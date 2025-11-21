झिम्बाब्वेनं केला मोठा उलटफेर; टी-20 सामन्यात विश्वविजेत्या संघाला हरवलं
तिरंगी मालिकेत झिम्बाब्वेनं श्रीलंकेचा 67 धावांनी पराभव केला. झिम्बाब्वेच्या गोलंदाज आणि फलंदाजांनी दमदार कामगिरी केली.
Published : November 21, 2025 at 9:57 AM IST
रावळपिंडी ZIM Beat SL : पाकिस्तानमध्ये सध्या तिरंगी क्रिकेट मालिका सुरु आहे. ज्यामध्ये पाकिस्तान, श्रीलंका आणि झिम्बाब्वेचे क्रिकेट संघ सहभागी आहेत. झिम्बाब्वेनं 2009 च्या टी-20 विश्वचषक विजेत्या श्रीलंकेचा मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात पराभव केला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेनं 162 धावा केल्या. त्यानंतर श्रीलंकेचा संघ फक्त 95 धावांतच गारद झाला आणि सामना 67 धावांनी गमावला.
सिकंदर रझाची दमदार फलंदाजी : झिम्बाब्वेकडून ब्रायन ब्रेनेटनं सर्वाधिक 49 धावा केल्या. कर्णधार सिकंदर रझानंही 32 चेंडूत 47 धावा केल्या, ज्यात तीन चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. रायन बर्लनंही 18 धावा केल्या. या खेळाडूंनी झिम्बाब्वेला 162 धावांचा सन्मानजनक आकडा गाठण्यास मदत केली. श्रीलंकेकडून वानिंदू हसरंगानं चार षटकांत 27 धावांत तीन बळी घेतले. इशान मलिंगानंही चार षटकांत 27 धावांत 2 बळी घेतले. महेश थिकशाना आणि दुष्मंथा चामीरा यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. मात्र, ते झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांवर दबाव आणू शकले नाहीत.
श्रीलंकेचे फलंदाज अपयशी : यानंतर, श्रीलंकेच्या संघातील कोणत्याही फलंदाजानं चांगली कामगिरी केली नाही, ज्यामुळं संघाचा पराभव झाला. फक्त दासुन शनाका आणि भानुका राजपक्षे यांनाच दुहेरी आकडा गाठता आला. उर्वरित खेळाडूंना दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. शनाकानं 25 चेंडूत 34 धावा केल्या, ज्यात दोन चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. राजपक्षेनं 18 चेंडूत 11 धावा केल्या, ज्यामध्ये एक चौकार होता. फलंदाजांच्या खराब कामगिरीमुळं संघ 20 षटकांत 95 धावांवर मर्यादित राहिला.
सिकंदर रझा सामनावीर : झिम्बाब्वेकडून ब्रॅड इव्हान्सनं चार षटकांत 9 धावा देत तीन विकेट घेतल्या. रिचर्ड नगारावानं दोन विकेट घेतल्या. सिकंदर रझानं एक विकेट घेतली आणि त्यांच्या उत्कृष्ट गोलंदाजी आणि फलंदाजीसाठी त्याला सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला. मालिकेतील तिसरा सामना उद्या 22 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तान आणि श्रीलंका संघांमध्ये रावळपिंडी इथं होणार आहे. तत्पुर्वी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात यजमान पाकिस्ताननं झिम्बाब्वेचा 5 विकेटनं पराभव केला होता.
