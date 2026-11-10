सामन्यात विश्वविक्रमी 1027 धावा करुनही संघानं जिंकली नाही मॅच; 41 वर्षीय फलंदाजानं काढले 206* रन
कसोटी क्रिकेटच्या 100 वर्षांहून अधिकच्या इतिहासात भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडसारख्या मोठ्या संघांनाही जे साध्य करता आलं नाही, ते झिम्बाब्वेनं साध्य केलं.
Published : November 10, 2026 at 10:24 AM IST
शारजाह 500 Runs in Both Innings of Test : अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना जरी अनिर्णित राहिला असला तरी, झिम्बाब्वे संघानं इतिहास रचला. कसोटी क्रिकेटच्या 100 वर्षांहून अधिकच्या इतिहासात भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडसारख्या मोठ्या संघांनाही जे साध्य करता आलं नाही, ते झिम्बाब्वेनं साध्य केलं. या सामन्याच्या दोन्ही डावांमध्ये 500 हून अधिक धावा करुन झिम्बाब्वेनं विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. अफगाणिस्तानला एका डावात फलंदाजीची संधी देण्यात मिळाली आणि त्यांनीही 500 हून अधिक धावा केल्या.
दोन्ही संघांनी मिळून केल्या 1500 हून अधिक धावा : या कसोटी सामन्यात अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वेनं मिळून 1500 हून अधिक धावा केल्या, परंतु 9 नोव्हेंबर रोजी सामना अनिर्णित राहिला. या सामन्यात एकूण सहा शतकं आणि एक द्विशतक झळकावण्यात आलं. खेळपट्टी सपाट आणि गोलंदाजांसाठी प्रतिकूल असल्यानं झिम्बाब्वेनं आपला दुसरा डाव घोषित न करण्याचा निर्णय घेतला, परिणामी हा रोमांचक सामना अनिर्णित राहिला.
Zimbabwe have become the 1st team in history to breach 500 runs in both the innings of a Test match. https://t.co/DLEapIv352— Cricbuzz (@cricbuzz) November 9, 2026
दोन्ही डावांमध्ये 500 हून अधिक धावा : या सामन्यात, झिम्बाब्वेनं पहिल्या डावात 504 धावा करुन आपल्या सर्व विकेट गमावल्या आणि दुसऱ्या डावात 5 गडी गमावून 523 धावा केल्या, ज्यामुळं सामना अनिर्णित राहिला. विशेष म्हणजे, एवढी मोठी आघाडी असूनही झिम्बाब्वेनं आपला डाव घोषित केला नाही, परंतु असं करुन त्यांनी एक नवीन विश्वविक्रम रचला. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही कोणत्याही संघानं एकाच सामन्याच्या दोन्ही डावांमध्ये 500 धावा केल्या नव्हत्या.
पहिल्या डावात झिम्बाब्वेच्या दोन फलंदाजांची शतकं : शारजाह इथं खेळल्या गेलेल्या या ऐतिहासिक कसोटी सामन्यात, झिम्बाब्वेनं प्रथम फलंदाजी करत 504 धावा केल्या, ज्यात ब्रेंडन टेलर (131 धावा) आणि कर्णधार ब्रायन बेनेट (128 धावा) यांच्या शानदार शतकांचा समावेश होता, तर वेस्ली माधेवेरेनं 54 धावांचं अर्धशतक झळकावले. प्रत्युत्तरात, अफगाणिस्ताननंही दमदार कामगिरी करत पहिल्या डावात 514 धावा केल्या, ज्यात सेदिकुल्ला अटल (105 धावा), रहमानुल्ला झद्रान (113 धावा) आणि कर्णधार रहमत शाह (173 धावा) यांच्या शानदार शतकांचा समावेश होता. त्यानंतर झिम्बाब्वेनं आपल्या दुसऱ्या डावात धावांचा डोंगर उभा करत 523 धावा केल्या, ज्यात क्रॅग एर्विननं नाबाद 206 आणि वेस्ली माधेवेरेनं नाबाद 100 धावा केल्या.
Zimbabwe become the first team ever to score 500+ in both innings of a Test match 🤯 #AFGvZIM https://t.co/8Ey2DmzcWY— Cricinfo (@cricinfo) November 9, 2026
100 वर्षांत अशी कामगिरी करणारा तिसरा फलंदाज : विशेष म्हणजे क्रॅग एर्विननं 41 वर्षे 82 दिवस वयात कसोटी क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावलं. परिणामी एर्विन कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात द्विशतक झळकावणारा तिसरा सर्वात वयस्कर फलंदाज ठरला आहे. सर्वात वयस्कर फलंदाजांच्या यादीत केवळ दोन खेळाडू एर्विनपेक्षा पुढं आहेत. दक्षिण आफ्रिकेच्या एरिक रोवननं 1951 मध्ये हेडिंग्ले इथं इंग्लंडविरुद्ध वयाच्या 42 वर्षे आणि 6 दिवसांनी 236 धावा केल्या होत्या. तर, इंग्लंडच्या जॅक हॉब्सनं 1924 मध्ये लॉर्ड्सवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वयाच्या 41 वर्षे आणि 195 दिवसांनी 211 धावा केल्या होत्या.
एर्विननं वयाच्या 41 वर्षे आणि 82 दिवसांनी द्विशतक पूर्ण करुन या यादीत तिसरं स्थान मिळवलं. त्याच्या आधी, इंग्लंडचा ग्रॅहम गूच हा 40 वर्षांवरील वयात कसोटी क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावणारा शेवटचा फलंदाज होता. त्यानं 1994 च्या ट्रेंट ब्रिज कसोटीत न्यूझीलंडविरुद्ध 210 धावा केल्या होत्या. त्यावेळी त्याचं वय 40 वर्षे आणि 314 दिवस होतं. त्याच्या द्विशतकामुळं इंग्लंडला तो सामना एक डाव आणि 90 धावांनी जिंकण्यास मदत झाली. यानंतर, तीन दशकांहून अधिक काळ, 40 वर्षांवरील कोणताही फलंदाज कसोटी क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावू शकला नाही.
कसोटी क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावणारे सर्वात वयस्कर फलंदाज -
- एरिक रोवन (दक्षिण आफ्रिका) - 42 वर्षे आणि 6 दिवस
- जॅक हॉब्स (इंग्लंड) - 41 वर्षे आणि 195 दिवस
- क्रेग एर्विन (झिम्बाब्वे) - 41 वर्षे आणि 82 दिवस
- पॅट्सी हेंड्रेन (इंग्लंड) - 40 वर्षे आणि 361 दिवस
- ग्रॅहम गूच (इंग्लंड) - 40 वर्षे आणि 314 दिवस
- डडली नर्स (दक्षिण आफ्रिका) - 40 वर्षे आणि 207 दिवस
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