2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत नीरज चोप्राच्या जागी यशवीर सिंगचा समावेश
आशियाई खेळ 19 सप्टेंबर रोजी जपानमध्ये सुरु होणार आहेत. अलीकडेच भारतीय पथकाला मोठा धक्का बसला आहे.
Published : September 3, 2026 at 5:14 PM IST
मुंबई Yashvir Singh : आशियाई खेळ 19 सप्टेंबर रोजी जपानमध्ये सुरु होणार आहेत. अलीकडेच भारतीय पथकाला मोठा धक्का बसला आहे. दुखापतीमुळं, दोन वेळचा ऑलिम्पिक पदक विजेता आणि स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा 2026 च्या हंगामातील उर्वरित सर्व स्पर्धांमधून बाहेर पडला आहे. त्यानं स्वतः सोशल मीडियावर ही घोषणा केली. चाहत्यांना त्याच्याकडून सुवर्णपदकाची अपेक्षा होती. मात्र, भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघानं नंतर एका निवेदनात जाहीर केलं की ते लवकरच नीरजच्या जागी बदली खेळाडूची घोषणा करतील. आता, त्या खेळाडूचं नाव समोर आलं आहे.
Commonwealth Games silver medallist Yashvir Singh has been added to the Indian squad as a replacement for the injured Neeraj Chopra.— myKhel.com (@mykhelcom) September 3, 2026
It has been a very good year for Yashvir Singh so far. He first improved his personal best to 82.93m at the Indian Athletics Series-9 in Ludhiana.… pic.twitter.com/AKRSz73p4Q
नीरज चोप्राची जागा कोण घेणार? : दुखापत असूनही, नीरज चोप्रानं अलीकडील काही स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यानं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकलं. नीरजचा सहकारी आणि प्रसिद्ध भालाफेकपटू यशवीर सिंगनं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकलं. आता त्याला याचं फळ मिळालं आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत यशवीर नीरजच्या जागी खेळताना दिसणार आहे. यशवीरला आता एक मोठी संधी मिळाली आहे. तो आशियाई क्रीडा स्पर्धेत चमत्कार घडवू शकतो. भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघाचे अध्यक्ष बहादूर सिंग सग्गू यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं, "आम्ही आशियाई खेळांसाठी नीरज चोप्राच्या जागी यशवीर सिंगचा संघात समावेश केला आहे. त्यानं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पदक जिंकलं आहे. नीरज सध्या दुखापतग्रस्त आहे. दुखापतीमुळं हा बदल करण्यात आला आहे. यशवीरच्या संघात येण्याबद्दल कोणतीही अडचण नव्हती."
यशवीर सिंगसाठी हा हंगाम शानदार : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकून यशवीर सिंगने सर्वांची मनं जिंकली. यानंतर तो चर्चेत राहिला. तिथं त्यानं आपली सर्वोत्तम कामगिरीही केली. यशवीरनं 85.41 मीटर थ्रो केला. काशिनाथ नायक (2010) आणि नीरज (2018, 2026) यांच्यानंतर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पदक जिंकणारा तो तिसरा भारतीय आहे. 2026 हे वर्ष त्याच्यासाठी जबरदस्त ठरलं आहे. त्यानं आठ स्पर्धांमध्ये भाग घेतला. त्यापैकी सहा स्पर्धांमध्ये त्यानं 80 मीटरपेक्षा जास्त थ्रो केला आहे. आता सर्वांच्या नजरा यशवीरवर असतील. नीरजच्या जागी संघात समावेश झाल्यामुळं त्याच्यावरही दबाव येईल. 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील कामगिरीची पुनरावृत्ती करुन भारतासाठी पदक मिळवण्याची त्याची इच्छा असेल.
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