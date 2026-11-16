ऐज इज जस्ट अ नंबर! 40 वर्षीय फलंदाजानं 4 डावांत केल्या 382 धावा; संघाची विजयाकडे वाटचाल
झिम्बाब्वे क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार ब्रेंडन टेलर सध्या कसोटी क्रिकेटमध्ये वर्चस्व गाजवत आहे. वयाच्या 40 व्या वर्षीही तो आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं प्रेक्षकांची मनं जिंकत आहे.
Published : November 16, 2026 at 10:59 AM IST
शारजाह Brendon Taylor : झिम्बाब्वे क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार ब्रेंडन टेलर सध्या कसोटी क्रिकेटमध्ये वर्चस्व गाजवत आहे. वयाच्या 40 व्या वर्षीही तो आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं प्रेक्षकांची मनं जिंकत आहे. त्यानं अफगाणिस्तानविरुद्धच्या दोन्ही कसोटी सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. त्यानं फलंदाजीत कहर केला असून, झिम्बाब्वेसाठी प्रत्येक डावात धावा केल्या आहेत. टेलरनं सलग चौथ्यांदा 50 पेक्षा जास्त धावा करुन सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. ही ऐतिहासिक कामगिरी नेहमीच स्मरणात राहील. जसजसं त्याचं वय वाढत आहे, तसतशी त्याची फलंदाजी अधिकाधिक प्रभावी होत आहे.
Hundred in 1st Test in 1st Innings Fifty in 1st Test in 2nd Innings Hundred in 2nd Test in 1st Innings Fifty in 2nd Test in 2nd Innings 40-YEAR-OLD BRENDON TAYLOR FOR ZIMBABWE 🥹❤️ The Ultimate performer in their history. https://t.co/200Eap2P1m— Johns. (@CricCrazyJohns) November 15, 2026
ब्रेंडन टेलरनं केली अफगाण गोलंदाजांची धुलाई : वास्तविक झिम्बाब्वे आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघात सध्या दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरु आहे. मालिकेतील पहिला कसोटी सामना अनिर्णित राहिला. तर दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी झिम्बाब्वे मजबूत स्थितीत आहे. याचं श्रेय ब्रेंडन टेलरला जातं. त्यानं दोन्ही डावांमध्ये धावा केल्या आहेत. टेलरनं आतापर्यंत या मालिकेत दोन शतकं आणि दोन अर्धशतकं झळकावली आहेत.
शारजामध्ये खेळल्या गेलेल्या पहिल्या कसोटीच्या पहिल्या डावात त्यानं 131 धावा केल्या. त्यानंतर दुसऱ्या डावात त्यानं 82 धावा केल्या. त्यानंतर टेलरनं दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात 119 धावा करुन आणखी एक शतक झळकावलं. त्यानंतर त्यानं दुसऱ्या डावातही 50 धावा केल्या, जे त्याच्या कारकिर्दीतील 14वं अर्धशतक होतं. टेलरनं आतापर्यंत झिम्बाब्वेसाठी 38 कसोटी सामन्यांमध्ये 2600 हून अधिक धावा केल्या आहेत. त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या 171 धावा आहे. त्याच्या नावावर सात शतकं आहेत.
झिम्बाब्वेची विजयाकडे वाटचाल : झिम्बाब्वेनं दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात 339 धावा केल्या. यानंतर तिसऱ्या दिवशी, अफगाणिस्ताननं आपला पहिला डाव 159 धावांवर सहा गडी बाद येथून पुन्हा सुरु केला. आसिफ झाझाई आणि नसीर खान मारुफखिल यांनी 41 धावांची भागीदारी करुन काहीशी ताकद दाखवली. ग्रॅमी क्रेमरनं नसीर खानला बाद करुन ही भागीदारी संपुष्टात आणली. झाझाईनं संघासाठी 63 धावांचं योगदान दिलं, तर रहमानुल्ला झाद्राननंही 34 धावा केल्या. संपूर्ण संघ 217 धावांवर सर्वबाद झाला, ज्यामुळं झिम्बाब्वेला 122 धावांची आघाडी मिळाली.
Brendan Taylor dismissed after scoring his 14th Test half-century. Zimbabwe - 339 & 156/5 after 52 overs (Antum Naqvi 15*, Tafadzwa Tsiga 3*), lead Afghanistan by 278 runs #AFGvZIM https://t.co/FwlfEoZRH2— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) November 15, 2026
दुसऱ्या डावात झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली नाही. तळाच्या फलंदाजांनी एक बाजू सांभाळून पुन्हा एकदा संघाला कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढलं. तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत, झिम्बाब्वेनं आपल्या दुसऱ्या डावात 7 गडी गमावून 169 धावा केल्या होत्या, ज्यामुळं त्यांची एकूण आघाडी 291 धावांपर्यंत पोहोचली. संघ आता विजयाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. झिम्बाब्वे अफगाणिस्तानविरुद्ध एक ऐतिहासिक विजय मिळवू शकतो.
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