युझवेंद्र चहलचा मोठा कारनामा! 400 बळी घेणारा पहिलाच भारतीय क्रिकेटपटू
भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सुरु असलेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 च्या तिसऱ्या फेरीत युझवेंद्र चहलनं एक मोठा पराक्रम केला.
Published : November 19, 2026 at 1:01 PM IST
मुंबई 400 Wickets in T20 : भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सुरु असलेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 च्या तिसऱ्या फेरीत हरियाणा आणि तामिळनाडू यांच्यात सामना खेळला गेला. हरियाणानं सामन्यात तामिळनाडूला 7 गडी राखून पराभूत केलं. युझवेंद्र चहल आणि निशांत सिंधू हे हरियाणाच्या विजयाचे मुख्य स्टार होते. 'ब' गटात तीन सामने खेळल्यानंतर हरियाणाचा हा पहिला विजय आहे. या विजयातून मिळालेल्या चार गुणांसह, हरियाणा आता गुणतालिकेत 5 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. दरम्यान, या सामन्यात युझवेंद्र चहलनं एक महत्त्वपूर्ण टप्पाही गाठला.
🚨 HISTORY BY YUZVENDRA CHAHAL 😍 - He becomes the first Indian bowler to complete 400 wickets in T20s. Sadly he never played a T20I World Cup match for India. https://t.co/1DxwM6H3q2— Johns. (@CricCrazyJohns) November 19, 2026
युझवेंद्र चहलनं टी-20 क्रिकेटमध्ये पूर्ण केल्या 400 विकेट : या मोसमातील सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये, युझवेंद्र चहल पंजाबविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात एकही बळी घेऊ शकला नव्हता. मात्र, सौराष्ट्रविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात त्यानं शानदार गोलंदाजी करत तीन बळी घेतले आणि टी-20 क्रिकेटमधील आपल्या बळींची एकूण संख्या 399 वर नेली. यानंतर, त्यानं तामिळनाडूविरुद्धच्या सामन्यात पुन्हा तीन बळी घेत टी-20 क्रिकेटमध्ये 400 बळी घेणारा पहिला भारतीय गोलंदाज बनण्याचा मान मिळवला. चहलनं आता आपल्या 346 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या कारकिर्दीत एकूण 402 बळी घेतले आहेत.
युझवेंद्र चहलनं तामिळनाडूच्या तीन खेळाडूंना केलं बाद : तामिळनाडूविरुद्धच्या सामन्यात चहलनं चार षटकांत केवळ 16 धावा देत तीन खेळाडूंना बाद करुन शानदार गोलंदाजी केली. निशांत सिंधूनंही चार षटकांत 22 धावा देत तीन बळी घेतले. तामिळनाडूसाठी अमित सात्विकनं सर्वाधिक 37 धावा केल्या, तर बालसुब्रमण्यम सचिननं 27 धावांचं योगदान दिलं. कर्णधार साई किशोरनं 19 धावा आणि शाहरुख खाननं 22 धावा केल्या. दरम्यान, हरियाणाची फलंदाजी प्रभावी ठरली, ज्यात कर्णधार अंकित राजेश कुमारनं शानदार 43 धावा केल्या, तर निशांत सिंधू 37 धावांवर नाबाद राहिला.
🚨 HISTORY BY YUZVENDRA CHAHAL! 😍 - He becomes the first Indian bowler to complete 400 wickets in T20 cricket. 🏏 Sadly, he never got the opportunity to represent India in a T20 World Cup. 💔 https://t.co/UbRGrSnFBo— Lakshay Sharma (@CricWithLaksh) November 19, 2026
तामिळनाडूचा संघ 124 धावांवर सर्वबाद : या सामन्यात, हरियाणानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, तामिळनाडूचा संघ 19.5 षटकांत 124 धावांवर सर्वबाद झाला. प्रत्युत्तरात, हरियाणाला 125 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं, जे त्यांनी 16.1 षटकांत 3 गडी गमावून 126 धावा करत सहज पूर्ण केलं. निशांत सिंधूनं 29 चेंडूंमध्ये नाबाद 37 धावा करत आणि 3 बळी घेत उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरी केली, ज्यासाठी त्याला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आलं.
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