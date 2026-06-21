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110 धावांची खेळी अन् दुसऱ्याच दिवशी टीममधून काढलं बाहेर; BCCI नं केली भारतीय संघाची घोषणा

बीसीसीआयनं इंग्लंडविरुद्धच्या तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा केली आहे.

India Squad For England Tour
BCCI नं केली भारतीय संघाची घोषणा (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 2:43 PM IST

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मुंबई India Squad For England Tour : बीसीसीआयनं इंग्लंडविरुद्धच्या तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा केली आहे. यात शुभमन गिलला पुन्हा एकदा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे, तर अनुभवी फलंदाज विराट कोहलीचं संघात पुनरागमन झालं आहे. मात्र, त्याची निवड तंदुरुस्तीच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल. दुखापतीमुळं अफगाणिस्तानविरुद्धची वनडे मालिकेतून बाहेर झालेल्या विराट कोहलीचा संघात समावेश करण्यात आला आहे, परंतु तो अद्याप वैद्यकीय पथकाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र अफगाणिस्तानविरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात 110 धावांची खेळी करणाऱ्या यशस्वी जैस्वालला संघातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे, यामुळं संघाच्या निवडीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

बुमराहचं संघात पुनरागमन : निवड समितीनं संघात अनुभव आणि युवा खेळाडूंचं संतुलित मिश्रण समाविष्ट केले आहे. कर्णधार शुभमन गिलसोबत रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल आणि ईशान किशनसारखे फलंदाज संघाची फलंदाजी मजबूत करतील. श्रेयस अय्यरची उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर आणि नितीश कुमार रेड्डी यांची अष्टपैलू विभागात निवड करण्यात आली आहे.

जसप्रीत बुमराह वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळेल. बीसीसीआयच्या कार्यभार व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत, या 32 वर्षीय वेगवान गोलंदाजाला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी आणि तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेत विश्रांती देण्यात आली होती. त्याच्या पुनरागमनानं संघ मजबूत झाला आहे. बुमराह बऱ्याच कालावधीनंतर वनडे सामने खेळताना दिसणार आहे. त्यानं शेवटचा वनडे सामना 2023 चा विश्वचषक अंतिम सामना खेळला होता. बुमराहसोबत अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा आणि गुरनूर ब्रार वेगवान गोलंदाजीला अधिक बळकटी देतील. कुलदीप यादव फिरकी गोलंदाजीचं नेतृत्व करेल.

वरुण चक्रवर्ती आयर्लंड दौऱ्यातून बाहेर : दरम्यान, भारतीय संघाला एक धक्का बसला आहे. मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अद्याप दुखापतीतून पूर्णपणे सावरलेला नाही. आयपीएल 2026 दरम्यान त्याच्या डाव्या पायाला दुखापत झाली होती आणि सध्या तो बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये उपचार घेत आहे. यामुळं तो आयर्लंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतून बाहेर पडला आहे.

इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार.

भारत विरुद्ध इंग्लंड वनडे मालिकेचं वेळापत्रक :

  • 14 जुलै : पहिला वनडे सामना, एजबास्टन (दुपारी 3:30)
  • 16 जुलै : दुसरा वनडे सामना, सोफी गार्डन्स (सायंकाळी 5:30)
  • 19 जुलै : तिसरा वनडे सामना, लॉर्ड्स (दुपारी 3:30)

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भारतीय संघाची घोषणा
YASHASVI JAISWAL

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