T-20 विश्वचषकातील मोठा अपसेट; बलाढ्य कांगारुंना हरवत 19 वर्षांनंतर झिम्बॉब्वेकडून इतिहासाची पुनरावृत्ती

झिम्बॉब्वेनं बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाला 23 धावांनी पराभूत करत मोठा अपसेट केला.

Zimbabwe beat australia
झिम्बॉब्वे क्रिकेट संघ (IANS Photo)
कोलंबो ZIM Beat AUS : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात झिम्बाब्वेनं इतिहास रचला. त्यांनी ऑस्ट्रेलियाला 23 धावांनी पराभूत करत पुन्हा एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती केली. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेनं दोन विकेट गमावून 169 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलिया संघ 19.3 षटकांत 146 धावांवर सर्वबाद झाला आणि त्यांना 23 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. या स्पर्धेत झिम्बाब्वेचा हा सलग दुसरा विजय आहे, तर ऑस्ट्रेलियाला पहिला पराभव पत्करावा लागला.

(बातमी अपडेट होत आहे...)

