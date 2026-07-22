चार दिवसांत तीन सामने खेळण्यासाठी यजमान संघाची घोषणा; अनुभवी खेळाडूला बनवलं कर्णधार
झिम्बाब्वे क्रिकेट संघ 23 जुलैपासून मायदेशात भारताविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार आहे. झिम्बाब्वे क्रिकेटनं या मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे.
Published : July 22, 2026 at 12:45 PM IST
हरारे ZIM vs IND T20I Series : झिम्बाब्वे क्रिकेट संघ 23 जुलैपासून मायदेशात भारताविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार आहे. झिम्बाब्वे क्रिकेटनं या मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. झिम्बाब्वेनं अलीकडेच मायदेशात बांगलादेशविरुद्ध आपली शेवटची टी-20 मालिका खेळली असून, संघात तीन बदल करण्यात आले आहेत. अष्टपैलू वेस्ली माधेवेरे, वेगवान गोलंदाज न्यूमन न्यामहुरी दुखापतीतून सावरल्यानंतर 15 सदस्यीय संघात परतले आहेत, तर यष्टीरक्षक-फलंदाज तफद्झवा त्सिगाला पहिल्यांदाच टी-20 संघात स्थान देण्यात आले आहे. अनुभवी झिम्बाब्वीयन क्रिकेटपटू सिकंदर रझा या मालिकेसाठी संघाचं कर्णधारपद भूषवणार आहे.
Zimbabwe name squad for India T20I series— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) July 22, 2026
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बेनेट, बर्ल आणि मुझारबानी यांच्यावर महत्त्वपूर्ण जबाबदारी : झिम्बाब्वेचा संघ भारताविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना 23 जुलै रोजी खेळेल, तर पुढील दोन सामने 25 आणि 26 जुलै रोजी खेळले जातील. हे तिन्ही सामने हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर खेळवले जातील. झिम्बाब्वेनं जाहीर केलेल्या संघात ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल आणि वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुझारबानी यांचा समावेश आहे. हे तिन्ही खेळाडू अनुभवी मानले जातात. त्यामुळं सिकंदर रझाच्या कामगिरीसोबतच त्यांची कामगिरीही निर्णायक ठरेल. या टी-20 मालिकेसाठी न्यामहुरीच्या जागी संघात स्थान मिळालेल्या तनाका चिवांगानं आपले स्थान टिकवून ठेवलं आहे.
भारताविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी झिम्बाब्वेचा संघ : सिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, तनाका चिवंगा, बेन करन, ब्रॅड इव्हान्स, वेस्ली माधेवेरे, तडवानाशे मारुमणी, वेलिंग्टन मसाकाद्झा, ब्लेसिंग मुझारबानी, डिऑन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा, तफाद्झवा त्सिगा.
झिम्बाब्वेनं भारताला फक्त तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये केलं पराभूत : टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताविरुद्ध झिम्बाब्वेची कामगिरी फारशी चांगली नाही. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये एकूण 14 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात भारतानं 11 सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेला फक्त तीन सामने जिंकता आले आहेत. त्यामुळं, ही मालिका त्यांच्यासाठी सोपी असणार नाही.
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