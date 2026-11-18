20 वर्षीय खेळाडूच्या पहिल्याच सामन्यात 101* धावा अन् 9 विकेट! तरीही संघाचा शेवटच्या 4 षटकांत पराभव; मालिकाही गमावली
झिम्बाब्वे आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील दुसरा कसोटी सामन्या क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक पाहायला मिळाला.
Published : November 18, 2026 at 11:52 AM IST
शारजाह ZIM Beat AFG : झिम्बाब्वे आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील दुसरा कसोटी सामन्या क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक पाहायला मिळाला. कसोटी सामन्याच्या खेळ संपायला पाचव्या दिवशी फक्त 3.4 षटकं शिल्लक असताना, कमी होत चाललेल्या प्रकाशात अफगाणिस्तान चमत्कारिकरित्या सामना अनिर्णित राखण्याच्या मार्गावर होता. अनुभवी लेग-स्पिनर ग्रॅम क्रेमरनं शेवटची विकेट घेऊन झिम्बाब्वेला 57 धावांनी ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. या विजयासह, झिम्बाब्वेनं दोन सामन्यांची कसोटी मालिका 1-0 नं जिंकली, तर कर्णधार म्हणून ब्रायन बेनेटनं आपल्या पहिल्या विजयाची आठवण म्हणून स्टंप आपल्या जवळ ठेवला.
Test series winners 🇿🇼 🏆 #AFGvZIM https://t.co/qtN3po6NpD— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) November 17, 2026
नसीर खान मारुफखिलचा विश्वविक्रम; पण संघाचा पराभव : अफगाणिस्तानचा पराभव होऊनही, 20 वर्षीय पदार्पण करणारा अष्टपैलू खेळाडू नसीर खान मारुफखिल जागतिक स्तरावर चर्चेत आला. पहिल्या डावात सात बळी घेणाऱ्या नसीर खाननं दुसऱ्या डावात जिद्द दाखवत ऐतिहासिक नाबाद 101 धावा केल्या. यासह, वयाच्या अवघ्या 20 व्या वर्षी, तो कसोटी पदार्पणात शतक आणि पाच बळी अशी दुहेरी कामगिरी करणारा जगातील सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. विशेष म्हणजे त्यानं पहिल्या डावात 7 आणि दुसऱ्या डावात 2 अशाप्रकारे सामन्यात 9 विकेट घेतल्या. मात्र, दुसऱ्या टोकाकडून साथ न मिळाल्यानं त्याची ही धाडसी खेळी संघाला पराभवापासून वाचवू शकली नाही.
A feat from Naseer Khan Maroofkhil only matched four times in the entire history of men’s Test cricket 😲 More 📲 https://t.co/KO1BKLenM9 https://t.co/VO5QJknDFM— ICC (@ICC) November 18, 2026
418 धावांचा पाठलाग करताना अफगाणी फलंदाजांची संयमी खेळी : 418 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना, अफगाणिस्ताननं पाचव्या दिवसाची सुरुवात 143/5 या धावसंख्येवर केली. इक्राम अलीखिल (26) दिवसाच्या सुरुवातीलाच बाद झाला, त्यानंतर झिम्बाब्वेच्या खराब क्षेत्ररक्षणाचा फायदा घेत अफसर झाझाई (87) आणि नसीर खान यांनी सूत्रं हाती घेतली. ब्लेसिंग मुझारबानीनं झाझाईला अनेकदा जीवदान दिले (एकूण चार झेल सोडले), आणि या जोडीनं 47 षटकं फलंदाजी करत झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांना आव्हान दिलं.
Zimbabwe secure the Test series victory in a nailbiting finish on Day 5️⃣ against Afghanistan 💪 📸: @ZimCricketv 📝: https://t.co/nEGdRfaETb https://t.co/um1xmftKFu— ICC (@ICC) November 17, 2026
नसीरची चिवट फलंदाजी : नसीरनं आपल्या पहिल्या 70 चेंडूंमध्ये केवळ 10 धावा केल्या आणि दुपारच्या जेवणापर्यंत खेळपट्टीवर टिकून राहिला. शरीरावर बाउन्सर लागूनही, त्यानं 144 चेंडूंमध्ये आपलं पहिलं अर्धशतक पूर्ण केलं. चहापानाच्या वेळेपर्यंत, अफगाणिस्ताननं 270/6 धावा करुन सामना अनिर्णित राहण्याची आशा निर्माण केली होती. चहापानानंतर 87 धावांवर असलेल्या आसिफ झाझाईच्या बाद होण्यानं सामन्यात पुन्हा रंगत आली. यामीन अहमदझाईनं क्रेमरवर एक षटकार आणि एक चौकार मारुन आपली आक्रमकता दाखवली, पण तोही लवकरच पॅव्हेलियनमध्ये परतला.
A hard-fought Test series win in Sharjah 🕺 #AFGvZIM https://t.co/2UrsH5n4xj— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) November 17, 2026
अन् झिम्बाब्वेला मिळाला विजय : यानंतर, डोक्याला बाउन्सर लागूनही सलीम साफीनं 53 चेंडूंपर्यंत नसीरला साथ दिली, पण ब्रॅड इव्हान्सनं त्याला बाद करुन 358 धावांवर अफगाणिस्तानला नववा धक्का दिला. नसीर खाननं पुढच्याच षटकात आपलं ऐतिहासिक शतक पूर्ण केलं. अकराव्या क्रमांकाचा फलंदाज झियाउर रहमान शरीफी 13 चेंडूंपर्यंत झगडला, पण दिवसाचा खेळ संपायला अवघी 3.4 षटकं शिल्लक असताना ग्रॅमी क्रेमरनं शरीफीला बाद केलं, ज्यामुळं झिम्बाब्वेला सामना जिंकता आला.
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