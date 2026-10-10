पहिल्यांदाच भिडणार भारत-झिम्बाब्वे! मालिकेसाठी दोन्ही संघांची घोषणा
भारतीय महिला क्रिकेट संघ आपल्या आगामी व्यस्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हंगामाची सुरुवात मायदेशात झिम्बाब्वे महिला संघाविरुद्ध तीन टी-20 आणि वनडे सामन्यांच्या मालिकेनं करणार आहे.
Published : October 10, 2026 at 10:21 AM IST
मुंबई INDW vs ZIMW : भारतीय महिला क्रिकेट संघ आपल्या आगामी व्यस्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हंगामाची सुरुवात मायदेशात झिम्बाब्वे महिला संघाविरुद्ध तीन टी-20 आणि वनडे सामन्यांच्या मालिकेनं करणार आहे. बीसीसीआयनं या मालिकेसाठी संघांची घोषणा केली आहे, तसंच पहिल्यांदाच भारत दौऱ्यावर येणाऱ्या झिम्बाब्वे महिला संघाचीही घोषणा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतीय आणि झिम्बाब्वे महिला संघ प्रथमच एकमेकांसमोर उभे ठाकणार असल्यानं ही मालिका दोन्ही संघांसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. झिम्बाब्वे क्रिकेटनें भारत दौऱ्यासाठी जाहीर केलेल्या संघाचं कर्णधारपद जोसेफिन न्कोमोला देण्यात आलं आहे.
ZC retains history-making Zimbabwe Women squad for India tour Details 🔽 https://t.co/mhlU39mkKt https://t.co/IA7ZlfuhaR— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) October 9, 2026
झिम्बाब्वेनं वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेतील संघ ठेवला कायम : झिम्बाब्वे क्रिकेटनं सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे आणि टी-20 मालिका खेळलेला तोच संघ कायम ठेवला आहे. जोसेफिन न्कोमोनं संघाचं कर्णधारपद भूषवलं होतं, तर संघात बिझा आणि न्धलोवू यांचाही समावेश आहे. हरारे इथं झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात वेस्ट इंडिज महिला संघाला चार गडी राखून पराभूत करुन झिम्बाब्वेनं आयसीसी महिला चॅम्पियनशिपमध्ये आपला पहिला ऐतिहासिक विजय नोंदवला. हा झिम्बाब्वे महिला संघाचा पहिला भारत दौरा असेल आणि भारतीय व झिम्बाब्वे महिला संघ प्रथमच एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. या दौऱ्यात झिम्बाब्वे महिला संघ 16, 18 आणि 20 ऑक्टोबर रोजी रायपूर स्टेडियमवर तीन टी-20 सामने खेळेल, त्यानंतर 23, 25 आणि 28 ऑक्टोबर रोजी बडोदा स्टेडियमवर तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळेल. हे वनडे सामने आयसीसी महिला चॅम्पियनशिपचा भाग असतील.
भारत दौऱ्यासाठी झिम्बाब्वे महिला संघ -
जोसेफिन एनकोमो (कर्णधार), बिलावद बिझा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, केलीस न्धलोवु, मिशेल मावुंगा, फ्रान्सिस्का चिपारे, ओलेंडर चारे, कुडझाई चिगोरा, न्याशा ग्वांजुरा, नोमवेलो सिबांडा, लॉरीन फिरी, चिएड्झा धुरकु, मुचुरा, चिडेजा धुरकुए, त्या शारखे, टी. मेयर्स.
Zimbabwe name an unchanged squad for their maiden bilateral international series against India 👊 https://t.co/SYXGVyWMC8— ICC (@ICC) October 9, 2026
टीम इंडिया स्मृती मंधानाच्या नेतृत्वाखाली मालिका खेळणार : टीम इंडिया झिम्बाब्वे महिला संघाविरुद्ध टी-20 आणि वनडे मालिकेत बदललेल्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे. स्मृती मंधाना नियमित कर्णधार म्हणून तिची पहिली मालिका खेळणार असल्यानं सर्वांच्या नजरा तिच्या कामगिरीवर असतील. माजी कर्णधार हरमनप्रीत कौरचाही दोन्ही मालिकांसाठी संघात समावेश करण्यात आला असून, ती एक खेळाडू म्हणून खेळताना दिसणार आहे.
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