23 चेंडूत अर्धशतक, 48 चेंडूत शतक, यशस्वीची वादळी खेळी; 'आउट ऑफ फॉर्म' शुभमन गिलसाठी धोक्याची घंटा
यशस्वी जैस्वालनं सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 मध्ये मुंबईसाठी उत्कृष्ट फलंदाजी केली आहे आणि एक शानदार शतक झळकावलं आहे.
पुणे Yashasvi Jaiswal Century : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी भारतीय क्रिकेट संघासाठी एक मोठी चिंता म्हणजे उपकर्णधार शुभमन गिलचा फॉर्म, जो फलंदाजीत सातत्यानं अपयशी ठरत आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरु असलेल्या टी-20 मालिकेतील उर्वरित तीन सामने गिलसाठी अग्निपरीक्षा मानली जात आहेत. अशा दबावादरम्यान, त्याच्याच संघातील सहकारी रविवारी गिलसाठी लाल धोक्याची घंटा वाजवली.
जैस्वालचं वादळी शतक : पुण्यातील डीवाय पाटील स्टेडियमवर, यशस्वी जैस्वालनं प्रथम हरियाणाविरुद्ध मुंबईसाठी दमदार अर्धशतक झळकावलं आणि नंतर त्याचं शानदार शतकात रुपांतर केलं. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 च्या नॉकआउट सामन्यात, यशस्वीनं फक्त 23 चेंडूत अर्धशतक झळकावून टी-20 स्वरुपात टीम इंडियामध्ये पुनरागमनाचा दावा केला. त्यानंतर यशस्वीनं 48 चेंडूत 16 चौकार आणि एक षटकार मारत आपला डाव शतकापर्यंत वाढवला. हरियाणानं सामन्यात मुंबईसाठी 235 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. यशस्वी जैस्वालच्या 50 चेंडूत नाबाद 101 धावा आणि सरफराज खानच्या 25 चेंडूत 64 धावा यामुळं मुंबईनं 6 बाद 238 धावा केल्या आणि हरियाणाला 4 विकेटनं हरवलं.
यशस्वी जैस्वालची सरफराजसोबतची मोठी भागीदारी : 235 धावांच्या पाठलागात मुंबईनं अनुभवी अजिंक्य रहाणेसोबत यशस्वी जैस्वालनं दमदार सुरुवात केली. रहाणे 10 चेंडूत फक्त 21 धावा करुन बाद झाला आणि एकूण धावसंख्या 53 अशी झाली. मात्र, त्याच्या पाठोपाठ आलेल्या सरफराज खान आणि यशस्वी यांनी गोलंदाजांना चांगलंच झोडपलं. विशेषतः, रणजी ट्रॉफीमध्ये एकाच डावात 10 बळी घेणारा वेगवान गोलंदाज अंशुल कंबोजच्या एकाच षटकात या जोडीनं 28 धावा वसूल केल्या. सरफराजनं 17 चेंडूत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, तर यशस्वीनं त्याच्या पाठोपाठ 23 चेंडूत आपल्या 50 धावा केल्या. यशस्वीनं 50 धावांमध्ये नऊ चौकार आणि एक षटकार मारला. दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 6.1 षटकांत म्हणजेच 37 चेंडूंत 88 धावांची भागीदारी केली.
यशस्वीनं वनडे सामन्यामध्ये शतकही ठोकलं : यशस्वीनं नुकत्याच संपलेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत शुभमन गिलची जागा घेत टीम इंडियामध्ये स्थान मिळवलं. मानेच्या दुखापतीमुळं गिलच्या अनुपस्थितीमुळं यशस्वीला वनडे संघात पुनरागमन करण्याची संधी मिळाली. विशाखापट्टणममधील शेवटच्या वनडे सामन्यात यशस्वीने शानदार फलंदाजी केली आणि त्याचं पहिलं वनडे शतक झळकावले. त्या डावानंतरही, यशस्वीच्या टी-20 स्वरुपात संघात पुनरागमनाबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले.
गिलची फलंदाजी अपयशी : शुभमन गिलला 35 टी-20 डावांमध्ये फक्त 841 धावा करता आल्या आहेत. अलिकडच्या काही महिन्यांत, तो आशिया कप 2025, ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची टी-20 मालिका आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची टी-20 मालिकेतील पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये लक्षणीय कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला आहे. यामुळं त्याच्या जागी दुसऱ्या खेळाडूला आजमावण्याचा संघ व्यवस्थापनावर दबाव वाढत आहे.
