजनं टी-20 विश्वचषकात दोन्ही संघांमध्ये खेळलेला एकमेव सामना जिंकला होता. कॅरिबियन संघाविरुद्ध झिम्बाब्वेचा एकमेव विजय 2010 मध्ये आला होता. त्यामुळं, ते या सामन्यात चांगली कामगिरी करत 16 वर्षांनंतर दुसरा विजय मिळविण्याचा प्रयत्न करतील.

वानखेडेची खेळपट्टी कशी असेल : वानखेडे स्टेडियम ही भारताची सर्वोत्तम फलंदाजीची खेळपट्टी मानली जाते. टी-20 क्रिकेटमध्ये या खेळपट्टीवर पहिल्या डावात सरासरी 176 धावा होतात. यावरुन असं दिसून येतं की हा खेळपट्टी फलंदाजीसाठी उत्कृष्ट आहे आणि उच्च धावसंख्या निर्माण करु शकते. या विकेटवर एकदा फलंदाज सेट झाले की ते मोठी धावसंख्या उभारु शकतात आणि जर मजबूत फलंदाजी युनिट असलेला संघ प्रथम फलंदाजी करतो तर ते सहजपणे 200 पेक्षा जास्त धावसंख्या गाठू शकतात.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • झिम्बाब्वे : सिकंदर रजा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रेम क्रेमर, ब्रॅड इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मरुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, तशिंगा मुसेकिवा.
  • वेस्ट इंडीज : शाई होप (कर्णधार), जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मॅथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रँडन किंग, रोवमन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड.

