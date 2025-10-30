ETV Bharat / sports

दुःखद! डोक्याला चेंडू लागून 17 वर्षीय क्रिकेटपटूचा मृत्यू; क्रिकेटविश्वात शोककळा

एका 17 वर्षीय क्रिकेटपटूला नेटमध्ये सराव करताना डोक्याला चेंडू लागला आणि त्यानंतर रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला.

Young Australian Cricketer Passed Away
डोक्याला चेंडू लागून 17 वर्षीय क्रिकेटपटूचा मृत्यू (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 10:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मेलबर्न Young Australian Cricketer Passed Away : भारतीय क्रिकेट संघ पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघांमधील पहिला टी-20 सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथून दुःखद बातमी समोर आली आहे. 17 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू बेन ऑस्टिनला नेटमध्ये सराव करताना डोक्याला चेंडू लागला आणि त्यानंतर रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला. यामुळं क्रिकेट जगतात दुःखाची लाट पसरली आहे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं व्यक्त केला शोक : क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं बेन ऑस्टिनच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला आहे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत म्हटलं आहे की, "नेटमध्ये फलंदाजी करताना अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या 17 वर्षीय मेलबर्न क्रिकेटपटू बेन ऑस्टिनच्या दुःखद मृत्यूनं क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला धक्का बसला आहे." क्रिकेट व्हिक्टोरियानंही शोक व्यक्त केला आहे, त्यांनी लिहिलं आहे की, "ऑस्टिन कुटुंब, बेनचे सहकारी, फर्न्ट्री गली क्रिकेट क्लब आणि व्हिक्टोरियन क्रिकेट समुदायासोबत आमच्या संवेदना आहेत."

सरावादरम्यान बेन ऑस्टिनच्या डोक्याला लागला चेंडू : फर्न्ट्री गली क्रिकेट क्लब आणि एल्डन पार्क यांच्यातील टी-20 सामन्यापूर्वी बेन ऑस्टिन नेटमध्ये वॉर्म अप करत होता. यादरम्यान, एक चेंडू त्याच्या डोक्यावर थेट लागला आणि तो जखमी झाला. सहकारी खेळाडू ताबडतोब त्याच्या मदतीला धावले. आग्नेय मेलबर्नमधील फर्नट्री गली येथील व्हॉली ट्यू रिझर्व्ह मैदानावर नेट प्रॅक्टिस सुरु होती.

लाईफ सपोर्टवर होता बेन ऑस्टिन : चेंडू डोक्याला लागल्यावर बेन ऑस्टिनला ताबडतोब घटनास्थळी प्राथमिक उपचार देण्यात आले. काही मिनिटांतच रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथं त्याला लाईफ सपोर्टवर ठेवण्यात आलं. त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचं वृत्त आहे. रिंगवुड आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष मायकेल फिन यांनी बेन ऑस्टिनला सर्वतोपरी मदत करण्याची घोषणा केली होती. मात्र ऑस्टिन अखेर जीवनाची लढाई हरला.

हेही वाचा :

  1. कांगारुंविरुद्ध इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार टीम इंडिया? 8 वर्षांआधी भारतानं ऑस्ट्रेलियाची जिरवत मारली होती फायनलमध्ये एंट्री
  2. 4 वेळच्या विश्वविजेत्यांना धूळ चारत आफ्रिकन संघ पहिल्यांदा फायनलमध्ये; 125 धावांनी दणक्यात विजय
  3. टीम इंडिया पहिल्यांदा वर्ल्ड कप जिंकण्यापासून दोन पावलं दूर; सेमी फायनलमध्ये सात वेळच्या विश्वविजेत्यांचं आव्हान

TAGGED:

BEN AUSTIN DEATH
YOUNG AUSTRALIAN CRICKETER
HIT BALL ON HIS HEAD
CRICKETER BEN AUSTIN
YOUNG AUSTRALIAN CRICKETER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.