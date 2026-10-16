एका सामन्यानंतर यशस्वीला संघातून वगळलं! रणजी ट्रॉफी सामन्यासाठी मुंबईचा नवा संघ जाहीर
2026-27 रणजी करंडक हंगाम सुरु झाला असून, सामन्यांची पहिली फेरी पार पडली आहे.
Published : October 16, 2026 at 3:53 PM IST
मुंबई Yashasvi Jaiswal : 2026-27 रणजी करंडक हंगाम सुरु झाला असून, सामन्यांची पहिली फेरी पार पडली आहे. भारतीय कसोटी संघातील अनेक प्रमुख खेळाडूंनी या सामन्यांमध्ये आपापल्या देशांतर्गत संघांचं प्रतिनिधित्व केलं, परंतु बहुतेक खेळाडू त्यांच्या पहिल्या रणजी करंडक सामन्यात चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले. यामध्ये भारताचा स्टार सलामीवीर, यशस्वी जैस्वाल याचाही समावेश होता, जो पहिल्या सामन्यात मुंबईकडून खेळला होता. त्याची कामगिरी खराब होती आणि आता दुसऱ्या सामन्यापूर्वी त्याला मुंबई संघातून मुक्त करण्यात आलं आहे.
मुंबईनं केली विजयी सुरुवात : या रणजी करंडक हंगामातील गट 'डी' मधील मुंबईचा पहिला सामना त्यांच्या घरच्या मैदानावर, वानखेडे स्टेडियमवर चंदीगडविरुद्ध झाला. मुंबईनं हा सामना एक डाव आणि 155 धावांच्या मोठ्या फरकानं सहज जिंकला. मात्र, हा सामना भारतीय फलंदाज यशस्वी जैस्वालसाठी चांगला ठरला नाही. त्याला केवळ एकाच डावात फलंदाजीची संधी मिळाली, ज्यात तो खातं उघडण्यात अपयशी ठरला आणि शून्यावर बाद झाला.
Mumbai’s Ranji Trophy squad heads to Bilaspur for their second match after showcasing impressive teamwork at the season opener ✈️ MCA wishes the squad good luck and good health. #MCA #Mumbai #Cricket #RanjiTrophy https://t.co/kILjXQV1sC— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) October 16, 2026
सूर्यांश आणि अंगक्रिश मुंबई संघात : मुंबईचा पुढील सामना 18 ते 21 ऑक्टोबर दरम्यान हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर इथं खेळला जाईल. मात्र यशस्वी जैस्वाल या सामन्यात खेळणार नाही कारण त्याला संघातून वगळण्यात आलं आहे आणि त्याच्या जागी युवा फलंदाज अंगक्रिश रघुवंशीला संधी देण्यात आली आहे. सूर्यांश शेडगेचाही मुंबईच्या संघात समावेश करण्यात आला आहे. संघाचा उपकर्णधार आयुष म्हात्रे पहिल्या सामन्यात जखमी झाला होता आणि त्यामुळं तो या सामन्याचा भाग नाही.
एक सामना खेळल्यानंतर जैस्वालला का वगळलं? : जैयस्वालच्या बाबतीत, त्याला खराब कामगिरीमुळं संघातून वगळण्यात आलं नाही, तर मुंबई संघ सोडण्यास भाग पाडलं गेलं. तो आता थेट न्यूझीलंडला गेला आहे, ज्यात तो भारत 'अ' संघाकडून खेळेल. भारत 'अ' आणि न्यूझीलंड 'अ' यांच्यातील तीन कसोटी सामन्यांची मालिका 24 ऑक्टोबर रोजी न्यूझीलंडमध्ये सुरु होणार आहे आणि यशस्वी या तीनही सामन्यांसाठी भारतीय संघाचा भाग आहे. याच कारणामुळं त्यानं रणजी ट्रॉफीच्या पहिल्या सामन्यानंतर संघ सोडला.
हिमाचल प्रदेशविरुद्ध सामन्यासाठी मुंबईचा संघ : सिद्धेश लाड (कर्णधार), अंगकृष रघुवंशी, सूर्यांश शेडगे, दिव्यांश सक्सेना, सरफराज खान, मुशीर खान, सुवेद पारकर, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, अथर्व अंकोलेकर, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, सिल्वेस्टर डिसूजा आणि ओंकार तरमळे.
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